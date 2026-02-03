Trực tiếp Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia 0-2 (H1): Vào!!! Indonesia ghi bàn thứ 2

TPO - Một pha phối hợp tấn công cực nhanh trước vòng cấm đội tuyển futsal Việt Nam và số 8 của Indonesia tung pha dứt điểm ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0.

report Ngọc Anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn Phút 8: Từ Minh Quang, Đa Hải phối hợp hay mang đến cơ hội bằng vàng cho Ngọc Ánh, nhưng anh lại dứt điểm vọt xà. goal Futsal Indonesia nâng tỷ số lên 2-0 Phút 9: Indonesia phản công và các cầu thủ Futsal Việt Nam không kịp lùi về. Điều tồi tệ đã xảy ra. report Đến lượt Thái Huy dứt điểm Phút 10: Trận đấu tiếp tục và Futsal Việt Nam thể hiện quyết tâm mạnh mẽ bằng cú sút từ xa của Thái Huy. report Futsal Việt Nam xin hội ý Phút 10: HLV Diego Giustozzi đã xin trọng tài cho hội ý. report Indonesia đá phạt Phút 11: Từ Minh Quang phạm lỗi lần thứ hai sau khi đã nhận thẻ vàng, mang đến cơ hội đá phạt cho Indonesia. Tuy nhiên cú đá sau đó đã bị Nhan Gia Hưng chặn lại. report Vẫn không vào! Phút 11: Vũ Ngọc Ánh tung ra cú sút bất ngờ từ rất xa, nhưng một lần nữa, thủ môn của Indonesia vẫn là người chiến thắng. report Quá đáng tiếc! Phút 13: Từ cánh trái, Đa Hải giữ bóng và cắt vào trong trước khu tung ra cứ sút chân phải. Bóng đi vào góc cao nhưng thủ môn của Indonesia đã cản phá xuất sắc. goal Futsal Indonesia có bàn thắng Phút 16: Brian đã mở tỷ số sau tình huống dàn xếp đáp phạt góc, cú sút khẽ chạm Nhan Gia Hưng và đi vào lưới. report Hai cú sút liên tiếp Phút 17: Từ quả phạt góc bên cánh phải, Từ Minh Quang tung ra cú sút trái phá nhưng bị bật ra. Sau đó là cú sút khác của Ngọc Ánh nhưng chạm chân cầu thủ chủ nhà đi ra ngoài biên ngang. report Cú dứt điểm đầu tiên của Futsal Việt Nam Phút 19: Châu Đoán Phát tung ra cú sút ngay từ biên trái, nhưng đi chệch khung thành. time Trận đấu bắt đầu! Phút 20: Trận đấu giữa Futsal Indonesia và Futsal Việt Nam chính thức bắt đầu! report Quốc ca Việt Nam vang lên tại Indonesia Arena report Đội Futsal Việt Nam tại Indonesia Arena, Senayan report Danh sách đăng ký của hai đội report HLV của Futsal Indonesia hiểu rõ Việt Nam "Đội tuyển Indonesia đã thi đấu với đội tuyển futsal Việt Nam nhiều lần, nên tôi biết cách chuẩn bị cho trận tứ kết sắp diễn ra. Tôi hiểu đội tuyển futsal Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ Indonesia sẽ hồi phục thể lực, qua đó chúng tôi sẽ có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam", Hector Souto cho biết. report HLV Diego Giustozzi tin vào khả năng của các học trò “Futsal Indonesia là một trong những đội mạnh nhất châu Á, nhưng tôi hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của Futsal Việt Nam. Vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”, HLV Diego Giustozzi nói. report Sẵn sàng cho trận chiến

Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi đã ca ngợi Futsal Indonesia có thể chơi bóng với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân nổi bật”. Quả thực, nếu nhìn vào những gì đã thể hiện ở VCK Futsal châu Á 2026, đội chủ nhà Futsal Indonesia đã gây ấn tượng mạnh khi ghi đến 11 bàn thắng (trung bình 3,7 bàn/trận). Sức mạnh tấn công của họ cũng rất đa dạng với 7 cầu thủ có tên trong danh sách lập công. Nguy hiểm nhất dĩ nhiên là Iqbal Rahmattulah với 3 lần nổ súng.

Vì HLV Hector Souto vốn là chuyên gia thể lực nên ông đã thành công trong việc tạo dựng nền tảng thể lực dồi dào cho các học trò. Kết hợp với kỹ thuật và sự nhanh nhẹn, Futsal Indonesia thực sự là một đội bóng đáng gờm, với hệ thống vận hành mượt mà và nhiều cá nhân xuất sắc.

Tuy nhiên HLV Futsal Việt Nam cũng tự tin với những gì các học trò đã trình diễn. “Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của toàn đội. Vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”, ông nói.

Trong trường hợp Futsal Việt Nam giữ được sự điềm tĩnh trong triển khai chiến thuật và xử lý bóng, duy trì sự mạch lạc trong lối chơi, đồng thời tận dụng triệt để các cơ hội và hạn chế tối đa sai sót cá nhân, một chiến thắng là hoàn toàn có thể.