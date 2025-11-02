Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TXT mở rộng world tour, mỗi nơi thêm một show ở Hồng Kông và Đài Bắc

Tuệ Nghi
SVO - TXT sẽ mở rộng chặng châu Á của 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ACT : TOMORROW' sau khi cháy vé ở Hồng Kông và Đài Bắc (Trung Quốc).

Sau đợt cháy vé nhanh chóng ở Hồng Kông (10 – 11/1/2026, theo giờ địa phương) và Đài Bắc (31/1/2026, theo giờ địa phương), nhóm TXT đã bổ sung thêm một buổi biểu diễn ở mỗi thành phố. Điểm dừng ở Hồng Kông hiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/1/2026, theo giờ địa phương, với tổng cộng 3 buổi diễn, đánh dấu buổi hòa nhạc solo đầu tiên của nhóm tại thành phố. Tại Đài Bắc, nhóm sẽ ra mắt tại TAIPEI DOME với hai buổi diễn vào ngày 31/1 – 1/2/2026, theo giờ địa phương nhằm mục đích thể hiện năng lực “người kể chuyện trên sân khấu” của họ, biến buổi biểu diễn tại một địa điểm quy mô lớn thành một câu chuyện duy nhất, liền mạch.

1762057868-10.jpg

Cùng với Hồng Kông và Đài Bắc, tour diễn vòng quanh châu Á trải dài bốn thành phố và tám buổi biểu diễn: Singapore (17 – 18/1/2026) và Kuala Lumpur (14/2/2026). TXT đã mở màn chuyến lưu diễn tại Gocheok Sky Dome ở Seoul vào ngày 22 – 23/8/2025, theo giờ Hàn Quốc, sau đó biểu diễn chín buổi diễn trên bảy thành phố của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy truyền thông địa phương vì đã “thiết lập tiêu chuẩn mới cho các buổi hòa nhạc K-pop”. Nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn qua 5 sân vận động mái vòm ở Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 16/11/2025, theo giờ Hàn Quốc, tại Saitama.

txt.jpg
Album dài thứ 3 tiếng Nhật 'Starkissed' của TXT đã đứng đầu 'Bảng xếp hạng tổng số album hàng tuần' mới nhất lần thứ 13 của Oricon. Album mới cũng chiếm vị trí đầu tiên trong 'Bảng xếp hạng album hàng tuần' được tổng hợp trong cùng thời gian, giành được hai giải thưởng. Nó đứng thứ 2 trong ‘Bảng xếp hạng album kỹ thuật số hàng tuần’, thể hiện tiềm năng của mình.'Starkissed' tiếp tục giành vị trí đầu tiên trên Billboard Japan (thời gian tính toán: 20 - 26/10), được phát hành vào ngày 29/10. 'Starkissed' đã tiến thẳng lên vị trí đầu bảng 'Top Album Sales', và ca khúc chủ đề 'Can't Stop' đứng đầu trên bảng xếp hạng đang tăng trưởng nhanh chóng 'Hot Shot Songs'.
Tuệ Nghi
#Chương trình tour vòng quanh châu Á của TXT #Biểu diễn tại Hồng Kông và Đài Bắc #Thành công vé bán nhanh #Chuyến lưu diễn quốc tế của TXT #Thành tích album 'Starkissed' #Chiến lược mở rộng thị trường Nhật Bản và Mỹ #Tiêu chuẩn mới cho concert K-pop #Sự kiện tại Seoul và các thành phố quốc tế #Vị trí hàng đầu của album trên bảng xếp hạng #Năng lực kể chuyện sân khấu của TXT

