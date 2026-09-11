Cửa ngõ Tây Nam TP.HCM: Công nghiệp phát triển mở ra nhu cầu đô thị mới

Một nhà máy có thể tạo ra hàng nghìn việc làm, nhưng tác động lớn hơn là dòng dịch chuyển dân cư đi kèm. Khi sản xuất mở rộng, lao động tập trung về khu vực, kéo theo dịch vụ, thương mại và nhu cầu an cư dài hạn. Người lao động không chỉ cần nơi ở gần chỗ làm, mà còn cần kết nối thuận tiện, môi trường sống tốt, trường học, y tế và một cộng đồng ổn định.

Xu hướng này đang thay đổi diện mạo bất động sản tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM. Nếu trước đây, khu vực gần khu công nghiệp (KCN) chủ yếu gắn với đất nền hoặc nhà trọ, thì hiện nay các dự án nằm trong vùng lõi việc làm, đặc biệt tại vị trí đối diện KCN quy mô lớn, ngày càng được nhìn nhận như kênh tích sản dài hạn.

Đến tháng 5/2025, các KCN tại Long An cũ có gần 198.000 lao động. Quy mô này cho thấy công nghiệp hóa không chỉ thúc đẩy sản xuất mà còn hình thành một thị trường cư trú đáng kể. Cùng sự phát triển của việc làm, hạ tầng và dịch vụ, bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM đang bước vào chu kỳ phát triển mới.

Giá trị của phân khúc này không chỉ đến từ kỳ vọng tăng giá, mà được nâng đỡ bởi nhu cầu ở, nhu cầu thuê và quá trình đô thị hóa song hành cùng công nghiệp. KCN vận hành ổn định sẽ tạo sức mua cho dịch vụ, đồng thời gia tăng nhu cầu an cư. Đây là lợi thế của bất động sản đối diện KCN: tiếp cận trực tiếp nguồn cầu thực, thay vì chỉ hưởng lợi từ kỳ vọng quy hoạch.

Dragon Eden và lợi thế đối diện vùng lõi việc làm

Tuy vậy, “gần KCN” chỉ là điều kiện ban đầu. Giá trị bền vững còn phụ thuộc vào ba nền tảng: động lực việc làm, kết nối hạ tầng và chất lượng quy hoạch. Trong đó, môi trường sống, pháp lý, tiện ích, chất lượng công trình và uy tín chủ đầu tư là những yếu tố quyết định khả năng thu hút cư dân lâu dài.

Khi các yếu tố này hội tụ, bất động sản đối diện KCN không chỉ là sản phẩm chờ tăng giá, mà trở thành tài sản có công năng kép: vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tạo dư địa khai thác cho thuê khi cộng đồng cư dân và hoạt động kinh tế tại khu vực ngày càng ổn định.

Trong bức tranh phát triển tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM, Dragon Eden được đặt vào một vị trí đáng chú ý khi nằm đối diện Tandoland và Prodezi, hai KCN sinh thái có tổng quy mô khoảng 650 ha. Dự án do Tandoland làm chủ đầu tư và Công ty CP Mai Bá Hương phát triển, được định vị theo hướng một đại đô thị, gắn với nhu cầu an cư của cộng đồng lao động, chuyên gia và cư dân kinh doanh dịch vụ trong khu vực.

Ưu thế “đối diện KCN” của Dragon Eden không đơn thuần ghi điểm về khoảng cách. Với nhà đầu tư, đây là nền tảng để đánh giá nhu cầu thuê thực tế, bởi nguồn khách tiềm năng không nằm ở giả định, mà đến từ hệ sinh thái việc làm đang vận hành.

Vị trí “đối diện KCN” của Dragon Eden là lợi thế lớn trong mắt nhà đầu tư tích sản lẫn người mua an cư. Ảnh: Dragon Eden

Trong thị trường hiện nay, nhân sự có thu nhập ổn định không chỉ cân nhắc giá thuê hay giá mua ban đầu. Họ cân nhắc tổng chi phí sống: thời gian di chuyển, tiện ích hằng ngày, chất lượng môi trường và sự thuận tiện cho con cái. Một đô thị nằm sát vùng lõi việc làm, có quy hoạch hợp lý, hiện đại, sinh thái, sẽ có khả năng đáp ứng nhóm nhu cầu rộng hơn nhiều, so với mô hình nhà trọ hoặc nhà ở nhỏ lẻ.

