Chuyển hoạt động đường sắt từ ga Hà Nội, Giáp Bát về ga Phú Xuyên được Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương của TP. Hà Nội, nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Trước thông tin này, hoạt động tại ga Hà Nội vẫn diễn ra bình thường với lượng hành khách ra vào mỗi ngày khá lớn.
Nhân viên bị cho là cài nhầm giá, chủ shop tuyên bố chấp nhận bán lỗ, đồng hồ giá vài triệu đồng được rao bán chỉ vài nghìn đồng... những màn giảm giá bất thường trên livestream khiến người tiêu dùng mất cảnh giác, có thể sập bẫy.
TPO - Thị trường chứng khoán bước vào tháng cuối năm sau hai tuần giảm điểm liên tiếp. Định giá nhiều cổ phiếu đã về mức thấp, nhưng áp lực bán và những yếu tố bất ngờ như thông tin thuế quan vẫn khiến cơ hội phục hồi chưa thực sự rõ ràng.
TPO - Nợ xấu tại 28 ngân hàng đã vượt hơn 340.400 tỷ đồng vào cuối quý III vừa qua. Đáng lo ngại, nợ nhóm 2 tăng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm, trong khi chi phí vốn và áp lực trả nợ tiếp tục bào mòn "sức khỏe" tài chính của khách hàng.
TPO - Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang nỗ lực thông qua các kênh ngoại giao để đưa mức thuế Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam về mức trung bình của châu Á.
TPO - Bộ Nội vụ cho biết, tiền lương làm thêm giờ được tính căn cứ vào tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm trong ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm theo quy định.
Các cơ chế, chính sách mới tạo hành lang phát triển cho Đồng Nai hướng tới đô thị đặc biệt, phát huy lợi thế sân bay Long Thành, phát triển công nghiệp hàng không, vũ trụ và logistics.
Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với thành phố Bắc Ninh về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng.
Xã Sa Lý (Bắc Ninh) đang triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước khai thác lợi thế địa phương, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo đa chiều.
TPO - Quy định mới về xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm phân thành 3 trường hợp, tùy thuộc ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, cùng thứ bậc hay thấp hơn ngạch hiện giữ.
Dữ liệu hiện nay đã trở thành tài sản chiến lược, đặt doanh nghiệp trước yêu cầu không chỉ bảo vệ thông tin mà còn phải làm chủ quá trình quản trị, khai thác và kiểm soát rủi ro. Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, năng lực bảo vệ dữ liệu đang trở thành một phần quan trọng trong khả năng chống chịu và duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
TPO - Từng được dùng làm sản vật tiến vua, bưởi đỏ Luận Văn đang bước vào giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi quả rụng sớm, nám vỏ, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng.
TPO - Trong khi Tây Ninh, Bắc Ninh công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ở khối doanh nghiệp cao nhất lên tới 500-600 triệu đồng/người thì Sở Nội vụ TP. Cần Thơ ghi nhận mức thưởng Tết cao nhất tại một doanh nghiệp là 94,6 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân dự kiến gần 9,7 triệu đồng/người.
TPO - "Cửa hàng bán lẻ phải gồng lỗ kéo dài trên từng lít xăng bán ra, lỗ khoảng 150-200 đồng/lít nếu chiết khấu chạm đáy, chủ yếu còn lợi nhuận từ chiết khấu từ dầu. Do đó, nhiều cửa hàng chọn cách bán cầm chừng, hoặc chỉ duy trì bán dầu để giảm lỗ, hoặc viện các lý do kỹ thuật để tạm ngưng bán xăng nhằm cắt lỗ, không bị thu hồi giấy phép", ông L. nói.
TPO - Nước lũ trên sông Vệ vượt báo động 3, tràn vào làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi nhấn chìm hàng chục nghìn chậu cúc Tết, người trồng hoa có nguy cơ mất trắng.
TPO - Tối 28/11, Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn. Hội chợ là cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch, đầu tư và cung ứng xuyên biên giới giữa doanh nghiệp hai nước.
TPO - Bộ Xây dựng thống nhất với UBND TP. Hà Nội về chủ trương nghiên cứu phương án chuyển toàn bộ hoạt động vận tải hành khách tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên, nhằm phục vụ triển khai Dự án trục không gian quốc lộ 1A.