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HCV SEA Games Hoàng Gia Bảo tự hào là Gen Z dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày TP.HCM mang tên Bác

Tôn Huy - Ảnh: NVCC

HHTO - Là một trong những đại biểu trẻ tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, VĐV Aerobic Hoàng Gia Bảo cho biết, đây là dấu mốc ý nghĩa, tiếp thêm động lực để nỗ lực hơn trên hành trình học tập, rèn luyện và thi đấu, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sáng 2/7, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra với sự tham dự của nhiều đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trong số các đại biểu trẻ có VĐV Hoàng Gia Bảo - thành viên tuyển quốc gia Aerobic, người từng nhiều lần đại diện Việt Nam thi đấuvà giành huy chương tại các giải đấu quốc tế.

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Hoàng Gia Bảo trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Gia Bảo cho biết việc được góp mặt tại sự kiện là niềm vinh dự, đồng thời trở thành động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực trên hành trình học tập, rèn luyện và thi đấu: "Mình rất tự hào khi là một trong những đại biểu trẻ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác. Đây không chỉ là dấu mốc của một sự kiện lịch sử mà còn là động lực rất lớn để thế hệ trẻ như mình cố gắng học tập, rèn luyện.

Với vai trò là VĐV đại diện cho đất nước trên các đấu trường quốc tế, mình càng phải nỗ lực hơn để thi đấu thật tốt, mang hình ảnh người dân Thành phố, người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế" - Gia Bảo chia sẻ.

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Sinh năm 2004, Hoàng Gia Bảo hiện là vận động viên Aerobic của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chàng trai từng giành Huy chương Vàng tại SEA Games 32 và SEA Games 33, đồng thời sở hữu Huy chương Vàng Suzuki World Cup. Gia Bảo hiện là một trong những VĐV của đội tuyển Aerobic quốc gia Việt Nam sở hữu nhiều thành tích tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Gia Bảo lựa chọn tiếp tục theo học ngành Quan hệ công chúng (PR). Theo nam VĐV, việc học không chỉ giúp mở rộng kiến thức mà còn mang đến thêm góc nhìn về xã hội, hỗ trợ bản thân phát triển toàn diện bên cạnh con đường thể thao chuyên nghiệp.

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Không chỉ ghi dấu ấn ở thành tích thi đấu, Gia Bảo còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Nam vận động viên từng đảm nhận vai trò Đại sứ Xuân Tình nguyện 2026, đồng hành cùng các chương trình sẻ chia dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Gia Bảo cũng được tuyên dương là Thanh niên tiêu biểu lĩnh vực Thể dục Thể thao tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM lần thứ IX và là Sinh viên tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục Thể thao tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII.

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Tôn Huy - Ảnh: NVCC
#Hoàng Gia Bảo #TP.HCM #Lễ kỷ niệm #Thể thao #Aerobic #Huy chương vàng #Thế hệ trẻ

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