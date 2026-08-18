Trực tiếp bán kết Thái Lan vs Singapore 1-1 (H2): Vào!!! Thái Lan gỡ hoà

Phút 61: Kakana dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m, giúp Thái Lan gỡ hòa 1-1.
Phút 60: Wanchai bị trung vệ Singapore đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài có góc quan sát thuận lợi và ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Phút 55: Tiền vệ mang áo số 5 không chế bước một lỗi, dẫn đến cơ hội trôi qua đáng tiếc.
Phút 53: Song Ui-young phạm lỗi. Cầu thủ Thái Lan vây lấy trọng tài để đòi rút thẻ vàng thứ 2, song cầu thủ nhập tịch của Singapore vẫn tiếp tục trận đấu.
Phút 47: Đội chủ nhà chỉ còn nắm lợi thế dẫn một bàn, do đó không thể chơi ung dung như hiệp một. Khi Thái Lan đẩy cao đội hình, thế trận sẽ hấp dẫn hơn.
Thái Lan chơi thực dụng trong 45 phút đầu tiên. "Voi chiến" để Singapore cầm bóng hơn 60%, được thoải mái tổ chức tấn công. Cuối cùng, vì một sai lầm của hàng thủ và pha lao ra truy cản không hợp lý của thủ môn, Thái Lan nhận bàn thua. Đội chủ nhà giờ chỉ còn nắm lợi thế dẫn trước 1 bàn.
Phút 45: Stewart dứt điểm thành bàn từ khoảng cách hơn 20m. Trước đó, thủ môn Thái Lan lao ra khỏi vòng cấm địa để truy cản. Khi bóng bật ra để Stewart dứt điểm, Kampon hoàn toàn bất lực.
Phút 44: Khoảng trống mở ra cho Ui-young dứt điểm nhưng cú sút không như ý.
Phút 43: Trọng tài kiểm tra lỗi có thể dẫn đến thẻ đỏ cho cầu thủ Thái Lan. Sau cùng, không có bất thường xảy ra.
Phút 41: Ratree của Thái Lan nằm sân đau đớn sau pha va chạm với Jacob. Trước đó, Shahiran lăn lộn trên sân vì bị cầu thủ Thái Lan giẫm vào chân.
Phút 34: Ilhan Fandi đánh đầu bất ngờ nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan.
Phút 32: Ratree dứt điểm thành bàn nhưng đã rơi vào thế việt vị trước đó. Trọng tài nhanh chóng ra quyết định hủy bàn thắng của đội chủ nhà.
Phút 28: Cú sút phạt của tiền đạo Singapore thiếu cả lực và độ hiểm. Đây là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Singapore.
Singapore vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công bế tắc. Hệ thống phòng ngự của Thái Lan đang bẻ gãy ý đồ của Singapore từ giữa sân.
Phút 20: Trọng tài tham khảo tổ VAR. Quyết định cuối cùng của trọng tài là phát bóng lên cho Singapore thay vì thổi lỗi thủ môn và rút thẻ đỏ.
Phút 18: Thủ môn Mahbud rời khung thành, lao đến tận ngoài vòng cấm địa để cản phá tình huống tấn công của Thái Lan. Nếu Mahbud không kịp lao ra, đội chủ nhà đã có cơ hội lớn ghi bàn.
Phút 12: Cầu thủ 2 đội liên tục xử lý hỏng vì mặt sân đọng nước. Trước giờ bóng lăn, Bangkok đã đổ cơn mưa nặng hạt. Sân Rajamangala có chất lượng rất tốt nhưng vẫn không thoát nước kịp.
Phút 6: Đội khách duy trì thế trận áp đảo ở nhưng phút đầu. Tuy nhiên, các pha tổ chức tấn công của Singapore chưa có nét.
Phút 4: Gustavsson dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm người cầu thủ Singapore đi ra ngoài.
Phút 3: Đội khách gặp áp lực phải ghi bàn sớm, do đó nhanh chóng đẩy cao để tìm cơ hội tổ chức tấn công.
Tiền đạo Patrik Gustavsson khẳng định tuyển Thái Lan không được phép chủ quan trước Singapore dù đang dẫn 3-1 sau lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Chân sút 25 tuổi đặt mục tiêu cùng “Voi chiến” tiến vào chung kết và nâng cao chức vô địch.
“Đối với một cầu thủ, mục tiêu là được góp mặt ở những giải đấu như thế này, tiến vào trận chung kết và nâng cao chức vô địch. Mỗi khi khoác áo đội tuyển Thái Lan, tôi luôn muốn cống hiến 100%.
Nếu có cơ hội thi đấu, tôi sẽ chơi hết sức. Tôi thực sự rất vui khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi cũng mong người hâm mộ tới sân thật đông để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho toàn đội", Gustavsson khẳng định.
Thái Lan đang có lợi thế lớn trước Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi giành chiến thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi hôm 15/8. “Voi chiến” cũng chưa thua trong 10 trận gần nhất dưới thời HLV Anthony Hudson, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.
Tuy nhiên, thành tích đó chưa giúp đội tuyển xứ chùa vàng thoát khỏi những lời chỉ trích. Phát biểu trước trận bán kết lượt về, HLV Hudson cho biết những ý kiến nhắm vào ông không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng ông cảm thấy buồn thay cho các học trò.
“Có một điều khiến tôi thất vọng và buồn thay cho các cầu thủ. Ở mỗi đợt tập trung, tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự ghi nhận và được nhắc đến theo hướng tích cực, bởi tất cả đều đã làm việc rất chăm chỉ”, nhà cầm quân 45 tuổi chia sẻ.
Hudson cho rằng những con số đang phản ánh khá rõ nỗ lực của đội tuyển Thái Lan. Trong 10 trận gần nhất, “Voi chiến” bất bại và đã tiến đến bán kết ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, nhà cầm quân này nhấn mạnh lực lượng của Thái Lan liên tục thay đổi qua từng đợt tập trung, thay vì duy trì một nhóm cầu thủ cố định.
Tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón Singapore trên sân nhà Rajamangala trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi, "Voi chiến" đang nắm lợi thế lớn để ghi tên mình vào trận chung kết.
Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Jalan Besar đã đẩy Singapore vào thế khó. Để lật ngược thế cờ, thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee buộc phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn trên đất Thái. Đây là nhiệm vụ cực khó khi lịch sử đang hoàn toàn quay lưng với đội khách.
Singapore chưa từng thắng trên sân của Thái Lan trong suốt 17 năm qua và không đánh bại được đối thủ này tại đấu trường ASEAN Cup kể từ năm 2012. Ở trận lượt đi, dù cầm bóng áp đảo 72%, hàng thủ chậm chạp của Singapore đã sập bẫy phản công sắc bén của người Thái. Niềm hy vọng duy nhất của họ lúc này được đặt vào sự trở lại của tiền vệ nhập tịch Song Ui-young sau án treo giò, giúp gia cố tuyến giữa, cùng mũi nhọn tấn công Ilhan Fandi.
Ngược lại, tuyển Thái Lan đang thể hiện phong độ cao cùng lối chơi cực kỳ thực dụng dưới thời huấn luyện viên Anthony Hudson. Trở về sân nhà với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự phản công. Khi Singapore buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, những khoảng trống mênh mông ở phần sân nhà sẽ trở thành cơ hội để hàng công Thái Lan trừng phạt đối thủ.
Về mặt lực lượng, đội chủ nhà chịu tổn thất không nhỏ khi tiền đạo chủ lực Teerasak Poeiphimai, tác giả cú đúp ở trận lượt đi, bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cổ chân. Tuy nhiên, Patrik Gustavsson đã chứng minh anh hoàn toàn đủ sức cáng đáng hàng công sau màn trình diễn ấn tượng từ băng ghế dự bị.
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