Đề thi, đáp án thi Toán vào lớp ở Hà Nội

Đề Toán lớp 10 năm 2026 ở Hà Nội

Phụ huynh đội nắng chờ con hoàn thành bài thi

Trước đó, từ sáng sớm, phụ huynh đã dậy đưa con đến các điểm thi. Môn Toán có thời gian làm bài 120 phút.

Năm nay, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn thứ 2 cả nước (sau Thành phố HCM) với gần 124.000 thí sinh dự thi.

Thành phố Hà Nội bố trí 224 điểm thi cùng hơn 5.300 phòng thi chính thức và huy động khoảng 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay. (Ảnh: Duy Phạm)

Kết thúc ngày thi đầu tiên, đa số thí sinh đánh giá đề Ngữ văn và Ngoại ngữ bám sát chương trình học, có tính phân hóa nhưng không quá khó. Nhiều em rời phòng thi với tâm trạng khá tự tin, tạo động lực để bước vào môn Toán trong sáng nay.

Sau ngày thi đầu tiên, các điểm thi tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, hệ thống điện, quạt mát, nước uống và phương án hỗ trợ y tế nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự môn thi cuối cùng trong bối cảnh thời tiết có thể nắng nóng.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố cấu trúc đề thi sẽ giữ nguyên ổn định theo định dạng năm 2025. Các giáo viên dự đoán, đề thi có nhiều điểm mới, nhất là sự xuất hiện của nhiều bài toán thực tế hơn và phần hình không gian cũng được đánh giá là khó hơn.

Đề thi dự kiến vẫn gồm 5 bài tự luận nhưng sẽ thách thức hơn, đòi hỏi học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải biết vận dụng linh hoạt và có kỹ năng làm bài tốt để đạt điểm cao.

Trước khi bước vào phòng thi, thí sinh đã được thầy cô căn dặn: giữ tâm lý bình tĩnh, ngủ đủ giấc, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định.

Việc phân bổ thời gian hợp lý, đọc kỹ đề và tránh những sai sót trong các câu hỏi cơ bản sẽ là yếu tố quan trọng giúp các em đạt kết quả tốt trong môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Hôm qua, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Thành phố Hà Nội, có 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi bị xử lý bằng hình thức đình chỉ thi.

Phụ huynh ân cần dặn dò sỹ tử

Tại điểm thi Trường THCS Văn Yên (Hà Nội), phụ huynh nhắc nhở con kiểm tra các vật dụng mang vào phòng thi và không quên chúc con thi tốt.

Con vào điểm thi, có người còn chạy với theo dặn: "Tất cả các bài đều phải bấm máy tính hai lần mới điền đáp án nhé".

Chờ con ở cổng điểm thi, phụ huynh chia sẻ, sau ngày thi đầu tiên tinh thần đã thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Phụ huynh kiểm tra lại những vật dụng được mang vào phòng thi cho con trước giờ thi môn toán.

Thí sinh tươi tắn vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Văn Yên. (ảnh: Hà Linh)

Thời tiết Hà Nội buổi sáng nay khá mát mẻ, nhiệt độ khoảng 28-29 độ. Tại các điểm thi vẫn là cảnh tượng sĩ tử được phụ huynh đưa đi từ sớm. Nhiều em tranh thủ kiểm tra dụng cụ học tập mang theo do hôm nay là buổi thi cuối với môn thi cần tính toán.

Sau khi hoàn thành môn Toán, các thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên ở Hà Nội sẽ kết thúc kỳ thi tuyển sinh năm nay. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên vào ngày 1/6. ​Dự kiến, điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ được công bố từ ngày 19 - 22/6 tới.​

