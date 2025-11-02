TXT mở rộng world tour, mỗi nơi thêm một show ở Hồng Kông và Đài Bắc

Sau đợt cháy vé nhanh chóng ở Hồng Kông (10 – 11/1/2026, theo giờ địa phương) và Đài Bắc (31/1/2026, theo giờ địa phương), nhóm TXT đã bổ sung thêm một buổi biểu diễn ở mỗi thành phố. Điểm dừng ở Hồng Kông hiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/1/2026, theo giờ địa phương, với tổng cộng 3 buổi diễn, đánh dấu buổi hòa nhạc solo đầu tiên của nhóm tại thành phố. Tại Đài Bắc, nhóm sẽ ra mắt tại TAIPEI DOME với hai buổi diễn vào ngày 31/1 – 1/2/2026, theo giờ địa phương nhằm mục đích thể hiện năng lực “người kể chuyện trên sân khấu” của họ, biến buổi biểu diễn tại một địa điểm quy mô lớn thành một câu chuyện duy nhất, liền mạch.

Cùng với Hồng Kông và Đài Bắc, tour diễn vòng quanh châu Á trải dài bốn thành phố và tám buổi biểu diễn: Singapore (17 – 18/1/2026) và Kuala Lumpur (14/2/2026). TXT đã mở màn chuyến lưu diễn tại Gocheok Sky Dome ở Seoul vào ngày 22 – 23/8/2025, theo giờ Hàn Quốc, sau đó biểu diễn chín buổi diễn trên bảy thành phố của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy truyền thông địa phương vì đã “thiết lập tiêu chuẩn mới cho các buổi hòa nhạc K-pop”. Nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn qua 5 sân vận động mái vòm ở Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 16/11/2025, theo giờ Hàn Quốc, tại Saitama.