Đội mưa đến check-in lần cuối ở kem Tràng Tiền

TPO - Tối 15/9, cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) tắt điện, kéo cửa, khép lại hành trình gần 70 năm hoạt động. Trong cơn mưa nặng hạt, nhiều người vẫn tìm đến, chụp tấm ảnh cuối cùng với địa chỉ từng gắn bó với tuổi thơ, những cuộc hẹn và ký ức về Hà Nội.

Nhiều người đội mưa check-in tại địa chỉ 35 Tràng Tiền tối 15/9 khi cửa hàng chính thức đóng cửa.

Những ngày qua, thông tin cửa hàng 35 Tràng Tiền đóng cửa khiến nhiều người tìm đến để chụp ảnh lưu niệm. Trong số đó có những người lớn tuổi, từng ăn kem Tràng Tiền từ vài chục năm trước, rồi tiếp tục trở lại khi trưởng thành.

Với họ, que kem không chỉ là món quà vặt mà còn gắn với những chặng đường của cuộc đời.

Dưới cơn mưa nặng hạt tối 15/9, nhiều du khách vẫn tìm đến địa chỉ 35 Tràng Tiền check-in lần cuối. Ảnh: Trọng Tài.

Đội mưa chụp một tấm ảnh

Tối 15/9, cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền đóng cửa. Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều du khách vẫn nán lại trước cửa hàng, chụp ảnh với tấm bảng ghi lời tạm biệt.

Có người đến để lưu giữ một kỷ niệm, có người tranh thủ trở lại nơi quen thuộc trước khi góc phố này không còn dòng người xếp dài như trước.

Chị Nguyễn Thị Thương (quê Nghệ An) cùng nhóm bạn đại học trở lại số 35 Tràng Tiền. Chị cho biết lần đầu đến đây ăn kem vào năm 2000. Từ đó, mỗi lần có dịp trở lại Hà Nội vào mùa hè, chị đều ghé qua địa chỉ này. Lần gần nhất là năm 2025.

Nghe tin cửa hàng chính thức đóng cửa, chị và nhóm bạn vẫn quyết định đến, muốn lưu giữ chút cảm xúc ngày xưa, những năm tháng thanh xuân. Nhắc đến Hà Nội và kem, người ta thường nghĩ ngay đến kem Tràng Tiền.

﻿ Chị Nguyễn Thị Thương (quê Nghệ An) cùng nhóm bạn đại học chụp ảnh, ôn lại kỷ niệm tại cửa hàng kem Tràng Tiền.

“Tôi hơi tiếc vì bất cứ ai về Thủ đô, nói đến kem phải là kem 35 Tràng Tiền. Tất nhiên có nhiều đại lý, điểm bán kem Tràng Tiền khác nhưng được trở lại chính nơi này vẫn vui hơn, hay hơn và nhiều dấu ấn ký ức hơn”, chị Thương chia sẻ.

Không chỉ những người từng gắn bó với cửa hàng từ nhiều năm trước, các bạn trẻ cũng tìm đến để ghi lại khoảnh khắc cuối cùng. Với họ, 35 Tràng Tiền là một phần của trải nghiệm Hà Nội, nơi những lần dạo phố thường đi kèm một que kem mát lạnh.

Thùy Linh - sinh viên Học viện Thanh thiếu niên - cho biết cô nhất định phải đến chụp ảnh trước khi cửa hàng dừng hoạt động.

Cô kể mình bắt đầu có thói quen ăn kem Tràng Tiền từ khi vào đại học. Mỗi lần lên phố, cô thường ghé cửa hàng và đã thưởng thức gần hết thực đơn kem. Trong các hương vị, Linh thích nhất kem cốm. “Tôi sẽ rất nhớ khi nơi này đóng cửa”, cô nói.

Cửa hàng kem Tràng Tiền tại 35 Tràng Tiền chính thức tắt đèn, hạ cửa từ 15/9. Ảnh: Trọng Tài.

Khép lại một địa chỉ, nối dài không gian kem Tràng Tiền

Trên Fanpage chính thức, thương hiệu kem Tràng Tiền bày tỏ sự hụt hẫng khi điểm bán 35 Tràng Tiền khép lại sau gần bảy thập kỷ.

Thương hiệu nhận định nơi đây từng chứng kiến nhiều câu chuyện đời thường: những nhóm học sinh chia nhau que kem sau giờ học, những cuộc hẹn đầu tiên và niềm vui của người lớn tuổi khi tìm lại hương vị quen thuộc ngày xưa.

Họ nhìn nhận địa chỉ 35 Tràng Tiền chưa bao giờ chỉ là cửa hàng bán kem. Đó còn là nơi nhiều người gửi lại những mùa hè, ngày tháng tuổi trẻ và những kỷ niệm gia đình. Những mẩu giấy nhắn, tấm ảnh nhỏ được khách để lại trên tường trở thành một phần ký ức mà thương hiệu trân trọng.

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Thương hiệu cho biết sẽ mang theo kỷ vật ấy cùng hương vị quen thuộc trong hành trình mới. Dù điểm bán thay đổi, những cuộc hẹn với kem Tràng Tiền vẫn được kỳ vọng tiếp tục ở một không gian khác.

Gần 70 năm qua, kem Tràng Tiền đã trở thành một phần ký ức ẩm thực của nhiều thế hệ. Với những người từng sống, học tập hoặc thường xuyên đến Hà Nội, việc ghé số 35 Tràng Tiền ăn kem đôi khi là thói quen giản dị, lặp lại qua nhiều năm.

Một que kem cốm, que kem đậu xanh hay kem sữa dừa có thể gợi nhớ những chuyến đi chơi cùng gia đình, những lần hẹn bạn bè và ký ức gắn với không gian Hồ Gươm.

Ở phía đối diện, cửa hàng 44 Tràng Tiền sáng đèn đón khách. Ảnh: Trọng Tài.

Khép lại của điểm bán 35 Tràng Tiền không chỉ được nhìn nhận như việc một cửa hàng dừng hoạt động. Với nhiều người, đây còn là lời tạm biệt một địa chỉ đã hiện diện trong ký ức của Thủ đô suốt nhiều thập kỷ.

Cánh cửa đã đóng lại trong đêm mưa, nhưng câu chuyện được viết nên từ nơi ấy vẫn còn được nhắc nhớ qua những que kem, những bức ảnh và những lần trở lại Hà Nội.