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Hoa hậu

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Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nóng lên từng phút

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Đêm thi là nơi tôn vinh 25 thí sinh, khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện.

Sau nhiều tháng tranh tài, 25 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào đêm chung kết lúc 20h ngày 7/11 tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Các người đẹp sẽ trải qua những phần thi quan trọng để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5, trước khi xác định Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 cùng các danh hiệu đại sứ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu ngoài trời quy mô lớn, được xây dựng theo ý tưởng Dệt miền thanh xuân. Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống, sử dụng những đường cong mềm mại và các lớp kiến trúc đan xen, gợi hình ảnh dải lụa trong không gian.

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Đêm chung kết sẽ khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Sân khấu kết hợp hệ thống bàn nâng, âm thanh, ánh sáng cùng ba khu khán đài. Trong những ngày trước chung kết, các thí sinh liên tục tập luyện, làm quen với không gian biểu diễn, chuẩn bị cho những màn đồng diễn áo tắm, áo dài và trình diễn dạ hội.

Bên cạnh cuộc tranh tài nhan sắc, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc tham gia biểu diễn, hứa hẹn mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, dance hiện đại đến âm nhạc dân gian. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là bộ đôi MC Đức Bảo và Khánh Vy.

Đêm chung kết sẽ khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mở ra chặng đường mới cho chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu #25 thí sinh #Trần Tú #Đức Bảo #Khánh Vy #Hải Phòng

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