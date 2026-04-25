Kinh tế

Giải mã 'cỗ máy' Techcombank: Khi AI và dữ liệu thay đổi cuộc chơi tài chính

P.V

Sáng ngày 25/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã: TCB) đã phác thảo lộ trình chuyển mình từ một định chế tài chính truyền thống sang mô hình ngân hàng dẫn dắt bởi dữ liệu. Với nền tảng vốn kỷ lục và chiến lược quản lý gia sản chuyên sâu, Techcombank đang củng cố vị thế dẫn dắt trong khối ngân hàng tư nhân tại Việt Nam.

Trước thềm Đại hội, ngày 21/4 vừa qua, Techcombank đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với nhiều kỷ lục mới như TOI đạt 13.700 tỷ đồng và LNTT đạt 8.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và 22,6% so với cùng kỳ; Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, phản ánh sự chín muồi của hệ sinh thái toàn diện với mức tăng 47% lên 3.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu phí dịch vụ bảo hiểm tăng 103,4% chỉ sau 3 tháng triển khai toàn diện mảng bảo hiểm nhân thọ trên toàn quốc với công ty Techcom Life. Đây là minh chứng khẳng định mạnh mẽ cho năng lực tiên phong tạo dựng và dẫn dắt thị trường bảo hiểm trong nước. Bên cạnh đó, ngân hàng đã tiếp tục nâng hệ số CAR (theo Basel II) lên 15,2%, củng cố vị thế vốn dẫn đầu hệ thống.

Nền tảng vốn điều lệ: Dư địa cho các dự án hạ tầng quốc gia

Kế hoạch nâng vốn điều lệ lên mức 113.738 tỷ đồng là tâm điểm của kỳ đại hội năm nay. Với bộ đệm vốn này, Techcombank không chỉ dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn điều lệ mà còn tạo ra dư địa lớn để thực thi các cam kết tín dụng dài hạn.

Đại diện ngân hàng khẳng định, nguồn vốn dồi dào là cơ sở để Techcombank tiếp tục đồng hành cùng các dự án hạ tầng trọng điểm và cao tốc quốc gia. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt mức 15,2% cho phép ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn quản trị rủi ro khắt khe nhất.

Tối ưu hóa vận hành: Hiệu quả từ trí tuệ nhân tạo

Khác với giai đoạn đầu tư hạ tầng số, năm 2026 đánh dấu thời điểm Techcombank gặt hái hiệu suất từ trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ứng dụng AI vào quy trình phê duyệt và quản trị rủi ro đã giúp ngân hàng tiết giảm 20-30% chi phí vận hành.

Đáng chú ý, năng suất lao động trên mỗi nhân sự đã tăng trưởng gấp 3 đến 4 lần. Đây là chìa khóa giúp Techcombank duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức thấp nhất ngành, khẳng định mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu suất thay vì thâm dụng nhân lực.
Box nói: "Chúng tôi không nhìn thị trường theo cách cũ. Khi chi phí vận hành giảm 30% và năng suất tăng 4 lần, mục tiêu tăng gấp đôi quy mô khách hàng không phải là một giấc mơ, mà là một lộ trình đã được tính toán dựa trên dữ liệu thực tế." (Ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc Techcombank)

Quản lý gia sản và hệ sinh thái tài sản số
Chiến lược quản lý gia sản (Wealth Management) tiếp tục là mũi nhọn giúp Techcombank đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi. Bằng việc dẫn dắt phân khúc khách hàng trung và thượng lưu, ngân hàng đang xây dựng một rào cản cạnh tranh dựa trên sự am hiểu nhu cầu đầu tư chuyên sâu.

