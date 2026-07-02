50 năm Thành phố Hồ Chí Minh: Tuổi trẻ viết tiếp khát vọng thành phố mang tên Bác (Kỳ 1)

SVO - Nửa thế kỷ sau ngày chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trở thành biểu tượng của sự năng động, đổi mới và hội nhập. Lớn lên cùng hành trình phát triển ấy, thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình niềm tự hào về lịch sử, khát vọng cống hiến và mong muốn góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nửa thế kỷ trước, TP.HCM bước vào chặng đường lịch sử mới khi vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh, thành phố đã vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

Sinh ra trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay không trực tiếp chứng kiến những năm tháng gian khổ của chiến tranh, nhưng lớn lên giữa nhịp sống không ngừng đổi thay của thành phố mang tên Bác. Những trang sử hào hùng, những địa chỉ đỏ, những công trình biểu tượng và thành tựu sau nửa thế kỷ phát triển đã trở thành nguồn cảm hứng để người trẻ nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến.

Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong. Nếu các thế hệ đi trước góp phần xây dựng thành phố bằng ý chí, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến thì hôm nay, người trẻ đang tiếp tục viết nên những dấu ấn mới bằng tri thức, công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Ký ức lịch sử - nền tảng cho khát vọng phát triển

Đối với nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố không chỉ được ghi dấu trong những trang sử hay các cột mốc lịch sử, mà còn hiện hữu trong nhịp sống mỗi ngày. Đó là những công trình mới nối tiếp mọc lên trên nền một thành phố từng đi qua chiến tranh, là những địa chỉ đỏ lưu giữ ký ức dân tộc, là tinh thần năng động, nghĩa tình và khát vọng vươn lên đã trở thành bản sắc của đô thị đầu tàu cả nước.

Lớn lên cùng sự chuyển mình của thành phố, nhiều người trẻ hôm nay cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và những thành quả được vun đắp qua nhiều thế hệ. Với họ, dấu mốc ngày 2/7/1976, khi thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển mạnh mẽ của đô thị mang tên Bác suốt nửa thế kỷ qua.

Nguyễn Thị Hải Linh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay đang được thừa hưởng những thành quả mà biết bao thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

“Hơn 50 năm phát triển của thành phố mang tên Bác đã tạo nên môi trường và cơ hội để thế hệ trẻ hôm nay được học tập, sáng tạo và cống hiến. Đó cũng là lời nhắc nhở để chúng ta luôn trân trọng những giá trị của hòa bình, không ngừng rèn luyện, nâng cao tri thức và bản lĩnh. Nếu thế hệ cha anh dựng xây thành phố bằng ý chí, sự hy sinh và tinh thần tiên phong thì thế hệ trẻ hôm nay cần viết tiếp hành trình ấy bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng”, Hải Linh chia sẻ.

Nguyễn Thị Hải Linh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Không chỉ dừng lại ở nhận thức, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực của thanh niên thành phố. Trong các phong trào Đoàn - Hội, chiến dịch tình nguyện, hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số, người trẻ lựa chọn những cách khác nhau để đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của thành phố.

Nếu trước đây, thanh niên TP.HCM xung kích trên những mặt trận bảo vệ Tổ quốc thì hôm nay, thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống ấy trên “mặt trận” tri thức, công nghệ và hội nhập quốc tế. Từ giảng đường đại học, phòng thí nghiệm đến các dự án vì cộng đồng, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ vẫn được tiếp nối bằng khát vọng sáng tạo và cống hiến.

Hải Linh cùng sinh viên TP.HCM trải nghiệm tuyến tàu Metro số 1 chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII.

Là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào sinh viên thành phố, Hải Linh có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác Hội và các hoạt động tình nguyện. Cô đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Đại học Quốc gia TP.HCM; được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025, đồng thời được Hội Sinh viên TP.HCM khen thưởng qua nhiều chiến dịch tình nguyện và hoạt động phong trào.

Những thành tích ấy không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của một cán bộ Hội trẻ mà còn phản ánh hình ảnh một lớp thanh niên TP.HCM năng động, trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng và không ngừng làm giàu tri thức để góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Mang câu chuyện Việt Nam và khát vọng của thành phố ra thế giới

Nếu Hải Linh lựa chọn cống hiến thông qua hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, thì với Phạm Quỳnh Như, hành trình tiếp nối truyền thống của thành phố mang tên Bác được thể hiện bằng một cách khác: Mang câu chuyện về Việt Nam, về hòa bình và khát vọng phát triển đến với bạn bè quốc tế.

