‘Đi bão’ sau trận bóng Việt Nam thắng Thái Lan, 60 trường hợp bị xử lý

TPO - Sau trận thắng 2 - 0 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan, lực lượng CSGT Nghệ An đã xử lý 60 trường hợp “đi bão” vi phạm giao thông, tạm giữ 30 xe mô tô.

Ngày 26/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 60 trường hợp, tạm giữ 30 xe mô tô liên quan đến các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình cổ vũ, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Các trường hợp tụ tập chạy xe thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, tối 22/8, sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2 - 0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đông đảo người dân mang cờ Tổ quốc, trống, kèn xuống đường ăn mừng tại các tuyến phố trung tâm TP Vinh như Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Lê Mao, Lê Duẩn...

Bên cạnh những người chấp hành nghiêm quy định, một số thanh thiếu niên đã điều khiển xe mô tô tụ tập thành đoàn, chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã triển khai lực lượng, phối hợp với Tổ công tác 1354 tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Phòng CSGT xử lý các trường hợp vi phạm.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. Hệ thống camera cũng được sử dụng để ghi nhận hình ảnh, phục vụ xác minh, xử lý, trong đó có các trường hợp xử phạt nguội.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, tự ý thay đổi hình dáng, kết cấu xe và người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, việc chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, để người dân có thể ăn mừng chiến thắng bóng đá trong không khí vui tươi, văn minh và an toàn.