Trực tiếp Becamex TPHCM vs Hải Phòng 0-0 (H1): Không vào!!! Bóng dội cột dọc chủ nhà

TPO - Trận đấu đang diễn ra khá cởi mở với màn đôi công giữa 2 đội. Hải Phòng vừa có tình huống dứt điểm đưa bóng đập cột dọc Becamex TPHCM bật ra.

var Không có phạt đền Phút 8: VAR can thiệp để xác định hậu vệ Becamex TPHCM đã phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng trong vòng cấm ở tình huống phạt góc hay chưa. Tuy nhiên không có gì xảy ra. report Đến lượt bóng trúng cột dọc chủ nhà Phút 7: Gần như ngay lập tức, Hải Phòng đáp trả với hai cú sút liên tiếp của Tagueu. Cú sút đầu tiên đã bị thủ môn Minh Toàn cản lại, trong khi cú tiếp theo đi trúng khung gỗ. report Bóng dội xà Hải Phòng Phút 5: Từ ngoài vòng cấm, Việt Cường tung ra cú sút rất căng đưa bóng đi thẳng về phía cầu môn Hải Phòng. Rất may cho đội khách, bóng lướt qau đầu ngón tay Đình Triệu và dội trúng xà ngang. report Chủ nhà dồn ép Phút 3: Becamex TPHCM không giấu giếm ý đồ tấn công và dồn ép ngay từ đầu. Họ đã tạo nên một tình huống nguy hiểm, 1 cú sút và 1 quả phạt góc. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trời đang mưa nặng hạt trên sân Bình Dương Stadium, những điều đó không ngăn cản được cuộc chạm trán giữa Becamex TPHCM và Hải Phòng bắt đầu. Trọng tài Trần Thế Anh là người điều hành trận đấu thuộc vòng 10 LPBank V.League 2025/26 trong khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ phụ trách phòng VAR. Chủ nhà Becamex TPHCM giao bóng. report Những poster đầy sáng tạo của hai đội report BXH LPBank V.League 2025/26 report Đội hình xuất phát của Hải Phòng report Đội hình xuất phát của Becamex TPHCM

Hải Phòng đang là cái tên gây ấn tượng đặc biệt ở V.League mùa giải năm nay, chỉ sau Ninh Bình FC. Sau 9 trận đấu, đội bóng đất cảng đã vượt trên cả các ứng viên vô địch như Thép Xanh Nam Định, CLB Hà Nội để chiếm vị trí thứ 4 với 17 điểm.

Điều đặc biệt, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm không sở hữu nguồn lực dồi dào như các ông lớn ở tốp đầu. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân gốc Thanh Hoá, Hải Phòng cho thấy sự cân bằng cả 3 tuyến, lối chơi kỷ luật và gắn kết. Điều này khiến cho họ trở nên rất khó chịu với các đối thủ lớn. Ba vòng đấu gần nhất, Hải Phòng toàn thắng cả 3.

Chiều ngược lại, Becamex TPHCM mới được 8 điểm sau 9 trận. Hàng phòng ngự là điểm yếu của đội bóng đất Thủ khi họ để lọt lưới tới 16 bàn. Điều này khiến cho công sức hàng tấn công không bù đắp được tổn thất ở tuyến dưới.

Trong bối cảnh trên, Becamex TPHCM dự báo sẽ gặp khó khăn dù được chơi trên sân nhà trước Hải Phòng.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn