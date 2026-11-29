Trực tiếp Everton vs Liverpool 1-1 (H2): Thế trận giằng co

TPO - Những phút đầu hiệp 2 diễn ra không có nhiều tình huống đáng chú ý khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng hơn.

report Pickford cứu thua Phút 80: Cầu thủ Liverpool treo bóng khó chịu, chạm chân cầu thủ Everton và đổi hướng. Phản xạ tuyệt vời của Pickford đã từ chối bàn thắng cho Liverpool. substitution Hai đội liên tục thay người Phút 74: Liverpool đưa Munoz vào sân thế chỗ Barcola. Araujo vào Frimpong. Bên phía Everton, Armstrong và George vào sân thay cho Dibling, Hackney. report KHÔNG VÀO!!! Barry ngăn đồng đội ghi bàn Phút 73: Sau quả phạt góc của Everton, Dewsbury-Hall dứt điểm rất căng trong tư thế thuận lợi nhưng người cản bóng lại là Barry. Quá đáng tiếc cho Everton. report Wirtz dứt điểm Phút 69: Wirtz sút giấu chân từ khoảng cách hơn 20 m, ý tưởng là tốt nhưng đường bóng chưa đủ hiểm để loại bỏ Jordan Pickford. report Jacquet giải nguy cho Liverpool Phút 64: Pha đánh chặn của Jacquet giúp Liverpool thoát thua khi cầu thủ Everton sút cận thành. 10 phút gần đây, Everton tạo áp lực về phần sân Liverpool nhiều hơn. report Không có phạt đền cho EVERTon Phút 58: Hayden Hackney tranh chấp bóng bổng với Van Dijk và ngã trong vòng cấm. Everton đòi phạt đền nhưng trọng tài nói không. report Nhịp độ quá nhanh khiến cầu thủ 2 đội mất bình tĩnh Phút 55: Barcola dứt điểm từ khoảng cách gần 30 m nhưng đưa bóng ra ngoài đường biên bên phải. Hai CLB liên tục tạo ra cơ hội nhưng tốc độ triển khai quá nhanh khiến những tình huống cuối cùng không được xử lý chuẩn mực. report Cơ hội cho Everton Phút 52: Everton đá phạt góc và tạo ra 2 pha dứt điểm liên tiếp về phía Alisson Becker. Thủ môn của Liverpool vẫn chơi tập trung để cản phá dễ dàng. report Van Dijk đánh đầu Phút 48: Liverpool đá phạt góc, đưa bóng đến đúng vị trí Van Dijk đợi sẵn theo ý đồ. Dù vậy, pha dứt điểm của Van Dijk đưa bóng đi vọt xà. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU report HẾT HIỆP MỘT!!! EVERTON 1-1 LIVERPOOL Hiệp một trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool diễn ra rực lửa đúng với kỳ vọng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức đẩy cao tốc độ với những pha ăn miếng trả miếng nghẹt thở. Phút thứ 5, Liverpool giội gáo nước lạnh lên đội chủ nhà khi Dominik Szoboszlai tung cú sút một chạm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm sau đường nhả bóng của Wirtz, mở tỷ số 1-0. Không hề nao núng, Everton vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp ở phút 25. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Frimpong lúng túng đá phản lưới nhà, giúp đội chủ sân gỡ hòa 1-1. Những phút cuối hiệp chứng kiến màn đôi công mãn nhãn. Wirtz và Isak liên tiếp phung phí cơ hội ngon ăn cho Liverpool, trong khi Garner cũng khiến khung thành Alisson chao đảo. Hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa 1-1. foul HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ report Thống kê sau 40 phút Liverpool cầm bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội nguy hiểm chia đều cho 2 đội. Hai CLB đang cống hiến trận đấu mãn nhãn với khán giả trung lập. report Lời đáp trả của Everton Phút 36: Everton phối hợp ấn tượng, tạo cơ hội cho Garner dứt điểm từ khoảng cách hơn 20 m nhưng bóng đi vọt xà. Hai CLB lại tạo ra nhịp độ cực nhanh ở thời điểm này, liên tục đưa bóng đến 1/3 cuối sân của nhau. report Cơ hội thứ 2 trong 2 phút cho Liverpool Phút 36: Frimpong thực hiện quả tạt tầm thấp đầy nhạy cảm cho Isak chạy băng cắt dứt điểm. Isak đã chạm vào bóng nhưng lại đi ra ngoài. report Wirtz bỏ lỡ cơ hội Phút 35: Liverpool phản công rất nhanh từ sự khởi xướng của Wirtz. Isak nhận bóng, là điểm nối để chuyền cho Wirtz thoát xuống. Tiền vệ người Đức ngoặt bóng, tìm khoảng trống và dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Pickford. report Everton thừa thắng xông lên Phút 29: 5 phút gần đây, bóng chỉ lăn ở sân của Liverpool. Từ sự cổ vũ của cổ động viên nhà, Everton đang đẩy cao đội hình và nỗ lực tấn công dồn dập. goal VÀO!!! Everton gỡ hòa 1-1 Phút 25: Frimpong đá phản lưới, giúp Everton có bàn gỡ hòa. Trước đó, đội chủ nhà dàn xếp đá phạt cố định từ cánh phải. Frimpong đã chọn vị trí không hợp lý và đá phản lưới khó hiểu. report Frimpong dứt điểm bất thành Phút 23: Liverpool dàn xếp tấn công, trả ngược tuyến 2 dứt điểm tương tự tình huống Szoboszlai ghi bàn. Chỉ khác là Frimpong sút lên trời. report Nhịp độ trận đấu lắng xuống Phút 21: Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu, hạ thấp đội hình để đảm bảo phòng ngự ở sân nhà. Everton đang cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng để tấn công. report Thống kê trận đấu sau 10 phút Liverpool ghi bàn ngay ở pha dứt điểm đầu tiên ở trận này. Sau bàn thua, Everton đẩy cao đội hình để tăng áp lực tấn công. Liverpool cũng không muốn chơi phòng ngự và trận đấu vẫn duy trì ở tốc độ lên bóng rất cao. goal VÀO!!! Liverpool mở tỷ số 1-0 Phút 5: Szoboszlai Dominik sút từ ngoài vòng cấm ghi bàn tuyệt vời cho Liverpool. Trước đó, Wirtz thực hiện cú nhả bóng cho Szoboszlai, số 8 của Liverpool dứt điểm một chạm cực nhanh đưa trái bóng đi chìm và găm vào góc hiểm khung thành của Everton. report Alisson cứu thua Phút 3: James Garner sút phạt khó chịu lái bóng vào góc gần nhưng thủ môn Alisson kịp đổ người cản phá. report Tốc độ trận đấu đẩy lên rất cao Phút 2: Đúng với tính chất của trận derby vùng merseyside, 2 đội đang tràn lên tấn công dồn dập. Everton đã tạo ra cơ hội ngay từ phút đầu nhưng Grealish không kịp dứt điểm. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Đội hình Liverpool vs Everton report Đội hình Everton vs Liverpool

