Có nhất thiết phải chờ 'đủ tiền' mới mua căn nhà đầu tiên?

Sở hữu căn nhà đầu tiên thường được xem là mục tiêu cần nhiều năm tích lũy. Tuy nhiên, thay vì chờ đến khi có trong tay phần lớn giá trị căn hộ, người trẻ có thể bắt đầu sớm hơn nếu lựa chọn được sản phẩm phù hợp và xây dựng một lộ trình tài chính đủ an toàn.

Mua căn nhà đầu tiên: Quan trọng không chỉ là số tiền đang có

Kết hôn được ba năm, vợ chồng anh Văn Minh (35 tuổi, TPHCM) thuê một căn hộ nhỏ với chi phí hơn 7 triệu đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập của cả hai khoảng 35 triệu đồng. Sau khi trang trải sinh hoạt và hỗ trợ gia đình, họ dành dụm được khoảng 10–12 triệu đồng mỗi tháng.

Khoản tích lũy hơn 300 triệu đồng từng khiến vợ chồng anh bắt đầu nghĩ đến căn nhà đầu tiên. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng bị trì hoãn vì cả hai vẫn băn khoăn số tiền này đã đủ để bắt đầu hay chưa, đồng thời lo ngại nghĩa vụ thanh toán dài hạn có thể tạo áp lực lên cuộc sống gia đình.

Khách hàng gia đình trẻ tìm hiểu sản phẩm và phương án tài chính tại sự kiện “Chọn An Cư – Trọn Kết Nối” của The Win City. Ảnh: Thắng Lợi Homes.

“Chúng tôi nghĩ phải có ít nhất một nửa giá trị căn hộ mới nên mua. Nếu tiếp tục tiết kiệm với tốc độ hiện tại, có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa”, anh Minh chia sẻ. Kế hoạch có con khiến nhu cầu về một nơi ở ổn định trở nên rõ ràng hơn.

Câu chuyện của gia đình anh Minh phản ánh tâm lý của không ít vợ chồng trẻ tại các đô thị lớn: đã có thu nhập ổn định, một khoản vốn ban đầu và nhu cầu an cư rõ ràng, nhưng vẫn trì hoãn vì cho rằng chỉ nên mua nhà khi đã nắm trong tay phần lớn giá trị căn hộ.

Theo khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, 64% người thuê mong muốn sở hữu nhà trong 1–5 năm tới. Trong số những điều kiện để chuyển từ thuê sang mua, 70% chờ tích lũy đủ tài chính, 40% quan tâm đến lãi suất vay và 39% chờ đợi một gói vay phù hợp. Những con số này cho thấy rào cản lớn không chỉ là nhu cầu, mà còn là cách người mua xác định thế nào mới được xem là “đủ”.

Tích lũy tài chính là điều kiện được 70% người thuê quan tâm trước khi quyết định mua nhà. Nguồn: Batdongsan.com.vn.

Với người mua căn nhà đầu tiên, “đủ” có thể được nhìn ở ba lớp. Trước hết là đủ vốn để thực hiện khoản thanh toán ban đầu mà không phải sử dụng hết tiền tiết kiệm. Kế đến là đủ dòng tiền để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán trong dài hạn. Cuối cùng là đủ khoản an toàn cho các chi phí sinh hoạt và dự phòng.

Khi ba nền tảng này được bảo đảm, việc mua nhà không còn phụ thuộc vào mục tiêu phải tích lũy đủ phần lớn giá trị căn hộ. Người mua có thể bắt đầu sớm hơn bằng một phương án thanh toán phù hợp, miễn là đã tính được khả năng chi trả ở từng giai đoạn và không để khoản vay làm đảo lộn chất lượng sống hiện tại.

