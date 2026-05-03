Trực tiếp Thể Công Viettel vs Ninh Bình (19h15 ngày 3/5): Dàn sao đối đầu tại Hàng Đẫy

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Tâm điểm vòng 21 LPBank V.League 1-2025/26 sẽ đổ dồn về sân Hàng Đẫy tối nay (3/5), nơi Thể Công Viettel (hạng 2) tiếp đón hiện tượng Ninh Bình FC (hạng 4) trong cuộc đua trực tiếp vào nhóm có huy chương.

Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi dàn sao của Ninh Bình như Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đức Chiến hay Quốc Việt sẽ có màn đối đầu đầy cảm xúc với những đồng đội từng chung màu áo bên phía Thể Công Viettel. Ninh Bình dưới bàn tay đầu tư mạnh mẽ đang cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho ngôi vương chứ không chỉ dừng lại ở vị trí tân binh.

Phía chủ nhà, Thể Công Viettel vẫn giữ vững bản lĩnh của một ông lớn. Dù không còn sự phục vụ của "nhạc trưởng" Hoàng Đức, lối chơi của đội bóng áo lính dưới thời HLV Popov vẫn cực kỳ lỳ lợm với sự tỏa sáng của Khuất Văn Khang và các ngoại binh chất lượng như Lucao, Nata...

Hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng thứ 2 với 42 điểm, bám đuổi ngôi đầu của CAHN. Trong khi đó, Ninh Bình xếp thứ 4 với 37 điểm nhưng thi đấu ít hơn các đối thủ trực tiếp một trận. Một chiến thắng tại Hàng Đẫy sẽ giúp Ninh Bình thu hẹp khoảng cách đáng kể và phả hơi nóng vào nhóm dẫn đầu.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng cả hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng. Sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm bên phía Ninh Bình và hệ thống phòng ngự kín kẽ của Viettel hứa hẹn một trận cầu giằng co, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

