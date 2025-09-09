Vòng loại U23 châu Á U23 Việt Nam vs U23 Yemen, 19h00 ngày 9/9: Tiến đến VCK U23 châu Á 2026

Trọng tài Thoriq Munir Alkatiri sẽ cầm còi ở trận cuối bảng C Vòng loại U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen. Trọng tài người Indonesia này từng cầm còi trong trận thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước Lào tại vòng bảng AFF Cup 2018. Trong sự nghiệp, ông điều hành 147 trận, rút 510 thẻ vàng (trung bình 3,4 thẻ/trận) và 29 thẻ đỏ (0,2 thẻ/trận).
HLV Kim Sang-sik không phải chiến thuật gia, cũng không ôm ấp triết lý cao siêu. Ông chỉ đơn giản tạo nên chiến thắng, bằng cách này hay cách khác. Đôi khi người hâm mộ cảm thấy chưa đã mắt, thậm chí bực bội với các màn trình diễn thiếu thuyết phục và có phần nhàm chán.
Nhưng rồi, tất cả tan biến vào hư vô khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2024. Trong phần lớn các trường hợp, kết quả luôn biện minh cho phương tiện.
Đội bóng Tây Á có không ít hạn chế. Các học trò của HLV Amin Al-Sunaini thường gặp vấn đề trong khả năng ra quyết định chính xác khi tiến vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Đó là lý do họ không tạo ra nhiều cơ hội chất lượng. Cho đến nay, 2/3 bàn thắng U23 Yemen ghi được đến từ chấm phạt đền.
Bên cạnh đó, hàng thủ của U23 Yemen cũng rất thiếu chắc chắn và có xu hướng mắc sai lầm khi đối mặt áp lực. Trận gặp U23 Singapore, sự lúng túng của họ mang tới bàn gỡ cho đối thủ và suýt chút nữa nhận tiếp bàn thua phút bù giờ. Gặp U23 Bangladesh, đến thủ môn U23 Yemen cũng mắc sai sót, nhưng may mắn không phải trả giá.
Dưới sự chỉ đạo của các HLV Hàn Quốc, U23 Việt Nam toàn thắng 7 trận vòng loại U23 châu Á, bao gồm 5 trận dưới thời HLV Park Hang-seo và 2 trận của HLV Kim Sang-sik. Sự thận trọng, luôn đảm bảo tính cân bằng giữa công và thủ, đồng thời ưu tiên kết quả của những ông thầy Hàn Quốc cũng mang lại thống kê ấn tượng: ghi 16 bàn và giữ sạch lưới cả 7 trận.
Trong buổi tập chiều 8/9, HLV Kim Sang-sik đã khen ngợi các học trò về những nỗ lực của họ trong hai trận đầu tiên, hoàn thành tốt nhiệm vụ giành 6 điểm từ U23 Bangladesh và U23 Singapore. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, mục tiêu của đội là lấy nốt 3 điểm còn lại từ U23 Yemen và sẽ không hài lòng với kết quả hòa (dù 1 điểm đủ đảm bảo ngôi đầu và tấm vé vào VCK U23 châu Á 2026).
Sau chiến thắng trước U23 Singapore, Những Chiến binh Sao vàng trẻ tuổi tiếp tục kéo dài mạch bất bại khi chơi tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) lên con số 10 (thắng 8 hòa 2). Nói cách khác, mỗi khi thi đấu ở vùng đất Tổ, U23 Việt Nam chưa bao giờ biết đến hai từ thất bại.
Trong buổi tập chiều ngày 8/9 tại sân Phú Thọ, HLV Kim Sang-sik đã khen ngợi các học trò vì thành tích tốt ở hai trận đầu tiên. Tuy nhiên ông nhắc nhở họ, mục tiêu của U23 Việt Nam ở trận cuối gặp U23 Yemen không gì khác ngoài chiến thắng.
19h00 tối nay trên SVĐ Việt Trì, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Yemen trong trận cuối bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026.
Về lý thuyết, chỉ cần một kết quả hòa là đủ để chúng ta đứng đầu bảng. Nhưng U23 Việt Nam muốn nhiều hơn thế: Chiến thắng sẽ là lời khẳng định tuyệt vời nhất!
Sau 5 lần liên tiếp tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang ở rất gần giải đấu danh giá nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23. Với 2 trận thắng, cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều có 6 điểm nhưng chúng ta tạm xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2).
Tại Vòng loại châu Á 2026, ngoài 11 vé dành cho các đội nhất bảng còn 4 suất cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Xét cục diện các bảng, U23 Việt Nam sẽ thất thế nếu rơi vào nhóm nhì bảng bởi đang có 3 đội nhì bảng cũng có 6 điểm và vượt trội chúng ta về mặt hiệu số, đồng thời nhiều đội ở những bảng khác có khả năng kết thúc với 7 điểm.
U23 Việt Nam cần kết thúc với ngôi nhất bảng, bởi sẽ vô cùng rủi ro nếu mất đi quyền tự quyết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu điều này hơn ai hết, và mặc dù có thể đạt mục tiêu với một trận hòa, ông vẫn hướng học trò tới một trận thắng. Khác với sự thận trọng thường thấy, chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin tuyên bố "sẽ giành chiến thắng ở trận cuối cùng". Trong buổi tập chiều 8/9, ông cũng nhắc lại với các học trò, rằng mục tiêu của đội là lấy nốt 3 điểm còn lại từ U23 Yemen.
Trên thực tế, đánh bại U23 Yemen không phải nhiệm vụ quá khó. U23 Yemen có một vài nhân tố có thể gây đột biến, nhưng về tổng thể, họ gặp khó khăn trong việc tạo ra nhiều cơ hội chất lượng. Hàng phòng ngự của đội bóng Tây Á cũng có xu hướng dễ mắc sai lầm trước áp lực, và nếu pressing liên tục, những mũi tấn công đa dạng của U23 Việt Nam đủ khả năng trừng phạt họ.