Căn hộ gia đình trẻ với thiết kế tràn đầy ánh sáng, gam màu nhẹ nhàng và cách bố trí tiện nghi

TPO - Căn nhà đầu tiên luôn mang một ý nghĩa thật đặc biệt – không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là khởi đầu cho những hành trình hạnh phúc.

Với gia đình trẻ này, tổ ấm nhỏ xinh được thiết kế tràn đầy ánh sáng, gam màu nhẹ nhàng và cách bố trí tiện nghi. Mỗi góc nhỏ đều gửi gắm sự chăm chút và tình yêu, để mỗi ngày trở về nhà là một ngày trọn vẹn.

Căn hộ có diện tích nhỏ với một phòng ngủ, thay vì ngăn cách không gian bằng các bức tường kín mít, KTS thiết kế không gian sinh hoạt chung trên một mặt bằng mở để giãn rộng không gian. Đồng thời cũng tạo ra sự ngăn chia ước lệ bằng những đường cong trần, tường.

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở diện tích rộng lớn, mà ở cảm giác bình yên, đủ đầy khi cả gia đình quây quần bên nhau trong chính căn nhà đầu tiên của mình.