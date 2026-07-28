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Kinh tế

Doanh nghiệp

Trao giải Hội diễn Công nhân lao động ngành Cao su khu vực IV

P.V

Tối 27/7, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2026), tổng kết Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 và bế mạc Hội diễn Công nhân lao động ngành cao su khu vực (KV) IV. Sau ba ngày tranh tài sôi nổi, Hội diễn KV IV đã khép lại với hai giải nhất 2 cụm thuộc về Công ty mẹ Tập đoàn và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Ở cụm các đơn vị TPHCM, công nghiệp, dịch vụ, sự nghiệp, Ban Tổ chức trao giải nhì cho KCN Nam Tân Uyên, giải ba thuộc về Trường Cao đẳng Miền Đông; các giải khuyến khích được trao cho Gỗ MDF Kiên Giang, KCN Dầu Giây, Gỗ Thuận An và Thể thao Ngôi sao Geru.

Ban Tổ chức đã trao 30 giải tiết mục gồm 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 11 giải khuyến khích.

Trong đó, các huy chương vàng thuộc về các tiết mục: Những điệp khúc trên lá (KCN Long Khánh), Mạch sống, Vinh quang Cao su Việt Nam, Sài Gòn quê hương tôi (Công ty mẹ Tập đoàn) và Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng (KCN Bình Long). Các huy chương bạc được trao cho các tiết mục của KCN An Điền, KCN Nam Tân Biên, KCN Bình Long, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Công ty mẹ Tập đoàn.

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Huy chương đồng thuộc về Trường Cao đẳng Miền Đông, Thể thao Ngôi sao Geru, KCN Nam Tân Uyên, KCN Dầu Giây, Gỗ Thuận An, Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su cùng Công ty mẹ Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao giải tác giả có bài hát tự biên hay nhất cho tác giả thuộc Công ty mẹ Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Trường Cao đẳng miền Đông, Cao su Tây Ninh.

Ở cụm các đơn vị cao su, BTC trao giải nhì cho Cao su Lộc Ninh, TCT Cao su Đồng Nai, giải ba cho Cao su Dầu Tiếng, Phước Hòa, Bà Rịa.

6 đơn vị đạt giải khuyến khích gồm Công ty Cao su Đồng Phú, Cao su Tân Biên, Cao su Tây Ninh, Cao su Bình Thuận, Cao su Hòa Bình và Cao su Phú Thịnh.

Ở giải tiết mục, Ban Tổ chức trao 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và 12 giải khuyến khích.

Báo cáo tổng kết Hội diễn 4 khu vực, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Trương Minh Trung cho biết, Hội diễn 4 khu vực quy tụ 73 đơn vị, 65 đoàn nghệ thuật quần chúng với 1.049 diễn viên không chuyên và 227 tiết mục.

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Các chương trình phát trực tiếp trên nền tảng số nhận gần 73.000 lượt tương tác, hơn 3.500 bình luận và hơn 830 lượt chia sẻ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn ngành cao su.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động cũng như Hội diễn văn nghệ năm 2026. Tổng Giám đốc nhấn mạnh con người luôn là yếu tố trung tâm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn; chăm lo người lao động phải được thực hiện thường xuyên, gắn với sản xuất kinh doanh và xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh.

Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, chuyển đổi số, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam cũng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn ngành.

P.V
#Hội diễn cao su #Công nhân #Giải thưởng #Ngành cao su #Văn hóa ngành cao su #Thành tích #Phát triển bền vững

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