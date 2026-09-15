Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, U23 Việt Nam ngậm ngùi chia điểm với U23 Kuwait

TPO - U23 Việt Nam có một thế trận vượt trội trước U23 Kuwait với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Đáng tiếc trong vô số cơ hội đó chỉ có 1 được chuyển hoá thành bàn thắng của Ngọc Mỹ, chỉ 2 phút sau khi bị đối thủ vượt lên dẫn trước.

foul HẾT GIỜ!!! U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwaith U23 Việt Nam tạo hơn 20 cơ hội ở trận này nhưng chỉ tận dụng một tình huống. Trong số đó, có 4 lần cầu thủ áo đỏ dứt điểm dội khung thành U23 Kuwait. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thậm chí bị dẫn bàn, nhưng Ngọc Mỹ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau 2 phút. Nhìn chung, lối chơi của U23 Việt Nam gắn kết, đá trên cơ U23 Kuwait và tạo ra nhiều cơ hội. Chúng ta chỉ làm kém ở khâu dứt điểm. Đây chỉ là trận ra quân và U23 Việt Nam sẽ còn tiến bộ ở hành trình tới ở Asiad 20. Ảnh: Minh Huy. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà U23 Kuwait Phút 90+6: Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam khi cú sút của Văn Thuận đưa bóng dội xà. Lần thứ tư ở trận này bóng dội khung gỗ U23 Kuwait. report Ngọc Mỹ dứt điểm Phút 90+5: Cơ hội đến chân Ngọc Mỹ nhưng cú sút của anh không trúng tâm bóng. report Bóng trôi ngang khung thành U23 Kuwaith Phút 90+2: Long Vũ thực hiện quả treo bóng vào vòng cấm U23 Kuwait nhưng không có cầu thủ U23 Việt Nam lao vào dứt điểm. time HIỆP 2 CÓ 5 PHÚT BÙ GIỜ substitution U23 Việt Nam thay người cuối Phút 86: Hoàng Thanh vào sân thay Đức Anh. report 5 phút cân não của trận đấu Phút 85: U23 Việt Nam quyết tâm tấn công để tìm bàn ấn định chiến thắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải cẩn trọng để tránh các tình huống bị phản công và thủng lưới. report U23 Việt Nam ăn mừng cảm xúc Các cầu thủ áo đỏ "chết lặng" khi bị U23 Kuwait chọc thủng lưới. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Mỹ đã ghi bàn thắng quan trọng giúp U23 Việt Nam gỡ hòa và kéo lại tinh thần. Ảnh: Duy Minh. goal VÀO!!! U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1 Phút 81: Chỉ sau 2 phút, U23 Việt Nam gỡ hòa bằng bàn thắng của Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ đã đón đường chuyền từ Văn Thuận và đánh đầu cận thành để ghi bàn. goal VÀO!!! U23 Kuwait mở tỷ số Phút 80: U23 Việt Nam thủng lưới từ tình huống dàn xếp đá phạt của đối phương. Sau cú treo bóng, cầu thủ áo trắng bật cao đánh đầu trong thế không bị theo kèm và dễ dàng đánh bại Cao Văn Bình. report Ngọc Mỹ không thể dứt điểm Phút 75: U23 Việt Nam triển khai tấn công thoáng từ cánh phải, bóng treo vào cho Ngọc Mỹ nhưng không có pha dứt điểm như ý. substitution U23 Việt Nam thay thêm 2 người Phút 71: Quang Vinh và Long Vũ vào sân. Phi Hoàng và Xuân Bắc rời sân. penalty Không có phạt đền cho U23 Việt Nam Phút 70: Ngọc Mỹ ngã trong vòng cấm, ra hiệu đề nghị trọng tài thổi phạt đền nhưng "ông vua áo đen" nói không. report U23 Việt Nam cần ghi bàn thắng sớm Phút 68: Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh rơi vào thế trận đầy rủi ro khi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. U23 Kuwait phải đuổi theo bóng từ đầu hiệp 2 nhưng cho thấy thể lực rất tốt. Trong bóng đá, có chân lý nổi tiếng tấn công nhiều mà không ghi bàn sẽ bị trả giá, đây là điều U23 Việt Nam cần tránh. Ảnh: Minh Huy. substitution U23 Việt Nam tăng cường hỏa lực Phút 63: Lê Phát và Thanh Nhàn rời sân. Văn Thuận và Ngọc Mỹ vào sân. report Đức Anh sút từ gần 30m Phút 63: Ý tưởng của trung vệ U23 Việt Nam rất tốt nhưng cú sút không đủ lực để tạo đột biến, bóng đến đúng vị trí của thủ môn U23 Kuwait. yellow Thanh Nhàn bị cảnh cáo Phút 61: Động tác vung tay thừa thãi khiến Thanh Nhàn nhận thẻ vàng. report Thêm cú sút cho U23 Việt Nam Phút 59: Quốc Cường sút từ khoảng cách gần 20m nhưng bóng đi đến đúng vị trí thủ môn U23 Kuwait đứng đợi. report U23 Việt Nam đá nửa sân Phút 58: Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đang tấn công dồn dập, ép nghẹt thở bên phần sân của U23 Kuwait. Cơ hội cho các cầu thủ áo đỏ không thiếu, nhưng các pha xử lý quyết định của chúng ta vẫn thiếu độ lạnh lùng và chuẩn xác. report Bàn thắng vẫn quay lưng với U23 Việt Nam Phút 55: Thêm một pha dứt điểm ở cự ly rất gần nhưng Long Vũ bỏ lỡ. Đây là tình huống việt vị của Long Vũ, nhưng thể hiện khả năng dứt điểm của các cầu thủ áo đỏ đang tệ ra sao. report KHÔNG VÀO!!! Lê Phát bỏ lỡ khó tin Phút 53: Thanh Nhàn sút trượt bóng và bóng trôi đến Lê Phát. Lê Phát dứt điểm ở cự ly rất gần nhưng không thắng được thủ môn. yellow Đức Anh nhận thẻ vàng Phút 51: Đức Anh phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối thủ phản công, dẫn đến tấm thẻ vàng. report U23 Kuwait đẩy mạnh áp lực tấn công Phút 50: 5 phút đầu hiệp 2, U23 Kuwait không còn chơi co cụm phòng ngự như hiệp một. Đội bản đẩy cao đội hình, tăng áp lực tấn công và đang tạo ra vài pha tấn công đáng chú ý. report Văn Bình cứu thua xuất sắc Phút 48: Cầu thủ U23 Kuwait dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Pha bay người cản phá của Cao Văn Bình giúp khung thành của U23 Việt Nam trụ vững. report Xuân Bắt dứt điểm Phút 46: Xuân Bắc sút xa với ý đồ gây bất ngờ cho thủ môn U23 Kuwait nhưng bóng không đi chính xác. