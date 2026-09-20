Trực tiếp Fulham vs Man Utd 0-0 (H1): Lammens cứu thua ngoạn mục

report HẾT HIỆP MỘT!!! FULHAM 0-0 MU

Hai CLB tạo ra thế trận tưng bừng, có nhiều cơ hội nhưng chưa đội nào ghi bàn. MU đưa bóng dội cột Fulham 2 lần. Đội chủ nhà cũng đã ở rất gần bàn thắng nhưng bị thủ môn Lammens từ chối.