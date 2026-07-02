Kỉ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác: Yêu thành phố theo cách của thế hệ mình

HHTO - Tình yêu của Lê Quốc Huy dành cho thành phố Hồ Chí Minh - nơi mình sinh ra và lớn lên - bắt đầu từ những câu chuyện mẹ kể, những chuyến đi cuối tuần hay lần đầu khám phá Bảo tàng thành phố. Giờ đây, Quốc Huy đã đủ trưởng thành để cùng mẹ đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

Hai thế hệ chung một tình yêu với Thành phố mang tên Bác

Là đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cô Lê Thị Diễm Phúc (Cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026) tự hào: “Lễ kỷ niệm mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc để mỗi người trẻ của thành phố luôn nỗ lực rèn luyện, tiếp bước, phấn đấu, lao động và cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần vào sự văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác và của đất nước Việt Nam”.

Cô Lê Thị Diễm Phúc. Ảnh: NVCC

Trong thời gian làm Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 30, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Phú Thuận (TP.HCM), tình yêu dành cho Thành phố Hồ Chí Minh của cô Diễm Phúc không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được nuôi dưỡng từ chính nếp sống của mỗi gia đình: “Là một người mẹ, tôi luôn muốn các con nhìn thấy tình yêu với thành phố qua cách mình sống: Chăm chỉ lao động, có trách nhiệm với cộng đồng, trân trọng những giá trị truyền thống. Khi chứng kiến mẹ tham gia các hoạt động vì cộng đồng, các con sẽ được nuôi dưỡng tình yêu, lòng biết ơn, sự gắn bó với thành phố, từ đó mang theo những giá trị ấy đến tương lai."

Theo cô Diễm Phúc, nếp nhà là cách giản dị nhưng bền bỉ nhất để các thế hệ nối tiếp nhau nuôi dưỡng tình yêu với Thành phố mang tên Bác.

Hành động vì thành phố trong giai đoạn mới

Từ khi các con còn nhỏ, cô Diễm Phúc thường kể cho con trai Lê Quốc Huy (Đảng viên trẻ, Sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM) và con gái Lê Thanh Diễm My nghe những câu chuyện về những con người đã hy sinh, xây dựng, bảo vệ, góp phần làm nên diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Từ lâu, Quốc Huy đã tham gia cùng mẹ trong các hoạt động phong trào tại địa phương do thành phố, phường Phú Thuận tổ chức như: Hội thi tái chế rác thải nhựa, Môi trường sống xanh, Gia đình hạnh phúc...

Quốc Huy cùng bạn bè xây dựng chuỗi bài viết truyền thông Hoa Trong Rừng, kể những câu chuyện về Rừng Sác Cần Giờ, Chùa Giác Lâm, Thảo Cầm Viên... dưới lăng kính gần gũi với Gen Z, Gen Alpha.

Đồng thời, với vai trò cộng tác viên Trung tâm Giáo dục Vườn thú, Quốc Huy còn trực tiếp dẫn các tour trải nghiệm, chia sẻ nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa và thiên nhiên để mỗi chuyến tham quan không chỉ là một lần đi chơi, mà còn là hành trình hiểu hơn về thành phố.

Bạn Lê Quốc Huy.