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Kinh tế

Bê bối cựu CEO Nvidia ngoại tình: Nữ 'gián điệp' Trung Quốc rời công ty

Hồng Nhung

TPO - Megaspeed xác nhận bà Alice Huang - doanh nhân người Trung Quốc - chính thức rời công ty từ ngày 30/8/2025 và hiện không giữ bất kỳ vị trí nào tại công ty này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các mối liên hệ của bà với cựu CEO Nvidia Jensen Huang đang thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ.

Ngày 15/11, công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore xác nhận Alice Huang từng giữ vị trí lãnh đạo tại doanh nghiệp này.

Theo thông báo, bà Alice Huang chính thức rời công ty vào ngày 30/8/2025. Hiện bà Huang hiện không còn đảm nhiệm bất kỳ vai trò nào tại Megaspeed.

Megaspeed là đối tác kinh doanh của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công ty gần đây trở thành tâm điểm chú ý sau những thông tin cho rằng cựu CEO Nvidia Jensen Huang từng có quan hệ ngoài luồng với Alice Huang.

Đáng chú ý, giới chức Mỹ nghi ngờ nữ doanh nhân này có liên quan đến hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, làm dấy lên những quan ngại về an ninh quốc gia.

Trong tuyên bố mới nhất, Megaspeed nhấn mạnh công ty không bình luận về các vấn đề cá nhân và đời tư của bà Alice Huang.

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Megaspeed xác nhận nữ doanh nhân Alice Huang đã chính thức rời công ty từ ngày 30/8/2025. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào tháng 10/2025, tờ The New York Times đưa tin Megaspeed đang bị Mỹ điều tra về nghi vấn hỗ trợ khách hàng Trung Quốc tiếp cận các dòng chip máy tính của Nvidia thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó, Megaspeed đến nay chưa bị xác định vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Phản hồi trước những thông tin xuất hiện gần đây, Megaspeed cho biết một số nhận định liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và mạng lưới vận hành toàn cầu của công ty không có bằng chứng xác thực để chứng minh.

Doanh nghiệp khẳng định mọi hoạt động kinh doanh đều được thực hiện hợp pháp và đúng quy định. Megaspeed đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý độc lập bên ngoài để tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện.

Công ty cũng nhấn mạnh các quy trình vận hành và cơ chế kiểm soát chuỗi cung ứng được xây dựng nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành, trong đó có những quy định của Mỹ về kiểm soát xuất khẩu.

Theo thông tin từ C4ADS, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington chuyên phân tích các hoạt động bất hợp pháp và mạng lưới thương mại xuyên quốc gia, Alice Huang trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát Megaspeed vào tháng 3/2023. Kết luận này được đưa ra sau khi tổ chức rà soát hồ sơ doanh nghiệp.

Hiện Chính phủ Mỹ và Nvidia chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận của hãng tin Reuters liên quan đến tuyên bố mới nhất của Megaspeed.

Reuters

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