Nợ xấu ngân hàng hiện ra sao?

TPO - Nợ xấu tại 28 ngân hàng đã vượt hơn 340.400 tỷ đồng vào cuối quý III vừa qua. Đáng lo ngại, nợ nhóm 2 tăng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm, trong khi chi phí vốn và áp lực trả nợ tiếp tục bào mòn "sức khỏe" tài chính của khách hàng.

Nợ xấu tăng, bộ đệm dự phòng mỏng dần

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III của 28 ngân hàng, tổng nợ xấu nội bảng tính đến ngày 30/9 đã lên tới hơn 340.400 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) chiếm 165.583 tỷ đồng, tương đương 48,6% tổng nợ xấu. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 63,8% hồi cuối năm 2025, song quy mô nợ xấu vẫn là áp lực lớn đối với toàn hệ thống.

Đáng chú ý, rủi ro không chỉ nằm ở những khoản nợ đã chuyển thành nợ xấu mà còn đến từ tốc độ gia tăng của nợ cần chú ý (nhóm 2) - nhóm nợ có nguy cơ chuyển thành nợ xấu nếu tình hình tài chính và dòng tiền của khách hàng tiếp tục suy yếu.

Theo đánh giá của VIS Rating, tỷ lệ nợ xấu trong nhóm ngân hàng được theo dõi tăng từ 2,2% cuối quý II lên 2,3% vào cuối quý III. Chi phí vay vốn và chi phí hoạt động gia tăng đang ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của SSI Research cũng cho thấy xu hướng suy giảm chất lượng tài sản thể hiện rõ hơn tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Chi phí vay vốn và chi phí hoạt động gia tăng đang ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (ảnh: NY).

Đặc biệt, tỷ lệ hình thành nợ xấu tăng lên 1,89%, trong khi tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 1,63%. Dù chưa được xếp vào nợ xấu, nợ nhóm 2 được xem là chỉ báo sớm về rủi ro tín dụng. Nếu doanh nghiệp tiếp tục thiếu hụt dòng tiền, hoạt động kinh doanh khó khăn và sức mua suy yếu, một phần các khoản nợ này có thể chuyển sang nhóm nợ xấu, kéo theo áp lực trích lập dự phòng của ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, khả năng chống đỡ rủi ro của các ngân hàng có sự phân hóa. Theo SSI Research, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của nhóm ngân hàng được theo dõi giảm từ 83% cuối quý II xuống 77% vào cuối quý III. Điều này cho thấy dù các ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng, tốc độ gia tăng nợ xấu vẫn tạo sức ép lên bộ đệm tài chính.

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng BIDV - cảnh báo rủi ro nợ xấu có thể tiếp tục gia tăng khi doanh nghiệp chịu tác động từ bất ổn địa chính trị thế giới, chi phí đầu vào tăng và những biến động của môi trường kinh doanh.

Các yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ mà còn có thể làm suy giảm giá trị tài sản bảo đảm. Vì vậy, việc nhận diện và xử lý rủi ro cần được thực hiện từ sớm, thay vì chờ các khoản vay chuyển thành nợ xấu mới xử lý.

Không hạ chuẩn cho vay, mở thêm kênh xử lý nợ

Trước áp lực nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhưng tuyệt đối không hạ chuẩn tín dụng.

Các ngân hàng phải theo dõi sát nợ nhóm 2, các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro và nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thực hiện phân loại nợ trung thực, trích lập dự phòng đầy đủ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng che giấu nợ xấu.

Thông điệp của cơ quan quản lý cho thấy yêu cầu giảm chi phí vốn phải đi cùng với kiểm soát chất lượng tín dụng. Việc giảm lãi suất không đồng nghĩa với nới lỏng điều kiện cấp tín dụng. Các khoản vay mới vẫn phải được thẩm định chặt chẽ về phương án kinh doanh, dòng tiền và khả năng trả nợ của khách hàng.

Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng các khoản vay, phát triển thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp được kỳ vọng mở thêm kênh xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng. Nghị định 359/2026 có hiệu lực từ ngày 6/11/2026, đã tạo hành lang pháp lý mới cho hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Theo TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, để phát triển thị trường mua bán nợ, Việt Nam cần chuẩn hóa các khoản nợ theo kinh nghiệm quốc tế. Quá trình này có thể bắt đầu từ danh mục tín dụng tiêu dùng cá nhân với hồ sơ rõ ràng, trước khi mở rộng sang các khoản nợ dự án lớn có hồ sơ pháp lý phức tạp.

Việc chuẩn hóa giúp nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện để các nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị khoản nợ, đồng thời rút ngắn thời gian giao dịch và xử lý tài sản bảo đảm. Đây cũng là cơ sở để hình thành thị trường mua bán nợ có tính thanh khoản, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào khả năng tự xử lý của từng ngân hàng.