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP 1!!! U23 VIỆT NAM 0-0 U23 KUWAIT Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. U23 Việt Nam tạo ra một loạt cơ hội nhưng không ghi được bàn. Trong đó, có tới 3 lần cầu thủ áo đỏ dứt điểm dội khung gỗ U23 Kuwait. Ảnh: Minh Huy. time HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ report KHÔNG VÀO!!! Minh Phúc lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn Phút 44: Minh Phúc xâm nhập vòng cấm, có cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Sau pha khống chế, cú sút của Minh Phúc không được như ý. report U23 Việt Nam thoát thua Phút 41: Cao Văn Bình đối mặt với thủ môn của U23 Kuwait và chiến thắng trong tình huống này. report KHÔNG VÀO!!! Lại là Quốc Cường bỏ lỡ cơ hội Phút 30: Quốc Cường dứt điểm ở đúng vị trí của pha bóng trước. Lần này, cú sút đưa bóng chạm chân hậu vệ U23 Kuwait, đổi hướng và đi vọt xà. Ảnh: Minh Huy. report Thêm cơ hội bị bỏ lỡ của U23 Việt Nam Phút 29: Quốc Cường dứt điểm từ tuyến 2 đưa bóng đi chệch cột. Tuyển thủ U23 Việt Nam không bị theo kèm trong pha bóng này nhưng đã xử lý vội vã. Ảnh: Minh Huy. report Thanh Nhàn dứt điểm dội cột U23 Kuwait Phút 27: Thanh Nhàn dứt điểm nhanh ở góc hẹp đưa bóng dội cột U23 Kuwait. Lần thứ 2 ở trận này, các pha tấn công của U23 Việt Nam đưa bóng tìm đến khung gỗ của đối phương. report Xuân Bắc thử vận may Phút 24: Xuân Bắc sút thẳng từ chấm đá phạt, cách khung thành hơn 35m, đưa bóng đi vọt xà. Các cầu thủ U23 Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu nôn nóng, dẫn đến những quyết định xử lý khó hiểu. report Quốc Việt dứt điểm Phút 18: Minh Phúc chuyền dài đảo cánh cho Quốc Việt ở biên trái. Quốc Việt khống chế bước một tốt và thực hiện cú ngoặt bóng kiểu cut inside sở trường. Dù vậy, cú sút cuối cùng từ Quốc Việt bị hậu vệ U23 Kuwait chặn lại. Ảnh: Minh Huy. report U23 Việt Nam liên tục đá phạt góc Phút 18: U23 Việt Nam thực hiện quả phạt góc thứ tư từ đầu trận. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh triển khai nhiều phương án khác nhau để tiếp cận khung thành của U23 Kuwait nhưng chưa chuyển hóa thành bàn. report U23 Việt Nam tấn công đa dạng khắp sân Phút 11: Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh luân chuyển trái bóng nhuần nhuyễn, dàn trải khắp sân. Từ các pha tấn công biên đến trung lộ và bóng chết, U23 Việt Nam đã tạo ra cơ hội. "Các chiến binh sao vàng" chỉ còn thiếu tình huống kết thúc chính xác để ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Minh Huy. report U23 Việt Nam dồn ép nghẹt thở Phút 9: 5 phút gần đây, bóng chỉ lăn bên phần sân U23 Kuwait. Các cầu thủ áo đỏ đang dồn bóng thường xuyên sang cánh trái, nơi mà Phi Hoàng hoạt động năng nổ và hiệu quả. report Bóng dội cột, xà U23 Kuwait Phút 8: Lê Phát đánh đầu trúng cột. Sau đó, cầu thủ Việt Nam sút bồi trúng xà. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không gặp may trong tình huống này. start Trận đấu bắt đầu report U23 Việt Nam khởi động dưới cơn mưa Trời đổ mưa tại Nhật Bản trước giờ bóng lăn. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành các bài tập làm nóng, sẵn sàng bước vào trận đấu. report CĐV Việt Nam đến sân ủng hộ thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh report Phong độ, thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait Tại vòng bảng U23 châu Á 2024, 2 đội từng gặp nhau và U23 Việt Nam giành chiến thắng. Phong độ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thật sự lý tưởng khi chúng ta thua U23 Trung Quốc 0-1, thua U23 Thái Lan 0-1 và hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1. Phong độ của các trụ cột U23 Việt Nam như Lê Phát, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Quốc Việt, Phi Hoàng không ấn tượng trong màu áo CLB. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ tập luyện để sớm đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở Asiad 20. report U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất Lực lượng U23 Việt Nam chinh chiến ở Asiad 20 không có Nguyễn Đình Bắc, Nguyên Nhật Minh và vài tuyển thủ khác bận lên tuyển, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ xây dựng bộ khung với thủ môn Cao Văn Bình, Lý Đức, Minh Phúc, Phi Hoàng, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát và Quốc Việt. report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 20 gặp đối thủ U23 Kuwait. Nằm chung bảng với U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng khởi đầu thuận lợi để tạo đà tâm lý cho các lượt trận tiếp theo.

