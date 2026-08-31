Cảnh báo thủ đoạn giả mạo thương hiệu EVN và ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNSPC

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, trên không gian mạng đang xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nhằm giả mạo website EVN. Theo đó, website evnquocgia(.)com đang giả mạo thương hiệu EVN để dụ người dùng cài đặt ứng dụng giả mạo “CSKH EVNSPC” chứa mã độc nhằm mục tiêu đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, trên không gian mạng đang xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nhằm giả mạo website EVN, dụ khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo “CSKH EVNSPC” chứa mã độc.

Cụ thể, website evnquocgia(.)com đã sao chép giao diện, hình ảnh, logo và nhãn hiệu của EVN nhằm tạo lòng tin với người truy cập. Trên website này còn xuất hiện các nút tải ứng dụng sử dụng trái phép biểu tượng Google Play và App Store, qua đó dụ người dùng tải file cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC”.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực thu phí thay công tơ điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cũng khẳng định đây không phải ứng dụng chăm sóc khách hàng do tổng công ty phát hành. Ứng dụng giả mạo có thể chứa mã độc, cho phép đối tượng xấu đọc và đánh cắp tin nhắn chứa mã xác thực OTP; phủ giao diện giả mạo lên ứng dụng ngân hàng để thu thập thông tin đăng nhập; quay lén màn hình, ghi âm và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Từ đó, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Khách hàng tuyệt đối không truy cập website evnquocgia(.)com; không tải hoặc cài đặt file APK từ các đường link không rõ nguồn gốc. Ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của EVNSPC chỉ được cung cấp trên Google Play và App Store.

“EVNSPC tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng thông qua file APK và không gửi đường link tải ứng dụng trực tiếp qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Khách hàng cần thận trọng kiểm tra nguồn phát hành, tên ứng dụng và thông tin nhà cung cấp trước khi tải, cài đặt bất kỳ ứng dụng nào”, đại diện EVN cho hay.

Trang web mạo danh thương hiệu EVN nhằm lừa khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC”

Theo EVN, nếu đã cài đặt ứng dụng giả mạo, khách hàng cần lập tức gỡ bỏ ứng dụng và liên hệ với ngân hàng để tạm khóa tài khoản, kiểm tra các giao dịch phát sinh. Đồng thời, khách hàng cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của EVN qua tổng đài 1558, hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNSPC: 1900 1006, 1900 9000 để được hỗ trợ.

Việc mạo danh ngành điện và cán bộ, nhân viên ngành điện đã được EVN nhiều lần ghi nhận trước đây. Giữa tháng 7 vừa qua, EVN cũng đã lên tiếng cảnh báo việc nhiều đối tượng giả danh nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) liên hệ khách hàng để thông báo lịch thay công tơ điện tử và yêu cầu nộp các khoản phí trái phép.

Cụ thể, các đối tượng thường thông báo khách hàng thuộc diện thay công tơ điện tử, sau đó yêu cầu nộp từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng với lý do "phí mua công tơ mới" hoặc "chi phí nhân công lắp đặt". Một số trường hợp còn yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân để "xếp lịch kỹ thuật viên" đến thay công tơ. Nghiêm trọng hơn, có đối tượng tự ý tháo công tơ cũ, lắp đặt thiết bị không rõ nguồn gốc nhằm thu tiền mặt của người dân.

EVNHCMC khẳng định, việc thay thế định kỳ hoặc nâng cấp từ công tơ cơ sang công tơ điện tử đều được đơn vị thực hiện hoàn toàn miễn phí. Khách hàng tuyệt đối không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho việc thay công tơ và cần cảnh giác với mọi yêu cầu thu tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Tổng công ty cũng khuyến cáo khách hàng chỉ tiếp nhận thông tin về lịch thay công tơ qua các kênh truyền thông chính thức của EVNHCMC và liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 54 54 54 khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu mạo danh, thu phí không rõ ràng.