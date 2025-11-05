Xây dựng Đoàn phường Mão Điền ngày càng vững mạnh

Ngày 11 và 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương, là Đại hội đầu tiên kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đăng Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mão Điền và 120 đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn phường.

Với tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội thể hiện tâm huyết, trí tuệ, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn phường ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng phường Mão Điền giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mão Điền khóa I gồm 28 đồng chí. Đồng chí Ngô Hoàng Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường Mão Điền nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đăng Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mão Điền biểu dương kết quả đạt được của tổ chức Đoàn, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong và sáng tạo của thanh niên.

Thành công của Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới đầy khát vọng, trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ phường Mão Điền trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.