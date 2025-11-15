Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Jennifer Phạm, vợ chồng Á hậu Phương Nga thi đấu ở Tiền Phong Golf Championship 2025

Duy Nam - Đức Nguyễn - Dương Triều

TPO - Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An và người đẹp Lê Thanh Tú tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025 diễn ra ở Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club ngày 15/11.

img-8085.jpg
Ngày 15/11, Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Phương Nga cùng tham gia tranh tài với gần 140 golfer tại Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 ở Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club tại Ninh Bình.
img-8088.jpg
img-8072.jpg
Hai người đẹp cùng chọn trang phục tông màu hồng để ra sân. Jennifer Phạm và Phương Nga đã nhiều năm tham dự Tiền Phong Golf Championship.
img-8079.jpg
img-8089.jpg
Sau nhiều năm tham gia Tiền Phong Golf Championship, Jennifer Phạm ngày càng ấn tượng với quy mô và chất lượng của giải đấu. Cô chia sẻ cảm thấy môn golf rất thú vị, ngoài việc giúp rèn luyện sức khỏe dẻo dai, để chinh phục được golf, cô phải vượt qua được giới hạn của bản thân.
img-8082.jpg
img-8081.jpg
"Không chỉ là một giải golf, đây còn là nơi gây quỹ cho Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Một hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn. Hy vọng sự tham gia của tôi và các bạn hoa hậu, á hậu sẽ giúp giải đấu ngày càng lan tỏa và gây được quỹ nhiều hơn", cô chia sẻ.
img-8092.jpg
img-8093.jpg
Á hậu Phương Nga trong ngày thi đấu chính thức của Tiền Phong Golf Championship 2025. Cô và Jennifer Phạm từng đồng hành cùng nhau trong nhiều giải golf. Phương Nga nói cô học được ở Jennifer Phạm sự cẩn thận, tỉ mỉ khi chơi golf.
img-8074.jpg
img-8073.jpg
Chồng của Á hậu Phương Nga là diễn viên Bình An không chỉ hộ tống cô tới tham dự mà cũng ghi danh thi đấu.
img-8076.jpg
img-8075.jpg
Do mới chấn thương đầu gối nên Bình An coi giải đấu như cơ hội để quay trở lại với thể thao, rèn luyện sức bền và thể lực.
img-8087.jpg
img-8086.jpg
Miss Golf Việt Nam 2022 Lê Thanh Tú chọn trang phục màu cam khi tham dự giải đấu. Cô vừa đảm nhận vai trò MC, vừa thi đấu.
img-8084.jpg
img-8083.jpg
Thanh Tú đã có 4 lần tham dự Tiền Phong Golf Championship. Qua mỗi năm thi đấu, người đẹp lại càng ngạc nhiên với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, hoành tráng của giải đấu.