Là học viên cao học ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc), Quỳnh Như có cơ hội tham gia nhiều diễn đàn thanh niên trong khu vực ASEAN. Qua mỗi chương trình, cô không chỉ học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế mà còn trở thành một “đại sứ” trẻ giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Theo Quỳnh Như, điều khiến cô tự hào nhất là khi bạn bè quốc tế nhắc đến Việt Nam không chỉ bằng những thành tựu phát triển hôm nay, mà còn bằng sự ngưỡng mộ đối với hành trình vượt qua chiến tranh để xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định và không ngừng hội nhập.

Trong một chương trình giao lưu thanh niên tại Kuala Lumpur (Malaysia), Quỳnh Như lựa chọn kể câu chuyện về vĩ tuyến 17 và cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải - biểu tượng của nỗi đau chia cắt, nhưng cũng là biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.

Phạm Quỳnh Như đang là học viên cao học ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc).

“Đó không chỉ là câu chuyện về chiến tranh mà còn là câu chuyện đẹp về khát vọng hòa bình, tinh thần hòa hợp dân tộc và sức mạnh của lòng yêu nước. Khi chia sẻ câu chuyện ấy, mình mong bạn bè quốc tế hiểu hơn về những giá trị mà Việt Nam luôn gìn giữ và càng trân trọng hơn hành trình phát triển của một đất nước từng đi qua chiến tranh để vươn lên mạnh mẽ trong hòa bình”, Quỳnh Như chia sẻ.

Theo Quỳnh Như, hội nhập quốc tế không có nghĩa là hòa tan bản sắc, mà chính là mang bản sắc Việt Nam bước ra thế giới bằng sự tự tin, tri thức và tinh thần đối thoại. Mỗi lần tham dự một diễn đàn quốc tế, cô đều xem đó là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì những mục tiêu phát triển bền vững.

“Được sinh ra và lớn lên tại TP.HCM - nơi đi đầu trong hội nhập và đổi mới, khiến mình ý thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ trong việc kết nối Việt Nam với thế giới. Mình mong rằng mỗi cuộc gặp gỡ quốc tế sẽ góp thêm một góc nhìn tích cực về đất nước, con người Việt Nam và về một thành phố luôn năng động, nghĩa tình, không ngừng vươn lên”, Quỳnh Như nói.

Quỳnh Như tham gia chương trình ASEAN Rotary Peacebuilder Program tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Không chỉ tích cực trong học tập và nghiên cứu, Quỳnh Như còn ghi dấu ấn trong công tác Đoàn - Hội và các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế. Từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, cô là đại biểu Việt Nam tham gia nhiều chương trình thanh niên khu vực như ASEAN Youth Camp for Sustainable Development 2025 (Thái Lan), ASEAN - Australia Young Leaders Forum 2025 (Philippines) và ASEAN Rotary Youth Peacebuilder Program 2026 (Malaysia).

Đặc biệt, tại ASEAN Rotary Youth Peacebuilder Program 2026, Quỳnh Như được trao giải thưởng “Người kể chuyện truyền cảm hứng nhất”. Với Như, đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân mà còn là minh chứng rằng những câu chuyện về lịch sử, hòa bình và khát vọng phát triển của Việt Nam luôn có sức lan tỏa khi được kể bằng sự chân thành và niềm tự hào của người trẻ.

Sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố không chỉ được xây dựng bằng những công trình hiện đại hay những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn được bồi đắp bởi khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ thanh niên. Từ những hoạt động tình nguyện, phong trào sinh viên đến các diễn đàn quốc tế, người trẻ hôm nay đang tiếp tục lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, nghĩa tình và hội nhập.

Nếu thế hệ đi trước góp phần làm nên thành phố bằng ý chí, lòng quả cảm và tinh thần dấn thân thì thế hệ hôm nay đang viết tiếp hành trình ấy bằng tri thức, bản lĩnh hội nhập và khát vọng sáng tạo. Đó cũng là nền tảng để TP.HCM bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin vào sức trẻ - nguồn lực quan trọng cho tương lai của thành phố và đất nước.

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