Trực tiếp Indonesia vs Việt Nam 0-2 (Hết H1): Không vào!!! Baker lỡ cơ hội

report Thống kê đối đầu Indonesia vs Việt Nam

Tính đến trước cuộc chạm trán tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, hai đội tuyển đụng độ 31 trận trên mọi đấu trường. Cán cân thành tích tạm thời nghiêng nhẹ về phía đội bóng xứ vạn đảo với 11 chiến thắng, trong khi các "Chiến binh Sao vàng" có 9 lần ca khúc khải hoàn, xen giữa là 11 trận có tỷ số hòa. Sự giằng co nghẹt thở còn thể hiện qua hiệu số bàn thắng bại khi Indonesia ghi 36 bàn, chỉ nhỉnh hơn Việt Nam đúng một pha lập công trong các trận gặp nhau.

Riêng tại sân chơi ASEAN Cup, số liệu thống kê giữa hai đội là sự cân bằng tuyệt đối. Sau 13 trận chạm trán trong lịch sử giải đấu, mỗi đội bỏ túi 3 chiến thắng và hòa 7 trận. Ở lần đụng độ gần nhất vào cuối năm 2024, pha lập công của Nguyễn Quang Hải giúp đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng tối thiểu 1-0.