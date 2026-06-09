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Hoa hậu

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Hoa hậu Hà Trúc Linh truyền cảm hứng cho sinh viên Đại học Thái Nguyên

Nhóm PV

TPO - Sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ thú vị từ ban tổ chức cuộc thi, tìm hiểu về hành trình của Hoa hậu Việt Nam vào sáng 9/6.

Sáng 9/6, hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại miền Bắc, với điểm dừng chân tiếp theo là Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Đây là cơ hội để sinh viên được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ thú vị từ ban tổ chức cuộc thi, tìm hiểu về hành trình của Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu cả nước, đồng thời khám phá những giá trị về tri thức, bản lĩnh, vẻ đẹp và trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam.

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Hoa hậu Hà Trúc Linh mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ chính hành trình của mình.

Buổi tuyển sinh có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Phạm Thuỳ Dương, MC Công Lưu, ca sĩ Hà Đức Tâm.

Ngay khi ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chọn Trường Đại học Khoa học là địa điểm duy nhất tại tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu, nhiều nữ sinh đã chủ động tập luyện để thể hiện vẻ đẹp toàn diện trong màn xuất hiện ấn tượng.

Nhiều nữ sinh cũng sẵn sàng được truyền cảm hứng bởi Hoa hậu Hà Trúc Linh để mạnh dạn đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Dàn MC, khách mời tham dự sự kiện.

Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh (Ngành Quản lý TDTT K22) chia sẻ: "Là sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao, tôi đến với Hoa hậu Việt Nam không chỉ bằng khát vọng chinh phục vẻ đẹp, mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và tích cực đến cộng đồng.

Thông qua cuộc thi, tôi mong muốn truyền cảm hứng để các bạn trẻ tự tin theo đuổi đam mê, rèn luyện sức khỏe và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Nữ sinh Hầu Thị Quỳnh (Ngành Trung Quốc học B K23B) hy vọng cuộc thi tìm ra những hình mẫu sắc đẹp hiện đại, sở hữu tư duy toàn cầu và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ.

Nhóm PV
#Hoa hậu Việt Nam #Hà Trúc Linh #Thái Nguyên #sinh viên #truyền cảm hứng #cuộc thi sắc đẹp

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