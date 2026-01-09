Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan (H2: 1-1): Đình Bắc vào sân

TPO - Chứng kiến thế trận không triển vọng của các học trò, HLV Kim Sang-sik đã đưa một mạch 3 cầu thủ vào sân. Trong đó, niềm hy vọng được đặt vào Đình Bắc và Văn Thuận - những người thiên về tấn công.

report Sút xa 60': Brauzman quyết định tung cú dứt điểm từ rất xa, bóng đi rất căng nhưng thiếu chính xác, không gây nguy hiểm cho khung thành U23 Việt Nam. report Thẻ vàng đầu tiên 56': Trung vệ Lý Đức nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ bên phía U23 Kyrgyzstan. report Nguy hiểm! 53': Thái Sơn tung cú sút chéo góc đầy táo bạo từ ngoài vòng cấm sau đường nhả bóng thông minh của Lê Phát. Tuy nhiên, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc, khiến U23 Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. report Nỗ lực không thành 49': Lê Phát nỗ lực đi bóng xâm nhập hàng phòng ngự U23 Kyrgyzstan, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá hiền, không thắng được thủ môn đối phương. report Hiệp 2 bắt đầu 46': U23 Việt Nam giao bóng. report Hết hiệp 1 45+2': Hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1. report Bù giờ 45': Hiệp một có 2 phút bù giờ. report VÀO!!! U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 44': U23 Việt Nam chuyền bóng bất cẩn, tạo điều kiện cho Murzakhmatov xâm nhập và tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc, hạ gục thủ môn Trung Kiên, giúp U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1. report Không được! 40': Trong pha tấn công bên cánh trái, Văn Khang đi bóng xâm nhập vòng cấm và căng ngang chuẩn xác, nhưng Lê Phát lại không thể chạm bóng, bỏ lỡ cơ hội mười mươi. report Xuân Bắc lỡ cơ hội 37': U23 Việt Nam triển khai phối hợp nhịp nhàng ngay trước vòng cấm đối phương, tạo cơ hội cho Xuân Bắc băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ này lại đi chệch khung thành, khiến cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. report U23 Kyrgyzstan thay người 32': Sau bàn thua, U23 Kyrgyzstan thực hiện điều chỉnh nhân sự đầu tiên bên cánh phải. Biimyrza Zhenishbekov được đưa vào sân thay Yryskeldi Madanov. report Phạt góc cho U23 Kyrgyzstan 26': U23 Kyrgyzstan được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, bóng được treo sâu vào vòng cấm U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Hiểu Minh kịp thời có mặt, đánh đầu phá bóng giải nguy cho khung thành đội nhà. report Văn Khang sút xa 23': Văn Khang nhận bóng trước vòng cấm và quyết định dứt điểm ngay. Bóng đi chìm nhưng thiếu lực, và dễ dàng bị thủ môn Nurlanbekov ôm gọn. report VÀO!!! Khuất Văn Khang mở tỷ số cho U23 Việt Nam 19': Khuất Văn Khang được trao trọng trách thực hiện cú sút phạt đền. Trên chấm 11m, cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel không bỏ lỡ cơ hội, đánh bại thủ môn Nurlanbekov để mở tỷ số cho U23 Việt Nam. report Penalty cho U23 Việt Nam 16': Từ quả phạt góc của U23 Việt Nam, bóng được treo vào tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Kyrgyzstan. Trong pha tranh chấp quyết liệt, Lê Phát ngã xuống sau va chạm với cầu thủ mang áo số 14, và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội bóng áo đỏ. report Nguy hiểm 10': Trong một pha phản công nhanh, Murzakhatov tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Việt Nam. report Không có 11m 5': Merk ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Hiểu Minh. Tuy nhiên, trọng tài lập tức xua tay, xác định hậu vệ U23 Việt Nam không có lỗi và từ chối cho đội bóng Trung Á được hưởng phạt đền. report U23 Việt Nam tăng tốc 4': U23 Việt Nam đáp trả bằng pha phản công nhanh bên cánh trái. Quốc Việt tăng tốc, đẩy bóng dài vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, song hậu vệ U23 Kyrgyzstan đã kịp lùi về phá bóng, đưa bóng đi hết đường biên ngang. report Pha dứt điểm đầu tiên 2': Những phút đầu trận, U23 Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động, sớm đẩy cao đội hình và tạo ra tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đứng vững, kịp thời hóa giải và không để khung thành rơi vào tình trạng nguy hiểm. report Trận đấu bắt đầu 1': U23 Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ truyền thống, trong khi U23 Kyrgyzstan mặc trang phục trắng. report Trọng tài người Iran Payam Heidari bắt chính trận đấu report U23 Việt Nam chỉ có một điều chỉnh nhân sự So với trận ra quân, U23 Việt Nam chỉ có một điều chỉnh nhân sự, khi Quốc Việt được trao cơ hội đá chính thay cho Đình Bắc trên hàng công. Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan thay đổi tới ba vị trí trong đội hình xuất phát, trong đó Sharshenbekov vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước. report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Lê Phát, Quốc Việt. report Đội hình xuất phát U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov.

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân, U23 Việt Nam đang tràn đầy hưng phấn trước lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, gặp đối thủ U23 Kyrgyzstan lúc 21h ngày 9/1. Một chiến thắng ở trận này gần như đảm bảo tấm vé vào vòng knock-out cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, song đội bóng áo đỏ không được phép chủ quan.

U23 Kyrgyzstan bước vào trận đấu trong thế “còn gì để mất”. Sau thất bại 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, đoàn quân của HLV Edmar Lacerda hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng vùng Trung Á chịu tổn thất nặng nề về lực lượng khi tiền vệ quan trọng Arsen Sharshenbekov phải nhận thẻ đỏ ở trận ra quân, đồng nghĩa vắng mặt trận gặp U23 Việt Nam. Thiếu vắng “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa, Kyrgyzstan nhiều khả năng mất cân bằng và dễ bị khai thác những khoảng trống.

Trong khi đó, U23 Việt Nam có lực lượng gần như đầy đủ và đang đạt phong độ cao. Ở trận gặp U23 Jordan, các tiền vệ kiểm soát bóng, triển khai nhịp độ trận đấu và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Các tuyến từ hậu vệ đến tiền đạo đều chơi quyết tâm, thể hiện bản lĩnh vượt trội so với đối thủ. Sự trở lại của Thanh Nhàn sau chấn thương giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án tấn công, trong khi “cậu út” Lê Phát vẫn đang để lại dấu ấn ở lần đầu đá chính.

Về lối chơi, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì kỷ luật phòng ngự, kiểm soát tuyến giữa và tận dụng các tình huống cố định, đặc biệt là các quả phạt góc, điểm mạnh thường thấy của đội bóng áo đỏ. Nếu sớm có bàn thắng, “Những chiến binh sao vàng” sẽ dễ dàng triển khai chiến thuật theo ý đồ, đồng thời gây sức ép lên đối thủ Trung Á đang thiếu nhân sự và tâm lý không ổn định.

Dù Kyrgyzstan vẫn đáng gờm với nền tảng thể lực tốt, lối chơi mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt, U23 Việt Nam với tinh thần hưng phấn, tổ chức tốt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn. Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm, mà còn là bước ngoặt quan trọng giúp thầy trò Kim Sang-sik tiến gần hơn đến tấm vé tứ kết U23 châu Á 2026.