Lợi thế này còn được hỗ trợ bởi hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện. Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh, rộng 60 m và dài gần 5 km, đã thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2026, mở thêm trục kết nối giữa Lương Hòa và TP.HCM. Cùng với trục Hựu Thạnh – Tân Bửu rộng 102 m, định hướng kết nối Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc khu vực, hành lang Lương Hòa đang có thêm điều kiện để liên kết với các đầu mối kinh tế lớn hơn.

Điều cần nhìn nhận đúng là hạ tầng không tự tạo ra giá trị, nếu khu vực thiếu dân cư và thiếu hoạt động kinh tế. Khi đi cùng các cụm công nghiệp, dòng người và nhu cầu an cư, hạ tầng có thể tạo ra một chu trình phát triển bền vững hơn: giao thông mở đường cho doanh nghiệp, doanh nghiệp tạo việc làm, việc làm tạo nhu cầu ở, và nhu cầu ở tiếp tục thúc đẩy dịch vụ đô thị, khai thác cho thuê.

Quy hoạch sống và chính sách sở hữu: hoàn thiện giá trị dài hạn

Tại Dragon Eden, phân khu River đang triển khai được quy hoạch cạnh kênh Thầy Mười rộng khoảng 40 m, kết hợp hệ thống cây xanh và không gian mở. Theo thông tin dự án, cư dân có thể tiếp cận công viên ven kênh quy mô 1,1 ha, Eden Park rộng 2,1 ha đã đưa vào hoạt động tại phân khu Park, quỹ đất tiện ích giáo dục 2,2 ha và y tế 1 ha.

Dragon Eden - không gian sống xanh được định hình từ những nhu cầu đời thường của cư dân vùng công nghiệp. Ảnh: Dragon Eden

Trong khu vực phát triển công nghiệp, mặt nước, công viên và tiện ích xã hội không chỉ góp phần nâng chất lượng cảnh quan. Đây còn là “khoảng đệm” cần thiết giữa nhịp sống sản xuất và không gian cư trú, giúp nâng cao trải nghiệm sống của cư dân.

Yếu tố này đặc biệt quan trọng để bất động sản cận KCN vượt khỏi mô hình lưu trú ngắn hạn, hướng đến giá trị tích sản. Dòng tiền cho thuê chỉ bền vững khi người thuê gắn bó; giá trị tài sản cũng chỉ có nền tảng khi cộng đồng cư dân hình thành. Vì vậy, quy hoạch xanh, chất lượng và môi trường sống là điều kiện để nhu cầu ở thực trở thành nền móng cho tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh vị trí và quy hoạch, phương án sở hữu cũng quyết định khả năng tiếp cận của người mua. Tại phân khu River, việc sở hữu một sản phẩm nền diện tích 90m2 chỉ từ 2,6 tỷ đồng, người mua có thể được chủ động thanh toán trong khoảng 3 đến 36 tháng, tùy phương thức lựa chọn. Trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính, người mua có thể được ngân hàng tài trợ tối đa 75% giá trị sản phẩm, ân hạn nợ gốc 36 tháng và được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong thời gian từ 18 đến 36 tháng theo chính sách áp dụng.

Các phương án tài chính được thiết kế nhằm giảm áp lực vốn ban đầu, đồng thời giúp người mua chủ động cân đối dòng tiền theo kế hoạch cá nhân. Với thời gian thanh toán kéo dài hơn, người mua cũng có thêm thời gian đồng hành cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và hình thành cộng đồng cư dân, từ đó có thêm cơ sở đánh giá giá trị sử dụng cũng như khả năng khai thác dài hạn của tài sản.

Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, lợi thế không nằm ở lời hứa tăng giá nhanh. Lợi thế nằm ở khả năng tài sản đồng hành với sự phát triển của khu vực, phục vụ được cư dân hôm nay và duy trì sức hút khi đô thị ngày một hoàn thiện. Đó là nền tảng để một bất động sản gắn với nhu cầu ở thực như Dragon Eden từng bước trở thành tài sản đầu tư dài hạn.