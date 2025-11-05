Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Becamex TPHCM vs Hải Phòng 0-0 (H1): Không vào!!! Bóng dội cột dọc chủ nhà

Thanh Hải - Tiểu Phùng - Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận đấu đang diễn ra khá cởi mở với màn đôi công giữa 2 đội. Hải Phòng vừa có tình huống dứt điểm đưa bóng đập cột dọc Becamex TPHCM bật ra.

var Không có phạt đền

Phút 8: VAR can thiệp để xác định hậu vệ Becamex TPHCM đã phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng trong vòng cấm ở tình huống phạt góc hay chưa. Tuy nhiên không có gì xảy ra.

report Đến lượt bóng trúng cột dọc chủ nhà

Phút 7: Gần như ngay lập tức, Hải Phòng đáp trả với hai cú sút liên tiếp của Tagueu. Cú sút đầu tiên đã bị thủ môn Minh Toàn cản lại, trong khi cú tiếp theo đi trúng khung gỗ.

3.gif
report Bóng dội xà Hải Phòng

Phút 5: Từ ngoài vòng cấm, Việt Cường tung ra cú sút rất căng đưa bóng đi thẳng về phía cầu môn Hải Phòng. Rất may cho đội khách, bóng lướt qau đầu ngón tay Đình Triệu và dội trúng xà ngang.

2.gif
report Chủ nhà dồn ép

Phút 3: Becamex TPHCM không giấu giếm ý đồ tấn công và dồn ép ngay từ đầu. Họ đã tạo nên một tình huống nguy hiểm, 1 cú sút và 1 quả phạt góc.

time Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trời đang mưa nặng hạt trên sân Bình Dương Stadium, những điều đó không ngăn cản được cuộc chạm trán giữa Becamex TPHCM và Hải Phòng bắt đầu. Trọng tài Trần Thế Anh là người điều hành trận đấu thuộc vòng 10 LPBank V.League 2025/26 trong khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ phụ trách phòng VAR.

Chủ nhà Becamex TPHCM giao bóng.

1.gif
report Những poster đầy sáng tạo của hai đội
574061324-1502576201391817-30341.jpg
574877331-1790404391866511-69018.jpg
report BXH LPBank V.League 2025/26
screenshot-451-3028.jpg
report Đội hình xuất phát của Hải Phòng
577133987-1791179455122338-25837.jpg
report Đội hình xuất phát của Becamex TPHCM
574867142-1503587647957339-44184.jpg
1000035396.jpg

Hải Phòng đang là cái tên gây ấn tượng đặc biệt ở V.League mùa giải năm nay, chỉ sau Ninh Bình FC. Sau 9 trận đấu, đội bóng đất cảng đã vượt trên cả các ứng viên vô địch như Thép Xanh Nam Định, CLB Hà Nội để chiếm vị trí thứ 4 với 17 điểm.

Điều đặc biệt, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm không sở hữu nguồn lực dồi dào như các ông lớn ở tốp đầu. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân gốc Thanh Hoá, Hải Phòng cho thấy sự cân bằng cả 3 tuyến, lối chơi kỷ luật và gắn kết. Điều này khiến cho họ trở nên rất khó chịu với các đối thủ lớn. Ba vòng đấu gần nhất, Hải Phòng toàn thắng cả 3.

Chiều ngược lại, Becamex TPHCM mới được 8 điểm sau 9 trận. Hàng phòng ngự là điểm yếu của đội bóng đất Thủ khi họ để lọt lưới tới 16 bàn. Điều này khiến cho công sức hàng tấn công không bù đắp được tổn thất ở tuyến dưới.

Trong bối cảnh trên, Becamex TPHCM dự báo sẽ gặp khó khăn dù được chơi trên sân nhà trước Hải Phòng.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Thanh Hải - Tiểu Phùng - Phạm Nguyễn
#Bóng đá V.League 2025/26 #Trận đấu Becamex TPHCM vs Hải Phòng #Phong độ và vị trí đội bóng #Chiến thuật và lực lượng đội bóng #Tình hình đội bóng Hải Phòng #Tình hình đội bóng Becamex TPHCM #Tương lai và mục tiêu các đội bóng #Phân tích trận đấu và dự đoán #Becamex TPHCM vs Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục