Trực tiếp bán kết Thái Lan vs Singapore 1-1 (H2): Vào!!! Thái Lan gỡ hoà

report Tiền đạo Thái Lan đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026

Tiền đạo Patrik Gustavsson khẳng định tuyển Thái Lan không được phép chủ quan trước Singapore dù đang dẫn 3-1 sau lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Chân sút 25 tuổi đặt mục tiêu cùng “Voi chiến” tiến vào chung kết và nâng cao chức vô địch.

“Đối với một cầu thủ, mục tiêu là được góp mặt ở những giải đấu như thế này, tiến vào trận chung kết và nâng cao chức vô địch. Mỗi khi khoác áo đội tuyển Thái Lan, tôi luôn muốn cống hiến 100%.

Nếu có cơ hội thi đấu, tôi sẽ chơi hết sức. Tôi thực sự rất vui khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi cũng mong người hâm mộ tới sân thật đông để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho toàn đội", Gustavsson khẳng định.