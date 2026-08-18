Trực tiếp bán kết Thái Lan vs Singapore, 20h00 ngày 18/8: 'Voi chiến' áp đảo toàn diện

Thái Lan đang có lợi thế lớn trước Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi giành chiến thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi hôm 15/8. “Voi chiến” cũng chưa thua trong 10 trận gần nhất dưới thời HLV Anthony Hudson, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.
Tuy nhiên, thành tích đó chưa giúp đội tuyển xứ chùa vàng thoát khỏi những lời chỉ trích. Phát biểu trước trận bán kết lượt về, HLV Hudson cho biết những ý kiến nhắm vào ông không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng ông cảm thấy buồn thay cho các học trò.
“Có một điều khiến tôi thất vọng và buồn thay cho các cầu thủ. Ở mỗi đợt tập trung, tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự ghi nhận và được nhắc đến theo hướng tích cực, bởi tất cả đều đã làm việc rất chăm chỉ”, nhà cầm quân 45 tuổi chia sẻ.
Hudson cho rằng những con số đang phản ánh khá rõ nỗ lực của đội tuyển Thái Lan. Trong 10 trận gần nhất, “Voi chiến” bất bại và đã tiến đến bán kết ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, nhà cầm quân này nhấn mạnh lực lượng của Thái Lan liên tục thay đổi qua từng đợt tập trung, thay vì duy trì một nhóm cầu thủ cố định.
Tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón Singapore trên sân nhà Rajamangala trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi, "Voi chiến" đang nắm lợi thế lớn để ghi tên mình vào trận chung kết.
Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Jalan Besar đã đẩy Singapore vào thế khó. Để lật ngược thế cờ, thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee buộc phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn trên đất Thái. Đây là nhiệm vụ cực khó khi lịch sử đang hoàn toàn quay lưng với đội khách.
Singapore chưa từng thắng trên sân của Thái Lan trong suốt 17 năm qua và không đánh bại được đối thủ này tại đấu trường ASEAN Cup kể từ năm 2012. Ở trận lượt đi, dù cầm bóng áp đảo 72%, hàng thủ chậm chạp của Singapore đã sập bẫy phản công sắc bén của người Thái. Niềm hy vọng duy nhất của họ lúc này được đặt vào sự trở lại của tiền vệ nhập tịch Song Ui-young sau án treo giò, giúp gia cố tuyến giữa, cùng mũi nhọn tấn công Ilhan Fandi.
Ngược lại, tuyển Thái Lan đang thể hiện phong độ cao cùng lối chơi cực kỳ thực dụng dưới thời huấn luyện viên Anthony Hudson. Trở về sân nhà với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự phản công. Khi Singapore buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, những khoảng trống mênh mông ở phần sân nhà sẽ trở thành cơ hội để hàng công Thái Lan trừng phạt đối thủ.
Về mặt lực lượng, đội chủ nhà chịu tổn thất không nhỏ khi tiền đạo chủ lực Teerasak Poeiphimai, tác giả cú đúp ở trận lượt đi, bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cổ chân. Tuy nhiên, Patrik Gustavsson đã chứng minh anh hoàn toàn đủ sức cáng đáng hàng công sau màn trình diễn ấn tượng từ băng ghế dự bị.
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