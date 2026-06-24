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Hậu trường concert Thanh Xuân: Gen Z bật mí lý do góp mặt, kỳ vọng về màn đồng diễn

Dương Nhung - Ảnh: NVCC, Như Ý

HHTO - Đếm ngược 4 ngày trước thềm concert Thanh Xuân, đội đồng diễn đang bắt đầu tập luyện tại khu vực sân khấu đang dần hoàn thiện. Sở hữu "tổ hợp" Gen Z là sinh viên, buổi luyện tập cho concert Thanh Xuân còn trở thành cơ hội để các bạn trẻ "bắt sóng", mở rộng vòng bạn bè.

Concert Thanh Xuân sẽ diễn ra vào ngày 27/6 tại Trường đua F1 (cạnh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội). Sân khấu đang dần được hoàn thiện. Một trong những phần đặc sắc của concert là tiết mục đồng diễn của hàng trăm bạn trẻ đang sống, học tập tại Hà Nội.

Trần Thị Hòa (sinh năm 2006, hiện là sinh viên khoa Lịch sử) là một trong khoảng 200 bạn trẻ đến từ 23 khoa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia màn đồng diễn. Mỗi khoa của trường sẽ chọn ra nhóm sinh viên đại diện. Hòa bật mí đội hợp xướng cũng có "sĩ số" khủng, khoảng 100 người góp mặt. Nữ sinh cùng bạn bè bắt đầu "chạy sân khấu" lần đầu tiên từ chiều 22/6.

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Cô bạn Trần Thị Hòa trong 2 ngày đầu luyện tập tại Trường đua F1, chuẩn bị cho concert Thanh Xuân. - Ảnh: NVCC

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức. Khán giả có thể đăng ký nhận vé online hoặc trực tiếp. Phương thức "săn vé" đơn giản.

Cô bạn Trần Thị Hòa cùng nhiều "cốt ruột" hoàn toàn có thể chọn cách thưởng thức concert Thanh Xuân "chill" hơn, ít vất vả hơn với tư cách khán giả. Tuy nhiên, nữ sinh 2K6 muốn thử sức với vai trò mới: "Mình đã từng thử nhiều vị trí khi tham gia concert như làm staff, khán giả... nhiều lần rồi. Lần này, trường mình được vinh dự tham gia phần đồng diễn của concert nên mình muốn tranh thủ thu thập thêm trải nghiệm mới ở vị trí người biểu diễn".

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Ảnh: NVCC

"Rì-viu" nhanh trong lúc tranh thủ giải lao, Hòa cho biết động tác các bài đều dễ, quan trọng là cả nhóm phải làm cho đều và chạy sân khấu thật mượt để tạo nên khung cảnh hoành tráng. Là "quạt iu" của một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại concert Thanh Xuân, cô bạn không khỏi trông đợi sẽ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc gần hơn với thần tượng.

Nắng nóng gây mệt mỏi là điều không thể tránh, nhưng vượt qua tất cả, Hòa chia sẻ niềm vui khi bắt sóng thêm được nhiều người bạn "cùng tần số" lúc tập luyện. Ban tổ chức cũng hỗ trợ hết sức và phần thưởng là một "chiếc view" ngắm hoàng hôn "chất lừ" - một trong những điểm cộng nạp năng lượng để trở lại luyện tập của Hòa và bạn bè.

Nữ sinh bộc bạch mong muốn được tranh thủ theo dõi các tiết mục ở concert Thanh Xuân: "Hiện tại, mình đang không biết tụi mình có được xếp vị trí để xem trọn vẹn concert không, tại có thể tụi mình sẽ phải tập nhiều bài, trong đó có cả bài mở đầu và kết show".

Không khí luyện tập chiều 23/6 tại sân khấu concert Thanh Xuân. - Video: Gia Linh
Hậu trường tập luyện tại concert Thanh Xuân. - Video: Gia Linh

Concert Thanh Xuân có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Muộii, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc, DJ/ producer Hoaprox...

Khán giả xem hướng dẫn tham gia concert Thanh Xuân tại link: https://lasoong.com/huongdanconcert

Sân khấu concert Thanh Xuân

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Ảnh: Như Ý

Sân khấu của concert Thanh Xuân được tạo hình theo chữ Y - viết tắt của từ "Young" (trẻ), kết hợp hình ảnh cuốn sách mở, ngọn đuốc dẫn đường và đôi cánh chim Lạc.

Những chi tiết này tượng trưng cho khát vọng vươn lên bằng tri thức, được lý tưởng soi đường nhưng vẫn gắn bó với cội nguồn văn hóa dân tộc. Đó cũng là tinh thần mà concert Thanh Xuân hướng tới: Hiện đại, sáng tạo nhưng không tách rời những giá trị truyền thống.

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Dương Nhung - Ảnh: NVCC, Như Ý
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