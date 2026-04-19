TPHCM 'thúc' tiến độ cải tạo chung cư cũ

Duy Quang
TPO - TPHCM có 16 dự án chung cư cấp D (nguy hiểm, hỏng nặng), 13 chung cư cũ không thuộc chung cư cấp D nhưng đã xuống cấp, 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa được thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa yêu cầu rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Theo đó, UBND TPHCM đã giao UBND các phường chủ động rà soát, đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao phối hợp Sở Xây dựng xem xét nội dung báo cáo đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu của UBND phường, báo cáo UBND TPHCM đưa vào danh mục điều chỉnh tổng thể làm cơ sở triển khai dự án theo quy định.

Trước đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã báo cáo UBND TPHCM về kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Theo đó, TPHCM có 16 dự án chung cư cấp D (nguy hiểm, hỏng nặng), 13 chung cư cũ không thuộc chung cư cấp D nhưng đã xuống cấp, 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa được thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp.

tp-1-9181.jpg
TPHCM có 16 dự án chung cư cấp D (nguy hiểm, hỏng nặng), 13 chung cư cũ không thuộc chung cư cấp D nhưng đã xuống cấp.

Qua công tác rà soát, đánh giá, Sở Quy hoạch Kiến trúc nhận định các vướng mắc trong việc triển khai cải tạo chung cư cũ, xuống cấp tập trung vào 16 dự án chung cư cấp D và 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975.

Để có cơ sở xem xét, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch các khu đất nhằm đảm bảo tính khả thi trong kêu gọi nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho rằng cần phải thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất, đối với chung cư đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, UBND phường cần chủ động đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Đối với các chung cư không đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cần được xem xét chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu.

Đối với các chung cư có diện tích đất nhỏ, không đảm bảo điều kiện kết nối giao thông, thoát hiểm thoát nạn cho công trình tập trung đông người... cần xem xét không thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mà chuyển đổi chức năng khác, bán đấu giá.

Duy Quang
