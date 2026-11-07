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Hoa hậu

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Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chỉ còn 2 tiếng nữa, bất ngờ phút chót từ hậu trường

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Đêm thi là nơi tôn vinh 25 thí sinh, khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện.

Chi tiết
report Sân khấu Dệt miền thanh xuân tại Quảng trường Danh vọng nhìn từ trên cao
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Sân khấu chung kết đặt tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Công trình bắt đầu thi công ngày 26/10, với hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm. Từ hệ khung, mặt sàn đến những đường cong tạo hình, các hạng mục lần lượt được hoàn thiện để phục vụ thí sinh tập luyện, ráp đội hình.
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Ngay lúc này, sân khấu đã sẵn sàng đón hàng nghìn khán giả.
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Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế mang ý niệm “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Không gian biểu diễn mở rộng từ trung tâm sang hai phía, tạo nhiều vị trí cho thí sinh di chuyển, trình diễn.
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Điểm nhấn là hệ cánh cửa cách điệu từ những chiếc lá xếp vào nhau. Đạo diễn Trần Tú cho biết hình tượng này gắn với hành trình của 25 cô gái, bước qua chung kết để bắt đầu chặng đường mới, mang theo trải nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng.
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Sân khấu bừng sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Khán đài chính nằm đối diện sân khấu, hai bên là các khu khán đài phụ. Với cách tổ chức không gian nhiều lớp, ê-kíp hướng tới việc giúp người xem ở các vị trí khác nhau đều có thể theo dõi thí sinh.
report Người nhà thí sinh Hoa hậu Việt Nam đổ về Quảng trường Danh vọng ở Đồ Sơn

Dự kiến có gần 10.000 người có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường danh vọng, Đồ Sơn. Hải Phòng. Trong số đó, 7.000 khán giả đã sẵn sàng lấp đầy khu vực tổ chức chung kết.

Sự kiện đón chào dàn người đẹp là hoa hậu, á hậu đình đám, gắn liền với Hoa hậu Việt Nam qua các mùa, cùng những ca sĩ hàng đầu thị trường để biểu diễn và hỗ trợ top 25 tỏa sáng trên sân khấu.

Dàn người đẹp trải qua loạt phần thi quan trọng để chinh phục các cột mốc top 15, top 10, top 5 và được xướng tên ở top 3 để giành lấy danh vị ở cuộc thi năm nay.

Trước đó, top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải qua 3 tháng đồng hành cùng nhau ở nhà chung, được rèn luyện toàn diện từ kỹ năng catwalk, ứng xử, chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm xuyên qua nhiều tỉnh, thành.

report Cô gái nào hội tụ đủ 4 trụ cột của Hoa hậu Việt Nam 2026?

Sau nhiều tháng tranh tài, 25 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào đêm chung kết lúc 20h ngày 7/11 tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Các người đẹp sẽ trải qua những phần thi quan trọng để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5, trước khi xác định Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 cùng các danh hiệu đại sứ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu ngoài trời quy mô lớn, được xây dựng theo ý tưởng Dệt miền thanh xuân. Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống, sử dụng những đường cong mềm mại và các lớp kiến trúc đan xen, gợi hình ảnh dải lụa trong không gian.

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Đêm chung kết sẽ khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Sân khấu kết hợp hệ thống bàn nâng, âm thanh, ánh sáng cùng ba khu khán đài. Trong những ngày trước chung kết, các thí sinh liên tục tập luyện, làm quen với không gian biểu diễn, chuẩn bị cho những màn đồng diễn áo tắm, áo dài và trình diễn dạ hội.

Bên cạnh cuộc tranh tài nhan sắc, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc tham gia biểu diễn, hứa hẹn mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, dance hiện đại đến âm nhạc dân gian. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là bộ đôi MC Đức Bảo và Khánh Vy.

Đêm chung kết sẽ khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mở ra chặng đường mới cho chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

report 25 thí sinh make up trước giờ G
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Trước giờ G của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại khu vực hậu trường, các thí sinh được ê-kíp trang điểm, làm tóc chăm chút từng chi tiết để có diện mạo rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước hàng nghìn khán giả.
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Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi rạng rỡ và tự tin với lớp trang điểm. Khánh Vi cho biết cô tự hào có mái tóc đen, dài và thẳng. Cô gái đến từ Ninh Bình thường chọn phong cách làm tóc tự nhiên, không cầu kỳ khi lên sân khấu.
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Thí sinh Gouband Lisa trong phòng trang điểm.
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Từ lớp nền, màu son đến kiểu tóc đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng gương mặt và trang phục trình diễn.
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Đây là những bước chuẩn bị quan trọng trước khi 25 cô gái chính thức bước lên sân khấu, tranh tài và chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu #25 thí sinh #Trần Tú #Đức Bảo #Khánh Vy #Hải Phòng

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