Về phía đối thủ, U23 Kuwait hiện đang đứng hạng 133 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù từng có giai đoạn đỉnh cao với 2 lần tham dự Olympic trong giai đoạn 1990–2000, bóng đá trẻ Kuwait những năm gần đây sa sút và khá bí ẩn. Tuy nhiên, họ có sự chuẩn bị tốt hơn khi đã đến Nhật Bản trước một tuần, đồng thời bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi gồm Al-Mubailish, Al-Salama và Al-Asaimi có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn.

Về phía U23 Việt Nam, lực lượng tham dự Asiad 20 không có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc, Nguyên Nhật Minh cùng một số cầu thủ bận tập trung cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị FIFA ASEAN Cup. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ xây dựng bộ khung chủ chốt gồm thủ môn Cao Văn Bình, Lý Đức, Minh Phúc, Phi Hoàng, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát và Quốc Việt.

Thách thức lớn nhất đối với U23 Việt Nam là thời gian làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi tại Nhật Bản khá ngắn (chỉ 2 ngày). Bên cạnh đó, phong độ gần đây của toàn đội cùng các trụ cột trong màu áo câu lạc bộ chưa thực sự thuyết phục, bao gồm kết quả thua U23 Trung Quốc 0-1, thua U23 Thái Lan 0-1 và hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1.

Dù vậy, với việc từng thắng U23 Kuwait tại vòng bảng U23 châu Á 2024 và lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, mục tiêu của U23 Việt Nam vẫn là giành trọn 3 điểm.