Vì vậy, câu hỏi trước khi mua căn nhà đầu tiên không chỉ là “đã có đủ tiền hay chưa”, mà nên là “nguồn lực hiện tại có đủ để bắt đầu và đi đường dài hay không”. Từ cách nhìn này, nhiều Chủ đầu tư đã đưa ra thị trường các giải pháp tài chính như: giảm số vốn ban đầu, kéo giãn tiến độ thanh toán, tạo thêm thời gian tích luỹ tài chính,... trở thành yếu tố đáng cân nhắc đối với gia đình trẻ có nhu cầu ở thực.

Từ 239 triệu đồng, dễ dàng sở hữu nhà tại The Win City

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến số vốn ban đầu khi mua nhà & khả năng duy trì dòng tiền, The Win City đưa ra các giải pháp tài chính hướng đến khách hàng ở thực mong muốn sở hữu căn nhà đầu tiên.

Nếu đều đặn để dành 10–12 triệu đồng mỗi tháng, sau 24 tháng, một gia đình có thể tích lũy khoảng 240–288 triệu đồng. Trường hợp khoản tiền này được gửi tiết kiệm tích lũy với lãi suất giả định 7%/năm, tổng giá trị sau hai năm có thể đạt khoảng 256,81–308,17 triệu đồng, gồm 16,81–20,17 triệu đồng tiền lãi. Đây sẽ là nguồn tài chính dự phòng để khách hàng chuẩn bị cho các nghĩa vụ thanh toán sau khi nhận nhà.

Đặc biệt, chính sách tặng gói nội thất An Cường giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 100–150 triệu đồng chi phí hoàn thiện, trang trí tổ ấm. Đây là phương thức thanh toán hỗ trợ thiết thực, ưu tiên nhu cầu của khách hàng ở thực và người mua căn nhà đầu tiên.

Bên cạnh phương án tài chính, vị trí cũng là yếu tố quan trọng với người mua ở thực. Tọa lạc trên trục Tỉnh lộ 10 – Trần Văn Giàu và liền kề nút giao Vành đai 3, The Win City thuận tiện kết nối với TPHCM qua các tuyến Nguyễn Thị Tú, Võ Văn Kiệt nối dài; đồng thời hưởng lợi từ Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành,...

Hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng tính liên thông giữa khu Tây với TPHCM và các khu vực lân cận. Cùng lợi thế kết nối hơn 40 khu công nghiệp, khu vực này đang trở thành điểm an cư đáng chú ý của lao động trẻ, chuyên gia và người nước ngoài.

The Win City được phát triển bởi bộ ba Chủ đầu tư An Cường – Central – Thắng Lợi Homes, hình thành chuỗi khép kín từ đầu tư, thi công đến hoàn thiện nội thất. Đầu tháng 9/2026, các tháp thuộc phân khu Victory Heights đã vươn đến tầng 14-19, hướng đến mục tiêu bàn giao từ quý IV/2027.

The Win City được quy hoạch theo mô hình đô thị phức hợp, kết hợp không gian sống, thương mại và mảng xanh, đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ - Ảnh: Thắng Lợi Homes

The Win City hướng đến nhu cầu sống thật qua chuỗi tiện ích One Stop Living Hub, với hơn 100 tiện ích dành cho nhiều thế hệ. Từ Win Edu, Win Mec, trung tâm thương mại Win Mark đến công viên, hồ bơi chuẩn Olympic và không gian thể thao, giải trí, cư dân có thể đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, thư giãn và mua sắm ngay ngưỡng cửa.

Có nhất thiết phải chờ “đủ tiền” mới mua căn nhà đầu tiên? Với The Win City, người mua không nhất thiết phải chờ đến khi tích lũy được phần lớn hoặc toàn bộ giá trị căn hộ. Tuy nhiên, mỗi gia đình cần có đủ ba nền tảng: đủ vốn để bắt đầu, đủ dòng tiền để đi đường dài và đủ khoảng an toàn để vẫn duy trì cuộc sống thoải mái.

Căn nhà đầu tiên không bắt đầu từ lúc gia đình có thật nhiều tiền. Nó bắt đầu từ khi họ tìm được một phương án sở hữu phù hợp với khả năng của mình.