50 năm Thành phố Hồ Chí Minh: Mang tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai (Kỳ 2)

SVO - Nhìn lại quá khứ, lớp lớp thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) góp phần dựng xây thành phố bằng ý chí, lòng quả cảm và tinh thần xung kích thì hôm nay thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp hành trình ấy trên một 'mặt trận' mới: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Người trẻ không chỉ kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước mà còn kiến tạo tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần dấn thân.

Từ những chuyến công tác đến Trường Sa, những phòng thí nghiệm, các dự án nghiên cứu khoa học đến các diễn đàn học thuật quốc tế, người trẻ lựa chọn cống hiến bằng chính chuyên môn của mình. Mỗi công trình nghiên cứu, mỗi sáng kiến đổi mới, mỗi hoạt động vì cộng đồng đều góp phần làm nên diện mạo của một TP.HCM năng động, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Từ niềm tự hào đến hành động cống hiến

Tình yêu quê hương không chỉ được nuôi dưỡng từ những trang sử hay các cột mốc phát triển của thành phố, mà còn được bồi đắp qua những trải nghiệm thực tế. Mỗi chuyến đi, mỗi hành trình đến với những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc giúp người trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và trách nhiệm của thế hệ mình trong chặng đường phát triển của đất nước.

Với Nguyễn Thị Phương Huyền (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn) chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa là một dấu mốc đặc biệt. Không chỉ là hành trình của cảm xúc, chuyến đi còn giúp cô nhìn nhận rõ hơn ý nghĩa của sự cống hiến trong thời bình.

Nguyễn Thị Phương Huyền trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa.

Giữa trùng khơi, chứng kiến cuộc sống, sự kiên cường và những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, Phương Huyền càng thấm thía giá trị của hòa bình mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân.

“Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, mình nhận ra rằng trách nhiệm với đất nước không phải điều gì quá lớn lao mà bắt đầu từ việc học tập tốt hơn, làm việc nghiêm túc hơn và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi, mình càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và những thành quả mà các thế hệ đi trước đã hy sinh để gìn giữ”, Phương Huyền chia sẻ.

Theo Phương Huyền, lòng biết ơn lịch sử chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Với người trẻ hôm nay, đó có thể là một đề tài nghiên cứu, một dự án tình nguyện, một sáng kiến phục vụ cộng đồng hay đơn giản là sự nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội.

Sinh viên TP.HCM tham gia hoạt động về nguồn nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Là đảng viên được kết nạp khi vừa tròn 18 tuổi, Phương Huyền tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội. Cô đạt danh hiệu “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương, năm học 2023 - 2024; Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”, năm 2025 và nhiều năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Tiếp nối truyền thống tiên phong trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hoà mình trong dòng chảy phát triển của thành phố, nhiều bạn trẻ lựa chọn nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ và hội nhập quốc tế để viết tiếp truyền thống tiên phong của thành phố mang tên Bác.

Sẩm Pí Diệu (năm nhất ngành Khoa học máy tính - Chương trình Tiên tiến, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay đang sở hữu “vũ khí” mới là tri thức và công nghệ. “Nếu ngày trước cha anh cầm súng ra chiến trường thì hôm nay chúng mình cầm chuột máy tính, làm việc trong phòng thí nghiệm, làm chủ công nghệ và dữ liệu. Biến tri thức thành sức mạnh, tạo ra những sản phẩm phục vụ cộng đồng và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối tinh thần yêu nước và truyền thống tiên phong của thành phố mang tên Bác”, Pí Diệu bày tỏ.

Sẩm Pí Diệu (năm nhất Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Pí Diệu tham dự và báo cáo tại Hội thảo quốc tế về Công nghệ thông tin và truyền thông SOICT 2024.

Ngay từ những năm học phổ thông, Sẩm Pí Diệu đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và sáng tạo khoa học - công nghệ. Nam sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt tiêu biểu” cấp Trung ương, năm học 2023-2024; Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của Trung ương Đoàn; được vinh danh, bảo trợ trong Chương trình Tài năng trẻ TP.HCM; nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được UBND TP.HCM tuyên dương là “Gương điển hình thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025”.

Thế hệ trẻ giàu khát vọng, đam mê khoa học - công nghệ, không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để góp phần xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.

Cùng chung khát vọng ấy, Nghiêm Gia Khang (cử nhân ngành Kỹ thuật Robot, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng, khoa học và công nghệ là động lực quan trọng để thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Khi nghiên cứu robot hay hệ thống điều khiển thông minh, mình không chỉ giải một bài toán kỹ thuật mà còn đang học cách giải những bài toán lớn của đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay không còn có mặt trên chiến trường như cha anh, nhưng vẫn có ‘mặt trận’ riêng là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Mỗi công bố khoa học, mỗi sản phẩm công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn đều là một đóng góp thiết thực cho hành trình phát triển của thành phố và hướng tới một Việt Nam tự chủ về công nghệ”, Gia Khang bày tỏ.

Nghiêm Gia Khang (cử nhân Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Gia Khang (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam (áo vàng) và phu nhân tại Hội nghị quốc tế RAS 2025 (Singapore).

Là gương mặt trẻ tiêu biểu trong học tập và nghiên cứu khoa học, Gia Khang đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương, năm học 2024-2025; nhận học bổng của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) năm 2023 và học bổng Tập đoàn Bumi Armada Berhad (BAB) năm 2024; tác giả chính và đồng tác giả nhiều công trình nghiên cứu về điều khiển robot di động sử dụng bánh xe đa hướng Mecanum được công bố trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc hệ thống SCIE và Scopus; tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế như ISAS 2024 và OSTS 2023; đạt giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXIII năm 2023 môn Ứng dụng Tin học trong Nguyên lý máy; tham gia các chương trình trao đổi học thuật quốc tế góp phần lan tỏa hình ảnh một thế hệ trí thức trẻ TP.HCM năng động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập.

Gia Khang tham dự và báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về Khoa học Ứng dụng (ISAS 2024).

Viết tiếp khát vọng thành phố mang tên Bác

TP.HCM không ngừng khẳng định vị thế là đầu tàu phát triển, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên. Trên hành trình ấy, thế hệ trẻ vừa là những người thụ hưởng thành quả của các thế hệ đi trước, vừa là lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai.

Từ giảng đường, phòng thí nghiệm, đến các diễn đàn khu vực và quốc tế, tuổi trẻ TP.HCM đang góp phần khẳng định vị thế của thành phố bằng tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tinh thần hội nhập. Mỗi công trình nghiên cứu, mỗi sáng kiến phục vụ cộng đồng, mỗi thành tích trên đấu trường quốc tế hay mỗi hành động cống hiến thầm lặng đều góp thêm một viên gạch cho hành trình xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Viết tiếp hành trình 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ hôm nay lựa chọn tiếp nối truyền thống bằng tri thức, dựng xây tương lai bằng sáng tạo và tinh thần dấn thân. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những thế hệ đi trước mà còn là lời khẳng định về trách nhiệm, khát vọng và niềm tin vào một TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ảnh: NVCC