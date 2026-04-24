Ý xung phong điều tàu quét thủy lôi đến 'dọn dẹp' eo biển Hormuz

TPO - Ý tuyên bố sẵn sàng triển khai tới bốn tàu, bao gồm hai tàu quét thủy lôi, như một phần của sứ mệnh quốc tế nhằm dọn sạch eo biển Hormuz.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã gặp nhau tại Paris vào tuần trước để thảo luận về nỗ lực đa quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, vốn phần lớn bị đóng cửa trong chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Hơn một chục quốc gia, bao gồm cả Ý, đã tuyên bố sẽ tham gia một sứ mệnh để đảm bảo an toàn cho việc di chuyển qua eo biển khi điều kiện cho phép.

"Theo kế hoạch dự phòng do tham mưu trưởng quân đội lập ra, dự kiến sẽ có ​​một nhóm gồm hai tàu quét thủy lôi, một tàu hộ tống và một tàu hậu cần", Tham mưu trưởng Hải quân Ý Giuseppe Berutti Bergotto nói với đài truyền hình nhà nước RAI.

"Rõ ràng chúng tôi không hành động một mình. Chúng tôi là một phần của liên minh quốc tế, và các quốc gia khác cũng sẽ cử tàu quét thủy lôi", ông nói thêm, cho biết Anh, Pháp, Bỉ và Hà Lan đều có khả năng rà phá thủy lôi.

Theo ông Berutti Bergotto, các tàu của Ý sẽ khởi hành từ cảng La Spezia ở phía tây bắc và sẽ mất khoảng bốn tuần để đến Trung Đông. Hiện tại, Ý có 8 tàu ​​quét thủy lôi đang hoạt động.

Iran thu phí tàu qua eo biển Hormuz như thế nào?

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Hamidreza Haji Babaei - ngày 23/4 thông báo, nước này đã thu được khoản tiền đầu tiên từ phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường quan trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Hamidreza Haji Babaei cho biết, “khoản tiền đầu tiên từ phí quá cảnh qua eo biển Hormuz đã được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương Iran”.

Nghị sĩ Alireza Salimi cũng nói với hãng thông tấn Tasnim, rằng Iran đã bắt đầu thu phí từ các tàu thuyền đi qua eo biển, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Theo Tasnim, số tiền phí thay đổi tùy thuộc vào loại và khối lượng hàng hóa cũng như mức độ rủi ro mà mỗi tàu phải đối mặt. Iran tự quyết định mức phí và cơ chế thu phí.

Việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát ngày 28/2, làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về thiệt hại kinh tế kéo dài.

Ngày 8/4, tờ Wall Street Journal đưa tin Tehran đang siết chặt kiểm soát tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, ra lệnh cho các tàu phải thỏa thuận trước về việc thanh toán phí với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, sau đó thanh toán bằng tiền điện tử hoặc nhân dân tệ Trung Quốc.

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan, nói rằng thỏa thuận sẽ vẫn được duy trì cho đến khi Tehran đưa ra cái mà ông mô tả là một “đề xuất thống nhất”.