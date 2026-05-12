Aptech chia sẻ kinh nghiệm hợp tác kinh doanh tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, đã tham dự Diễn đàn cùng với các lãnh đạo cấp cao các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam kiên định con đường phát triển dựa trên ổn định, hội nhập và đổi mới sáng tạo và đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Sẻ chia kinh nghiệm hợp tác kinh doanh Việt - Ấn

Là một trong những thương hiệu đầu tiên về giáo dục và đào tạo từ Ấn Độ đến với Việt Nam từ năm 1999, Aptech được vinh dự tham gia Diễn đàn này. Đại diện Aptech Limited ông Kallol Mukherjee, Phó Chủ tịch Điều hành – Kinh doanh Quốc tế, đã phát biểu tại diễn đàn, chia sẻ về kinh nghiệm gần 30 năm Aptech hoạt động mạnh mẽ bên cạnh các đối tác Việt Nam uy tín.

Từ 1999, bằng sự hợp tác đầu tiên với Tập đoàn FPT, Aptech đã triển khai các chương trình đào tạo lập trình phần mềm, hệ thống mạng máy tính, và nhanh chóng trở thành thương hiệu tiên phong về đào tạo cho lĩnh vực này. Đầu những năm 2000, Tập đoàn Aptech đã cho ra mắt thương hiệu Arena Multimedia đào tạo chuyên sâu về mỹ thuật đa phương tiện với phương châm thực chiến – 40% lý thuyết 60% thực hành.

Với sự thành công của hai thương hiệu này, Aptech đã nhanh chóng được đón nhận tại Việt Nam, mở rộng mạng lưới đối tác và có mặt tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Một hệ thống đào tạo ngày càng lớn mạnh đòi hỏi sự sâu sát trong quản lý chất lượng đào tạo, cũng như các hoạt động tuyển chọn đội ngũ giảng viên đồng đều về chất lượng. Tính đến nay, Aptech đã có mặt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, và Cần Thơ với 3 thương hiệu đào tạo trọng điểm.

Phát biểu tại phiên thảo luận “Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam và Ấn Độ”, ông Kallol Mukherjee đã chân thành chia sẻ những thấu hiểu của Aptech trong lĩnh vực giáo dục và phát triển kỹ năng tại Việt Nam. Dựa trên những kinh nghiệm và thấu hiểu từ chiến lược của quốc gia và đặc thù của người học Việt Nam, Aptech đã liên tục ra mắt những chương trình đào tạo chất lượng, vừa đáp ứng được thị trường lao động của Việt Nam, vừa trao cho người học một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Ông Kallol Mukherjee, Phó Chủ tịch Điều hành – Kinh doanh Quốc tế, Aptech Limited, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ ngày 7/5 tại Mumbai

Đào tạo hôm nay – sẵn sàng cho tương lai

Những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, càng làm rõ nét hơn quyết định Chính phủ Việt Nam vừa ban hành về 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược mà Việt Nam ưu tiên phát triển. 10 nhóm công nghệ bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai, trong đó, công nghệ số được xác định là nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.

Trong đó, Aptech đã và đang nghiên cứu chương trình đào tạo chất lượng cao về công nghệ an ninh mạng và điện toán lượng tử, nhằm nhanh chóng cung cấp cho người học cơ hội nâng cao chuyên môn theo chuẩn định hướng quốc gia.

Điện toán lượng tử sử dụng các nguyên lý của cơ học lượng tử để giải quyết các vấn đề phức tạp nhanh hơn nhiều so với máy tính truyền thống, trong khi máy học trích xuất các mẫu và thông tin từ dữ liệu. Khi kết hợp lại, chúng tăng tốc độ tính toán, cải thiện quá trình huấn luyện mô hình và khám phá những hiểu biết trước đây nằm ngoài tầm với. Sự kết hợp này đang thúc đẩy sự đổi mới trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm tài chính, chăm sóc sức khỏe, an ninh mạng và nhiều ngành khác.

Quy mô thị trường điện toán lượng tử toàn cầu năm 2022 đạt 13,67 tỷ đô la và dự kiến ​​sẽ đạt 143,44 tỷ đô la vào năm 2032. Do đó, chuyên môn về điện toán lượng tử và an minh mạng sẽ giúp người học có thêm nhiều lựa chọn sự nghiệp, ví dụ như: Chuyên viên phát triển phần mềm lượng tử, kỹ sư máy học lượng tử, Chuyên gia khoa học dữ liệu lượng tử và chuyên gia tư vấn điện toán lượng tử. Chương trình đào tạo này sẽ sớm được ra mắt đặc biệt tại Việt Nam, khẳng định cam kết của Aptech luôn cung cấp những chương trình học chất lượng và đáp ứng đúng định hướng quốc gia của Việt Nam.