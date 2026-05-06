Giáo dục

Đổi nguyện vọng tuyển sinh 10 một cách thông minh

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Trong bối cảnh kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay có nhiều biến động sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, áp lực đối với học sinh lớp 9 và phụ huynh đang tăng cao từng ngày, đặc biệt ở giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng kéo dài từ nay đến 17h ngày 8/5.

Chuyên gia trả lời giao lưu trực tuyến có:

- Ông Huỳnh Văn Đà - Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM

- Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân

- Thạc sĩ Hồ Kỷ Tuấn - Phó hiệu trưởng THCS - THPT Hai Bà Trưng.

- Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật - Giám đốc truyền thông toàn quốc hệ thống DOL English.

report Thời điểm quan trọng nhất để điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh 10

Nếu kỳ thi này không rực rỡ liệu có phải là một cánh cửa đã khép lại? Đây là câu hỏi mà rất nhiều gia đình đang tự đặt ra trong những ngày vừa qua.

Hai ngày trước, số liệu nguyện vọng đợt 1 đã được công bố. Ngay lúc này, chúng ta đang bước vào thời điểm quan trọng nhất, thời điểm điều chỉnh. Một quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đỗ hay trượt của mỗi học sinh.

Những con số ban đầu cho thấy tỷ lệ chọi tại nhiều trường có xu hướng tăng lên sau sáp nhập. Một số trường xuất hiện tình trạng dồn nguyện vọng rõ rệt. Và tâm lý chọn trường của thí sinh năm nay cũng có nhiều biến động.

Chương trình giúp quý vị nhìn rõ hơn bức tranh này, để từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.

