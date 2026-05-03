Trực tiếp Thể Công Viettel vs Ninh Bình 1-0 (Hết H1): Hoàng Minh nhận thẻ đỏ

TPO - Số 17 của Thể Công Viettel Hoàng Minh nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ bên phía Ninh Bình.

foul Hiệp 1 kết thúc, Viettel dẫn bàn nhưng mất người red Thẻ đỏ, Viettel mất người 45'+3: Trong pha xoạc bóng ở đường biên, Hoàng Minh đã tác động nguy hiểm vào chân đối thủ. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho tiền vệ Viettel. Đội dẫn bàn đang thiếu người. report Không được 45': Một pha phối hợp đẹp của Thể Công Viettel, Lucao dứt điểm đưa bóng bay khó chịu nhưng Văn Lâm kịp đẩy bóng vọt xà. report Lại là cơ hội bị bỏ lỡ bởi CLB khách 43': Geovane Tài Lộc kéo bóng rất mềm mại rồi chuyền vào cho Quốc Việt. Lại là một pha đối mặt nữa và lại là một pha bỏ lỡ tiếp theo của Ninh Bình. report Quá tiếc 40': Hoàng Đức mớm bóng xuống để Gia Hưng đối mặt thủ môn Thể Công Viettel. Nhưng chân sút này lại chuyền ngang, ném đi cơ hội ghi bàn cho Ninh Bình. Các vị khách đang tạo ra các cơ hội nhưng khâu dứt điểm của họ thực sự gặp vấn đề. report Friday lại bỏ lỡ 36': Friday được đồng đội đặt vào thế thuận lợi khi anh đối mặt Văn Việt. Nhưng chân sút Ninh Bình đã dứt điểm hiền, không thắng được thủ môn Thể Công Viettel. goal VÀO, Thể Công Viettel ghi bàn sau 2 cú đá 30': Trên chấm 11 mét, Lucao đã không thể đánh bại Văn Lâm nhưng Văn Khang kịp xuất hiện, tung cú đá vào góc xa làm tung lưới. Thể Công Viettel dẫn bàn 1-0. penalty Penalty cho Thể Công Viettel 26': Đức Chiến chuyền ngang nguy hiểm đặt Văn Lâm vào thế 50-50. Anh xoạc bóng và dù bóng đã trôi đi thì Văn Lâm vẫn bị thổi phạt vì phạm lỗi với Văn Khang. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. report Tốc độ đang chậm dần 20': Sau thời gian ăn miếng trả miếng, Thể Công Viettel và Ninh Bình đang làm nhịp độ. Trận đấu vì thế giằng co ở giữa sân. report Không vào, thủ môn Thể Công Viettel xuất sắc 14': Trong pha tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào để Gia Hưng dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Văn Việt đã băng ra khép góc, cứu cho Thể Công Viettel bàn thua mười mươi. report Thể Công Viettel đáp lễ 10': Paulo tung ra cú đá cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên bóng lại bay vọt xà. Hai bên đang ăn miếng trả miếng. report Không vào, bóng tìm đến cột dọc 7': Friday thực hiện cú dứt điểm quyết đoán ở ngay trước khung thành. Tiếc cho đội khách khi bóng đi trúng cột dọc rồi bật ra. report Viettel tung ra cú dứt điểm đầu tiên 3': Lucao nỗ lực đánh đầu nhưng không nguy hiểm. Đây mới là pha hãm thành đầu tiên của 2 đội trong trận. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của 2 đội

Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi dàn sao của Ninh Bình như Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đức Chiến hay Quốc Việt sẽ có màn đối đầu đầy cảm xúc với những đồng đội từng chung màu áo bên phía Thể Công Viettel. Ninh Bình dưới bàn tay đầu tư mạnh mẽ đang cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho ngôi vương chứ không chỉ dừng lại ở vị trí tân binh.

Phía chủ nhà, Thể Công Viettel vẫn giữ vững bản lĩnh của một ông lớn. Dù không còn sự phục vụ của "nhạc trưởng" Hoàng Đức, lối chơi của đội bóng áo lính dưới thời HLV Popov vẫn cực kỳ lỳ lợm với sự tỏa sáng của Khuất Văn Khang và các ngoại binh chất lượng như Lucao, Nata...

Hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng thứ 2 với 42 điểm, bám đuổi ngôi đầu của CAHN. Trong khi đó, Ninh Bình xếp thứ 4 với 37 điểm nhưng thi đấu ít hơn các đối thủ trực tiếp một trận. Một chiến thắng tại Hàng Đẫy sẽ giúp Ninh Bình thu hẹp khoảng cách đáng kể và phả hơi nóng vào nhóm dẫn đầu.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng cả hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng. Sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm bên phía Ninh Bình và hệ thống phòng ngự kín kẽ của Viettel hứa hẹn một trận cầu giằng co, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt.