Trận derby vùng Merseyside lần thứ 249 giữa Everton và Liverpool diễn ra lúc 19h00 ngày 29/11 trên sân Hill Dickinson trong bối cảnh hai đội bóng thành phố cảng mang tâm thế hoàn toàn trái ngược. Đây cũng là trận derby đầu tiên của HLV Andoni Iraola trên cương vị thuyền trưởng Liverpool.

Đội khách đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 21 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm, nên mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm để tạm thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm trước khi Arsenal đối đầu Man City.

Liverpool đang đạt phong độ cực cao khi vừa đè bẹp Man United 4-0 tại Anfield cuối tuần trước với dấu ấn của tài năng trẻ 18 tuổi Rio Ngumoha và Cầu thủ xuất sắc nhất trận Florian Wirtz, sau đó tiếp tục thắng Club Brugge 3-0 ở Champions League. Riêng bản hợp đồng 116 triệu bảng Florian Wirtz đã ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo trong 5 trận gần nhất cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Đức.

Trái lại, Everton bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau thất bại 0-4 trên sân Brentford, trận đấu mà họ sớm thủng lưới hai bàn từ các cú sút đổi hướng và mất đội trưởng James Tarkowski vì thẻ đỏ cuối hiệp một.

Trận thua này khiến thầy trò HLV David Moyes giậm chân ở vị trí thứ 9 với 16 điểm, dù trước đó từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, Everton vẫn có điểm tựa sân nhà Hill Dickinson, nơi họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Về lịch sử đối đầu, Liverpool áp đảo hoàn toàn khi Everton chỉ thắng 2 trong 34 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, còn cá nhân HLV David Moyes chỉ thắng 4 sau 29 trận gặp Liverpool. Dù chỉ một lần thắng kình địch trên sân nhà kể từ tháng 10/2010, Everton cũng mới thua 4 trận derby sân nhà trong 16 năm qua.