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Trực tiếp Fulham vs Man Utd 0-0 (H1): Lammens cứu thua ngoạn mục

Hương Ly - Hoàng Nguyên

TPO - King thực hiện cú sút chéo góc đầy khó chịu nhưng bàn chân của Lammens giúp MU thoát thua.

report HẾT HIỆP MỘT!!! FULHAM 0-0 MU

Hai CLB tạo ra thế trận tưng bừng, có nhiều cơ hội nhưng chưa đội nào ghi bàn. MU đưa bóng dội cột Fulham 2 lần. Đội chủ nhà cũng đã ở rất gần bàn thắng nhưng bị thủ môn Lammens từ chối.

report Rashford tiếp tục lỡ cơ hội

Phút 43: Pha phối hợp ngắn cực nhanh giữa Bruno, Mbeumo và Cunha tạo cơ hội cho Rashford dứt điểm cuối cùng. Cú chạm bóng của Rashford không như ý, đưa bóng đi vọt xà.

report MU tấn công bế tắc

Phút 41: MU chạm bóng 20 lần trong vòng cấm Fulham nhưng chưa thể ghi bàn. Quỷ đỏ cầm bóng nhiều, song chỉ chuyền quanh quẩn ở trước vòng cấm đối thủ vì đội chủ nhà duy trì cự ly phòng ngự chặt chẽ.

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report Rashford bỏ lỡ cơ hội

Phút 40: Rashford được đặt vào vị trí thuận lợi để thực hiện cú cứa lòng quen thuộc. Dù vậy, pha dứt điểm của Rashford đi thiếu lực và đến đúng vị trí của Leno.

report Tielemans sút trượt bóng

Phút 34: Bruno, Rashford và Tielemans phối hợp một chạm trong pha tấn công mới nhất của MU. Tielemans có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút trượt bóng.

report KHÔNG VÀO!!! LAMMENS CỨU THUA NGOẠN MỤC BẰNG CHÂN

Phút 32: Shaw lại là tử huyệt phòng ngự của MU. King thực hiện cú sút chéo góc đầy khó chịu nhưng bàn chân của Lammens giúp MU thoát thua.

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report Lần thứ 2 bóng dội cột Fulham

Phút 31: Cú sút của Cunha chạm chân cầu thủ Fulham, đổi hướng và tạo nên quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Thủ môn Leno đã bị đánh bại nhưng bóng dội cột nẩy ra ngoài.

report Tiếp tục là cơ hội cho Fulham

Phút 30: Oscar Bobb xoay xở khéo để có cơ hội dứt điểm đối mặt thủ môn Lammens. Từ khoảng cách 12 mét, cú sút của Bobb không trúng tâm bóng, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

report KHÔNG VÀO!!! LAMMENS CỨU THUA XUẤT SẮC

Phút 28: Những đầu ngón tay của Lammens giúp MU thoát bàn thua trong pha tấn công mới nhất của Fulham. Từ đầu trận, 2 cánh của MU bị Fulham khai thác triệt để.

report Thêm cơ hội cho Fulham

Phút 28: Iwobi thả bóng thuận lợi cho King lao lên dứt điểm. Cú sút của tiền đạo Fulham không thắng được thủ môn Lammens.

report KHÔNG VÀO!!! BÓNG DỘI CỘT FULHAM

Phút 24: Quá đen đủi cho MU khi Bruno dứt điểm đưa bóng dội cột. Sau đó, Rashford không kịp lao vào đá bồi.

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report Diogo Dalot dứt điểm từ ngoài vòng cắm

Phút 24: Dalot sút từ khoảng cách hơn 20m bằng chân không thuận đưa bóng đi chệch cột. MU đang tích cực sút xa để tìm giải pháp khoan thủng hàng thủ Fulham.

report Rashford đánh đầu

Phút 21: Rashford bật cao đánh đầu sau quả tạt từ Mbeumo. Vị trí bật nhảy của Rashford không tốt, do đó cú đánh đầu đưa bóng lên trời.

report Joshua King dứt điểm

Phút 20: Tài năng trẻ của Fulham rê bóng tự tin trước Tielemans và Martinez trước khi thực hiện pha dứt điểm đe dọa khung thành MU. Tính đến nay, Fulham có 3 pha dứt điểm. MU đã dứt điểm 4 lần.

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report Pha tấn công có nét của Fulham

Phút 18: Đội chủ nhà triển khai tấn công mạch lạch bên trái trái với một loạt pha ban bật phối hợp chuẩn xác. Sau đường căng ngang của Iwobi, Garcia có cơ hội dứt điểm nhưng pha chạm bóng không như ý.

report MU lấy lại thế trận

Phút 10: 5 phút gần đây, MU nắm lại quyền kiểm soát bóng chủ động. Thầy trò HLV Michael Carrick đang tấn công bế tắc trước đội hình Fulham giữ cự ly phòng ngự rất tốt.

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report Thủ môn Fulham cứu thua ấn tượng

Phút 10: Lisandro Martinez sút xa ngoại mục từ khoảng cách gần 20m, khiến thủ môn của Fulham bay người vất vả để hóa giải.

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report Bruno đánh đầu

Phút 10: Tielemans tạt cho Bruno đánh đầu gây sóng gió ở vòng cắm của Fulham. Sau cú đánh đầu của Bruno, bóng chạm người cầu thủ Fulham đi ra ngoài.

report Fulham áp đảo MU

Phút 9: Đội chủ nhà đang cầm bóng đến 78%. Các cầu thủ MU chủ động nhập cuộc chậm rãi để thăm dò đối thủ.

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report Sir Alex Ferguson dự khán trận đấu
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report Cú sút đầu tiên của Fulham

Phút 4: Garcia của Fulham vung chân dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột.

report Fulham nhập cuộc chủ động

Phút 2: Những phút đầu tiên, bóng đang lăn chủ yếu bên phần sân của Man Utd.

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report HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
report Các cầu thủ MU đến sân
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report Baleba ngồi dự bị

Tân binh đắt giá của MU trở lại sân chấn thương và được xếp ngồi dự bị trước Fulham.

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report Đội hình xuất phát của Fulham
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report Đội hình xuất phát của Man Utd
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Manchester United bước vào chuyến làm khách trước Fulham tại vòng 5 Premier League với áp lực đè nặng sau chuỗi phong độ đáng thất vọng. Đội bóng của HLV Michael Carrick vừa thua ngược Brighton 2-3 tại Cúp Liên đoàn dù dẫn trước hai bàn, đồng thời trước đó cũng nhận thất bại 0-1 cay đắng trước Man City dù chơi hơn người suốt hiệp hai.

Với vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đầu tiên, Quỷ đỏ đang cân bằng khởi đầu tệ nhất lịch sử câu lạc bộ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Điểm sáng hiếm hoi đến từ hàng công năng nổ với 84 pha dứt điểm, nhưng sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự khi chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trong 6 trận đã liên tục khiến họ trả giá.

Bên kia chiến tuyến, Fulham cũng trải qua khủng hoảng khi đứng thứ 18 với chỉ 1 điểm sau 4 vòng đấu, đặt HLV Alvaro Arbeloa vào nguy cơ bị sa thải rất cao. Dẫu vậy, đội bóng thành London vừa đón nhận những tín hiệu khởi sắc khi kiên cường cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại Anfield và vượt qua West Ham 3-2 ở Cúp Liên đoàn nhờ bàn ấn định của Oscar Bobb.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về Manchester United khi họ duy trì mạch 10 trận bất bại liên tiếp tại sân Craven Cottage kể từ tháng 12/2009. Dữ liệu từ Opta cũng chỉ ra MU nắm 48,3% cơ hội chiến thắng, so với 27,5% của Fulham và 24,2% khả năng chia điểm.

Về mặt nhân sự, Quỷ đỏ chịu tổn thất lớn khi vắng Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt và Amad Diallo. Dù vậy, Luke Shaw cùng Carlos Baleba có thể kịp trở lại, bên cạnh việc các trụ cột như Senne Lammens, Harry Maguire, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes sẽ tái xuất đội hình chính sau khi được nghỉ ngơi hồi giữa tuần.

Phía Fulham thiếu vắng Kenny Tete và Tom Cairney, trong khi Ryan Sessegnon vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Với tương quan hiện tại, Manchester United được dự đoán sẽ nhọc nhằn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để giải tỏa áp lực.

Hương Ly - Hoàng Nguyên
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