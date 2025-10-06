Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

TPHCM chi tiền tỷ kiểm định gần 200 chung cư cũ

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để đánh giá chất lượng nhà chung cư trên địa bàn theo đúng quy định, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có đề xuất UBND TPHCM giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí để UBND các phường triển khai công tác kiểm định chung cư cũ.

Theo đó, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 186 chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó có 56 chung cư chưa kiểm định và 130 chung cư cũ đề xuất kiểm định lại.

Trong số 130 chung cư đã kiểm trước đây, đa số được kiểm định trong giai đoạn năm 2016 - 2017 có kết quả kiểm định cấp C, chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không theo Luật Nhà ở năm 2023 nên cần thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016 - 2017 có kết quả kiểm định cấp B, Sở Xây dựng đề xuất không kiểm định lại trong thời điểm này do chưa cần thiết.

tp-1-6924.jpeg
TPHCM đang có 186 chung cư cũ cần kiểm định.

Tổng số kinh phí dự trù tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư do UBND các phường đề xuất và Sở Xây dựng đã tổng hợp là hơn 32,5 tỷ đồng. Kinh phí này chưa bao gồm chi phí kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn các phường Hạnh Thông (2 chung cư), Gò Vấp (1 chung cư), Sài Gòn (10 chung cư), Vũng Tàu (3 chung cư) và Thạnh Mỹ Tây (4 chung cư) do các phường chưa đề xuất kinh phí.

Do số lượng chung cư cũ đề xuất kiểm định nhiều, để nhanh chóng tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư trên địa bàn theo đúng quy định, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ.

Giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định. Giao UBND các phường trên địa bàn có chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ kiểm định, lựa chọn tổ chức kiểm định xây dựng đủ điều kiện năng lực và phù hợp với nội dung nhiệm vụ kiểm định để thực hiện kiểm định theo quy định.

Đối với UBND các phường chưa đề xuất, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương có báo cáo đề xuất gửi Sở để tổng hợp gửi Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Duy Quang
