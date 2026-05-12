Orion “thay áo” 72 sản phẩm: Người đồng hành cùng đam mê bóng đá của bạn

72 sản phẩm thuộc 8 nhãn hàng của Orion (O’star, Swing, Bánh gạo nướng An, C’est bon!, Tonnies, Marine Boy, Jungle Boy, Miz) đồng loạt khoác lên diện mạo mới, lấy cảm hứng từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không chỉ là một chiến dịch theo mùa, đây còn là cách Orion khẳng định vai trò người bạn đồng hành quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Việt.

Khi nhà nhà cháy cùng bóng đá, Orion luôn sẵn sàng

Cứ bốn năm một lần, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại có những đêm không ngủ. Ánh sáng từ màn hình tivi len qua từng phòng khách, quán cà phê; tiếng cổ vũ, tiếng hò reo, những cảm xúc cuồng nhiệt trên từng ngã đường, con hẻm. Và bên cạnh người hâm mộ, luôn có những gói snack được mở sẵn. Bởi bóng đá và ăn vặt từ lâu đã trở thành một “cặp đôi” quen thuộc trong văn hóa xem bóng của người Việt. Đó không chỉ là thói quen nhất thời, mà là nếp sinh hoạt được hình thành qua nhiều mùa giải, nhiều thế hệ.

Trong hành trình ấy, Orion đã luôn hiện diện. Từ những gói O’Star, Swing, những chiếc bánh gạo nướng An đến bánh bông lan C’est Bon, các sản phẩm quen thuộc của Orion đã cùng người hâm mộ Việt đi qua biết bao trận cầu đáng nhớ, bao pha bóng vỡ òa hay tiếc nuối.

Giờ đây, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần — sự kiện lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển và được tổ chức tại ba quốc gia đồng đăng cai — Orion chọn cách đồng hành hoàn toàn mới: 72 sản phẩm thuộc 8 nhãn hàng của Orion (O’star, Swing, Bánh gạo nướng An, C’est bon!, Tonnies, Marine Boy, Jungle Boy, Miz) đồng loạt khoác lên diện mạo mới đầy tinh thần bóng đá, sẵn sàng bước vào những trận cầu lớn nhất hành tinh.

Bao bì thành "áo đấu" vì thương hiệu thấu hiểu người tiêu dùng

Những ngày đầu tháng 5/2026, người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu nhận ra một điểm thú vị trên kệ hàng tạp hoá: những gói snack quen thuộc nay khoác lên mình sắc áo thi đấu của các đội tuyển quốc gia trên thế giới.

Trọng tâm của chiến dịch là hai nhãn hàng snack khoai tây chủ lực: O’Star và Swing. Mỗi hương vị trong dòng sản phẩm này được gắn với màu sắc, hình ảnh của một đội tuyển quốc gia khác nhau — trong đó có những cái tên được giới trẻ Việt yêu thích như Argentina, Brazil...Người tiêu dùng vì thế không chỉ mua một gói snack. Họ đang chọn “màu áo” của đội tuyển mình ủng hộ, đồng thời có thêm sự tò mò và động lực để sưu tập đủ bộ bao bì áo đấu từ O’Star và Swing trong suốt mùa giải.

Không dừng lại ở thay đổi diện mạo, Orion còn tăng cường hoạt động tương tác vô cùng dí dỏm, thú vị, đầy thấu hiểu với người tiêu dùng thông qua “Thẻ Phá Lệ” ở mặt sau bao bì. Đây là một ý tưởng sáng tạo dành riêng cho mùa bóng đá: một tấm “vé quyền năng” hài hước, cho phép người cầm thẻ được tạm thời phá vỡ những nguyên tắc sinh hoạt thường ngày, như: thức đến 3 giờ sáng xem bóng đá, ngủ quên vì trận đấu kéo dài, ăn vặt thay bữa chính hay biến phòng khách thành một “sân cỏ mini”...

Trò chơi Rút thẻ phá lệ này chỉ nhằm mục đích giải trí và không khuyến khích các hành vi tiêu cực, không phù hợp hoặc trái pháp luật.

Cũng trong dịp này, Orion ra mắt hai hương vị hoàn toàn mới cho dòng snack khoai tây: Kem chua hành và Tacos bò bằm. Cả hai đều lấy cảm hứng từ những món ăn đặc trưng trên khán đài bóng đá Bắc Mỹ: Canada và Mexico, mang đến cho người hâm mộ Việt Nam hương vị của các quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026.

