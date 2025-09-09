Vòng loại U23 châu Á U23 Việt Nam vs U23 Yemen, 19h00 ngày 9/9: Tiến đến VCK U23 châu Á 2026

report Khi kết quả biện minh cho phương tiện

HLV Kim Sang-sik không phải chiến thuật gia, cũng không ôm ấp triết lý cao siêu. Ông chỉ đơn giản tạo nên chiến thắng, bằng cách này hay cách khác. Đôi khi người hâm mộ cảm thấy chưa đã mắt, thậm chí bực bội với các màn trình diễn thiếu thuyết phục và có phần nhàm chán.

Nhưng rồi, tất cả tan biến vào hư vô khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2024. Trong phần lớn các trường hợp, kết quả luôn biện minh cho phương tiện.