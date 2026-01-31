Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Thái Lan (15h00 ngày 31/1): Giành ngôi đầu được không?

TPO - Tình hình ở bảng A đã an bài. Indonesia chắc chắn dẫn đầu trong khi Iraq giành vị trí thứ 2. Điều đó có nghĩa rằng trận đấu Việt Nam với Thái Lan ở bảng B sẽ mang ý nghĩa chọn ra đối thủ của chủ nhà Indonesia ở tứ kết.

report Việt Nam mặc trang phục truyền thống, Thái Lan sẽ mặc áo xanh
624759824-1437542424393257-8331708163615425481-n.jpg
624735687-1437542501059916-1821133801655335552-n.jpg
report Trận đấu sẽ diễn ra ở Indonesia Arena

Đây là nhà thi đấu phức hợp, được khánh thành vào 2023, có sức chứa 16,5 ngàn chỗ ngồi. Nơi này từng đăng cai giải bóng rổ châu Á và bóng chuyền thế giới.

624911312-1437554444392055-629163293908064224-n.jpg
624805373-1437554434392056-785083478447277287-n.jpg
624568790-1437554451058721-5908799594480746078-n.jpg
0cb461d4e401d495ca81f596871fe6f7.jpg


Trước khi bước vào trận đấu này, futsal Thái Lan và futsal Việt Nam đều giành 6 điểm sau 2 trận thắng Kuwait và Lebanon. Tuy nhiên, hiệu số của Thái Lan là tốt hơn. Họ có +7 trong khi Việt Nam chỉ là +3.

Điều đó có nghĩa rằng chỉ khi thắng Thái Lan thì đội tuyển futsal Việt Nam mới lấy được vị trí số 1 của đối thủ. Đây chính là lợi thế lớn của Thái Lan trước trận đấu này. Về thành tích đối đầu, Thái Lan cũng vượt trội Việt Nam. Lần giành 3 điểm ở cúp Đông Nam Á năm ngoái là lần hiếm hoi trong 1 thập kỷ trở lại đây Việt Nam đánh bại được Thái Lan. Còn lại hầu hết là những trận thua.

7dc93afd99c368dcb4fa683f3a80157f.jpg

Nhưng phải thừa nhận rằng càng ngày thì khoảng cách giữa 2 nền bóng đá trong nhà này đã xích lại gần nhau hơn. Việt Nam không còn phải chịu trận như trước. Ngay cả khi đội đang chuyển giao thế hệ với dàn cầu thủ trẻ thì Việt Nam cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào.

Theo HLV Diego Giustozzi, tuyển futsal Việt Nam có quyền tin vào một kết quả khả quan nếu chơi tập trung, đúng với khả năng của mình. Trong khi chắc chắn cũng phải có những tính toán nhằm vừa giữ vững ngôi đầu, vừa bảo toàn được đội hình mạnh nhất. Liệu những con tính của HLV Diego Giustozzi có hiệu quả ở trận đấu hôm nay?

