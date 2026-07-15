Đang Hội thảo ‘Bảo tồn chim Yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa’

report 300 đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan thuộc bộ/ngành trung ương, đại diện các tỉnh/thành phố lân cận, các sở/ngành, xã/phường, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Khánh Hoà; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học cùng các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và 30 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

300 đại biểu trung ương và địa phương tại hội thảo.

Hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận vào hai nhóm nội dung lớn:

Phiên thảo luận 1 về Bảo tồn bền vững quần thể chim yến sẽ phân tích hiện trạng, những khó khăn, thách thức trong công tác bảo tồn quần thể chim Yến tại địa phương và Việt Nam, với các tham luận giá trị từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, Cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển.

Tại phiên thảo luận 2 về Bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hoà, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận góc nhìn pháp lý, thực tiễn xử lý vi phạm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, với các đóng góp từ Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa, Cục Sở hữu trí tuệ, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia và các chuyên gia pháp lý.

Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn quan trọng để tỉnh Khánh Hòa và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy hoạch và chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát triển quần thể chim yến, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chống cạnh tranh không lành mạnh.