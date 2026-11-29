Chứng khoán tháng 12: Cơ hội hay sóng gió?

TPO - Thị trường chứng khoán bước vào tháng cuối năm sau hai tuần giảm điểm liên tiếp. Định giá nhiều cổ phiếu đã về mức thấp, nhưng áp lực bán và những yếu tố bất ngờ như thông tin thuế quan vẫn khiến cơ hội phục hồi chưa thực sự rõ ràng.

Thị trường biến động mạnh

Tuần giao dịch vừa qua khép lại với nhiều biến động mạnh. VN-Index có thời điểm hồi phục lên vùng 1.706 điểm trong phiên 25/11, nhưng nhanh chóng đảo chiều trước áp lực bán gia tăng. Đáng chú ý, phiên 26/11, chỉ số giảm gần 58 điểm, tương đương 3,42%, xuống 1.629,68 điểm sau thông tin liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ. Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất của thị trường trong năm.

Sang phiên 27/11, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp VN-Index tăng 24 điểm, tương đương 1,49%, lên 1.653 điểm. Tuy nhiên, mức hồi phục này chưa đủ bù đắp những tổn thất trước đó. Tính chung cả tuần, VN-Index vẫn giảm 34 điểm, tương đương 2%. HNX-Index cũng giảm 2,76%, xuống 228 điểm.

VN-Index vừa giảm 2%. Ảnh minh họa.

Tính chung cả tuần, áp lực bán tập trung ở nhóm bất động sản và ngân hàng, trong đó VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index, lấy đi hơn 10 điểm. Khối ngoại có phiên mua ròng trở lại vào cuối tuần, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng bán ròng trước đó.

VN-Index thử thách vùng 1.600 điểm

Nhận định về tuần giao dịch tới, khi thị trường bước vào tháng cuối năm, nhiều ý kiến duy trì quan điểm thận trọng, dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.600-1.670 điểm.

Theo ông Nguyễn Đức Anh - chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree, vùng 1.670 điểm, trước đây là ngưỡng hỗ trợ, nay đã trở thành kháng cự gần sau khi bị phá vỡ. Nhịp hồi phục cuối tuần có thể gặp áp lực bán trở lại nếu thanh khoản không cải thiện.

Ông Đức Anh cho rằng chưa có đủ cơ sở xác nhận thị trường đã đảo chiều trong ngắn hạn. Đáng chú ý, tỷ lệ cổ phiếu nằm trên đường trung bình động 20 phiên chỉ khoảng 19%, cho thấy trạng thái suy yếu vẫn chiếm ưu thế. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu, chưa vội mở vị thế mua mới và chỉ xem xét lại triển vọng khi VN-Index lấy lại mốc 1.670 điểm, sau đó vượt 1.700 điểm với thanh khoản cải thiện.

Nhiều dự báo thận trọng cho chứng khoán khi bước vào tháng cuối năm. Ảnh: Nhật Minh.

Cùng lưu ý vùng hỗ trợ quan trọng, Chứng khoán VIX cho rằng VN-Index đang tiến gần mốc 1.600 điểm. Nếu giữ được vùng này, thị trường có thể xuất hiện nhịp tăng trở lại, tạo cơ hội giải ngân.

Ngược lại, nếu đánh mất ngưỡng hỗ trợ, chỉ số có thể lùi về vùng 1.500-1.550 điểm. VIX khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, kết quả kinh doanh tích cực nhưng giá cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng định giá thấp.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá VN-Index có thể cần thêm thời gian giằng co quanh vùng 1.640 - 1.660 điểm để hình thành vùng cân bằng.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng xác định vùng 1.600 điểm là hỗ trợ mạnh, tương ứng vùng đáy tháng 3/2026 và tháng 11/2025. Vùng 1.680 - 1.700 điểm trở thành kháng cự cần vượt qua để xu hướng cải thiện tích cực.

SHS đưa ra góc nhìn tích cực hơn về trung hạn. Nhiều cổ phiếu đã về vùng định giá tương đối hợp lý sau thời gian điều chỉnh kéo dài, trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tích cực. Dòng tiền có dấu hiệu gia tăng tại vùng giá thấp và nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng.