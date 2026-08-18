Trực tiếp bán kết Thái Lan vs Singapore, 20h00 ngày 18/8: 'Voi chiến' áp đảo toàn diện

report Bất bại 10 trận, HLV Hudson vẫn chạnh lòng vì đội tuyển Thái Lan bị xem nhẹ

Thái Lan đang có lợi thế lớn trước Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi giành chiến thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi hôm 15/8. “Voi chiến” cũng chưa thua trong 10 trận gần nhất dưới thời HLV Anthony Hudson, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy nhiên, thành tích đó chưa giúp đội tuyển xứ chùa vàng thoát khỏi những lời chỉ trích. Phát biểu trước trận bán kết lượt về, HLV Hudson cho biết những ý kiến nhắm vào ông không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng ông cảm thấy buồn thay cho các học trò.

“Có một điều khiến tôi thất vọng và buồn thay cho các cầu thủ. Ở mỗi đợt tập trung, tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự ghi nhận và được nhắc đến theo hướng tích cực, bởi tất cả đều đã làm việc rất chăm chỉ”, nhà cầm quân 45 tuổi chia sẻ.

Hudson cho rằng những con số đang phản ánh khá rõ nỗ lực của đội tuyển Thái Lan. Trong 10 trận gần nhất, “Voi chiến” bất bại và đã tiến đến bán kết ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, nhà cầm quân này nhấn mạnh lực lượng của Thái Lan liên tục thay đổi qua từng đợt tập trung, thay vì duy trì một nhóm cầu thủ cố định.