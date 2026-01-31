Trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Thái Lan 0-0 (H2): Không vào!!! Akapan lỡ cơ hội

33': Thái Lan tấn công mềm mại hơn trong khi tuyển futsal Việt Nam cũng phải dâng đội hình để tìm kiếm chiến thắng. Đó là lý do trận đấu cởi mở hơn với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng từ 2 đội.
30': Ommamusa có pha xử lý đẳng cấp. Anh lừa qua 1 cái bóng áo đỏ rồi tung cú đá cực hiểm. May mắn đã ở bên tuyển futsal Việt Nam khi bóng đập cột dọc.
27': Ngọc Ánh áp sát vòng cấm và thủ môn Thái Lan đã vào bóng mạnh với anh. Đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội với cự ly đá phạt chỉ nhỉnh hơn 7 mét chếch về bên cánh trái. Đây đã là lỗi tổng hợp thứ 4 của Thái Lan trong hiệp 2.
25': Gia Hưng có cơ hội rất thoáng trong thế 2 đấu 1, nhưng đường chuyền của anh lại không thành công. Đội tuyển futsal Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu hiệp 2. Sau đó không lâu, Đa Hải lại chích mũi giày đưa bóng đi chệch cột.
24': Công Đại băng lên bên cánh phải và anh có góc sút thoáng. Tuy nhiên anh lại đưa bóng đi vọt xà. Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn tiềm ẩn nguy hiểm từ những pha chuyển đổi trạng thái.
22': Từ quả phạt góc, Thái Lan đã có cơ hội dứt điểm cận thành. Rất may là thủ môn Văn Tú đã khép góc kịp thời, cứu thua cho tuyển futsal Việt Nam.
21': Sức ép của Thái Lan hứa hẹn sẽ tiếp tục lớn. Và tuyển futsal Việt Nam chắc chắn vẫn phải duy trì sự kỷ luật, cự ly đội hình tốt như 20 phút đầu tiên.
20': Một hiệp đấu rất chặt chẽ giữa 2 bên. Thái Lan nỗ lực tấn công nhưng tuyển futsal Việt Nam đã triệt tiêu đáng kể sức mạnh của đối thủ bằng lối chơi kỷ luật, đeo bám hiệu quả.
18': Từ pha mất bóng giữa sân, tuyển futsal Việt Nam đã bị đối thủ phản đòn. Rất may là Winwon lại tung ra cú đá vọt xà.
16': Ngọc Ánh xoay sở rất khéo rồi tỉa bóng vừa tầm để Từ Minh Quang dứt điểm. Cú đá chưa thật sự chuẩn xác.
14': Thái Huy bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Việt Nam được hưởng quả đá phạt hàng rào. Tuy nhiên cú đá của Mạnh Dũng là quá hiền.
12': Tuyển futsal Việt Nam áp sát tốt, tranh giành bóng quyết liệt. Điều đó gây ra khó khăn cho đối thủ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tạo ra nhiều pha phản công triển vọng.
9': HLV Giustozzi yêu cầu các cầu thủ Việt Nam chơi dâng cao, áp sát quyết liệt. Các tình huống đeo bám của Việt Nam khiến đối thủ gặp khó.
6': Nhận bóng từ pha chuyền thuận lợi của đồng đội, thủ quân Woorasak tung ra cú sút căng. Bóng đập xà ngang tuyển futsal Việt Nam bật ra. Việt Nam hú hồn ở tình huống này.
4': Ngọc Ánh cướp bóng mạnh mẽ rồi tung cú sút làm cháy lưới Thái Lan. Nhưng trọng tài xác định trước đó anh đã phạm lỗi.
2': Việt Nam và Thái Lan đều thi đấu cầm chừng, nỗ lực hạn chế tối đa khoảng trống ở phần sân nhà.
Đây là nhà thi đấu phức hợp, được khánh thành vào 2023, có sức chứa 16,5 ngàn chỗ ngồi. Nơi này từng đăng cai giải bóng rổ châu Á và bóng chuyền thế giới.
Trước khi bước vào trận đấu này, futsal Thái Lan và futsal Việt Nam đều giành 6 điểm sau 2 trận thắng Kuwait và Lebanon. Tuy nhiên, hiệu số của Thái Lan là tốt hơn. Họ có +7 trong khi Việt Nam chỉ là +3.
Điều đó có nghĩa rằng chỉ khi thắng Thái Lan thì đội tuyển futsal Việt Nam mới lấy được vị trí số 1 của đối thủ. Đây chính là lợi thế lớn của Thái Lan trước trận đấu này. Về thành tích đối đầu, Thái Lan cũng vượt trội Việt Nam. Lần giành 3 điểm ở cúp Đông Nam Á năm ngoái là lần hiếm hoi trong 1 thập kỷ trở lại đây Việt Nam đánh bại được Thái Lan. Còn lại hầu hết là những trận thua.
Nhưng phải thừa nhận rằng càng ngày thì khoảng cách giữa 2 nền bóng đá trong nhà này đã xích lại gần nhau hơn. Việt Nam không còn phải chịu trận như trước. Ngay cả khi đội đang chuyển giao thế hệ với dàn cầu thủ trẻ thì Việt Nam cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào.
Theo HLV Diego Giustozzi, tuyển futsal Việt Nam có quyền tin vào một kết quả khả quan nếu chơi tập trung, đúng với khả năng của mình. Trong khi chắc chắn cũng phải có những tính toán nhằm vừa giữ vững ngôi đầu, vừa bảo toàn được đội hình mạnh nhất. Liệu những con tính của HLV Diego Giustozzi có hiệu quả ở trận đấu hôm nay?