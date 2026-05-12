VNPT Hà Nội tăng cường hạ tầng viễn thông phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Để đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt phục vụ sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, VNPT Hà Nội đã chủ động tăng cường hạ tầng mạng, bố trí lực lượng kỹ thuật trực chiến ngày đêm và triển khai nhiều phương án dự phòng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra từ ngày 11/05 đến 13/05/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, với sự tham dự của gần 1.200 đại biểu chính thức cùng nhiều khách mời.

Các kỹ thuật viên VNPT Hà Nội chuẩn bị lắp đặt hệ thống thông tin phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Là doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin chủ lực, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được giao nhiệm vụ thiết lập và tài trợ toàn bộ hệ thống hạ tầng viễn thông, truyền dẫn phục vụ Đại hội. Theo chỉ đạo của Tập đoàn, VNPT Hà Nội đã khẩn trương triển khai phương án kỹ thuật tại hiện trường, đảm bảo toàn bộ hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Để chuẩn bị cho Đại hội, lực lượng kỹ thuật của VNPT Hà Nội đến từ Trung tâm Hạ tầng, Trung tâm Viễn thông Từ Liêm, Ban Quản lý dự án cùng nhiều đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng. Toàn bộ hệ thống kênh truyền, mạng LAN và Wifi tốc độ cao được lắp đặt, cấu hình và kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa vào vận hành, đáp ứng yêu cầu kết nối và điều hành của Ban tổ chức cũng như nhu cầu sử dụng của đại biểu tham dự.

Đặc biệt, VNPT Hà Nội đã kích hoạt 2 kênh Internet tốc độ cao dung lượng 500Mbps hoạt động liên tục từ ngày 10/5 đến hết thời gian diễn ra Đại hội nhằm phục vụ nhu cầu truyền tải dữ liệu lớn. Cùng với đó, mạng di động VinaPhone tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng được tăng cường năng lực phát sóng, đo kiểm chất lượng thường xuyên để đảm bảo thông tin liên lạc ổn định, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng cục bộ.

Công tác an toàn thông tin và dự phòng sự cố được VNPT Hà Nội đặc biệt chú trọng. Toàn bộ thiết bị trước khi đưa vào khai thác đều được kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ. Đơn vị đồng thời xây dựng phương án ứng cứu thông tin, bố trí đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trực 24/7 theo sát chương trình làm việc của Đại hội để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.

Việc đảm bảo hạ tầng viễn thông và an toàn thông tin phục vụ Đại hội tiếp tục khẳng định năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm của VNPT Hà Nội nói riêng, Tập đoàn VNPT nói chung trong việc đồng hành cùng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.