Đổi nguyện vọng tuyển sinh 10 một cách thông minh

Thời điểm quan trọng nhất để điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh 10

Nếu kỳ thi này không rực rỡ liệu có phải là một cánh cửa đã khép lại? Đây là câu hỏi mà rất nhiều gia đình đang tự đặt ra trong những ngày vừa qua.

Hai ngày trước, số liệu nguyện vọng đợt 1 đã được công bố. Ngay lúc này, chúng ta đang bước vào thời điểm quan trọng nhất, thời điểm điều chỉnh. Một quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đỗ hay trượt của mỗi học sinh.

Những con số ban đầu cho thấy tỷ lệ chọi tại nhiều trường có xu hướng tăng lên sau sáp nhập. Một số trường xuất hiện tình trạng dồn nguyện vọng rõ rệt. Và tâm lý chọn trường của thí sinh năm nay cũng có nhiều biến động.

Chương trình giúp quý vị nhìn rõ hơn bức tranh này, để từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.