Tám nhãn hàng, một tinh thần bóng đá

Điểm khác biệt của chiến dịch lần này nằm ở quy mô phủ sóng đồng bộ trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Từ snack khoai tây dành cho giới trẻ, bánh gạo nướng/ bánh ăn sáng dành gia đình đến các loại snack/ngũ gốc dành cho trẻ em, tất cả cùng nói chung một ngôn ngữ bóng đá. Nhưng mỗi nhãn hàng, vẫn giữ được ADN riêng của mình và kể một câu chuyện riêng, phù hợp từng đối tượng khách hàng.

Với nhóm sản phẩm gia đình, bánh gạo nướng An được cách điệu bằng hình ảnh sân bóng và nhân vật An cổ vũ nhiệt tình, đưa không khí bóng đá vào những buổi tụ họp cả gia đình trước màn hình led. Trong khi đó, Bánh ăn sáng C’est Bon — thương hiệu mang dấu ấn Pháp và Ý, hai cường quốc bóng đá châu Âu — định vị mình như “nhịp đệm năng lượng”, giúp người hâm mộ giữ trọn cảm xúc trong suốt ngày dài chờ đến giờ bóng lăn.

Ở nhóm sản phẩm dành cho trẻ em, yếu tố tương tác được đầu tư rõ nét. Snack Toonies và Bánh quy ăn sáng Miz cho phép trẻ sưu tập đủ 4 phiên bản bao bì với các nhân vật hóa thân thành cổ động viên bóng đá quốc tế. Bánh cá Marine Boys tận dụng chính mặt bao bì để tạo ra trò chơi “đá bóng bằng ngón tay” ngay tại chỗ. Bánh quy giòn Jungle Boys lại khuyến khích các bạn nhỏ tham gia Đố vui bóng đã và sưu tầm 32 thẻ mang hình các nhân vật Jungle Boys.

Cách tiếp cận theo từng phân khúc này cho thấy Orion không đơn thuần "thay đổi" hình bóng đá lên sản phẩm sẵn có. Mỗi nhãn hàng thấu hiểu và đồng hành cùng tệp khách hàng thân thiết trong hành trình xuyên suốt mùa giải – O’Star và Swing đồng hành cùng những đêm thức khuya của giới trẻ; An, C’est Bon góp mặt trong những buổi tụ họp gia đình; còn Toonies, Miz, Marine Boys hay Jungle Boys mở ra thế giới học - chơi - sưu tầm đầy hứng khởi cho các bạn nhỏ.

Orion - Người đồng hành cùng đam mê bóng đá của bạn

Ở quy mô hơn 72 sản phẩm thuộc 8 nhãn hàng, chiến dịch lần này không chỉ tạo nên diện mạo mới trên kệ hàng, mà còn cho thấy cách Orion chủ động hòa mình vào nhịp sống của người hâm mộ trong mùa bóng lớn. Từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến những tiệm tạp hóa quen thuộc, mỗi sản phẩm Orion trở thành một điểm chạm cảm xúc — nơi người tiêu dùng không chỉ chọn một món ăn vặt, mà còn chọn “màu áo” mình yêu thích, chọn cách cổ vũ riêng và mang tinh thần bóng đá vào những khoảnh khắc đời thường.

Đại diện Orion tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho người tiêu dùng một trải nghiệm gần gũi hơn với bóng đá — để dù người trẻ, gia đình hay các bạn nhỏ đang thức đêm, tụ họp, hay bắt đầu tìm hiểu về bóng đá…thì Orion vẫn hiện diện như một người bạn đồng hành thân thuộc, góp phần làm cho từng khoảnh khắc đam mê thêm trọn vẹn.”

Một sản phẩm ngon không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở khả năng kết nối con người với cảm xúc, với gia đình, bạn bè và những mùa ký ức đáng nhớ.

Khi World Cup 2026 đang đến gần, những thay đổi trên bao bì các sản phẩm của Orion không chỉ là dấu hiệu của một mùa lễ hội, mà còn là lời mời người hâm mộ Việt cùng sống trọn với đam mê bóng đá theo cách thân thuộc nhất: cùng hò reo, cùng sẻ chia một gói snack, cùng lưu giữ “màu áo” yêu thích sau mỗi trận cầu. Các sản phẩm phiên bản bóng đá của Orion hiện đã có mặt tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các tiệm tạp hóa trên toàn quốc, sẵn sàng đồng hành cùng người tiêu dùng trong từng khoảnh khắc cổ vũ.

Những trận cầu rồi sẽ khép lại sau tiếng còi mãn cuộc, nhưng những khoảnh khắc kết nối ấy sẽ còn ở lại — như cách Orion tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt: không ồn ào nhưng thân quen, không chỉ để thưởng thức mà để đồng hành cùng từng niềm vui của mọi gia đình.