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Kinh tế

ABBank nhận Cờ thi đua của NHNN, ghi nhận nỗ lực đổi mới và phát triển bền vững

P.V

Ngày 18/7/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vinh dự được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trao tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước. Đây là sự ghi nhận đối với những thành tích tiêu biểu của ABBank trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc ý nghĩa trên hành trình hơn 33 năm xây dựng và phát triển.

Lễ đón nhận “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” được tổ chức long trọng trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của ABBank. Tại chương trình, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc trao tặng và “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” đã được đồng chí Đoàn Thái Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước trao cho ABBank.

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Đại diện NHNN trao “Cờ thi đua của NHNN” cho ABBank, ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đoàn Thái Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Phó Thống đốc Thường trực NHNN ghi nhận những kết quả ABBank đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển an toàn, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đại diện ABBank, ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT cho biết Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” là niềm vinh dự, đồng thời là động lực để tập thể cán bộ nhân viên ABBank tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Cũng trong dịp này, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ABBank cùng 289 nhân sự ABBank trên toàn hệ thống được Ngân hàng Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và tích cực đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam.

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Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT ABBank nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam.

Danh hiệu được trao trong bối cảnh ABBank vừa khép lại 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh và tiếp tục kiên định định hướng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. Những năm gần đây, ABBank liên tục đẩy mạnh chuyển đổi, hoàn thiện năng lực quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đồng thời tích cực đồng hành cùng các chủ trương, định hướng phát triển của ngành Ngân hàng.

Khép lại 6 tháng đầu năm 2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.016 tỷ đồng, tương đương hơn 67% kế hoạch năm. Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động khi tổng tài sản đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chất lượng tài sản với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,71% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 12%, phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh và định hướng tăng trưởng an toàn, bền vững.

Trong giai đoạn mới, ABBank tăng tốc toàn diện, hướng đến tầm nhìn trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu Việt Nam, đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam. ABBank kiên định với những mục tiêu phát triển bền vững, kiến tạo hạnh phúc cho các cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

P.V
#ABBank #Cờ thi đua #Ngân hàng Nhà nước #đổi mới #phát triển bền vững #ngân hàng Việt Nam #thành tích

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