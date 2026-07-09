Theo dòng Cổ Chiên: Khi đô thị viết tiếp câu chuyện ba trăm năm…

Tại Vĩnh Long, có một dòng sông đặc biệt mang tên Cổ Chiên. Hơn ba thế kỷ qua, dòng sông ấy đã mở lối cho những lớp lưu dân xuôi về phương Nam, bồi đắp nên Long Hồ - vùng đất từng là trung tâm của miền Tây Nam Bộ, nuôi dưỡng những làng nghề trứ danh, những bậc hiền tài và một truyền thống văn hóa đặc sắc.

Bởi vậy, khi nghiên cứu phát triển Khu dân cư Phước Thọ bên dòng Cổ Chiên, T&T Group không chỉ đứng trước bài toán kiến tạo một khu đô thị mới, mà còn đối diện với một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để một đô thị của hôm nay có thể viết tiếp câu chuyện mà dòng sông ấy đã bồi đắp suốt hơn ba thế kỷ.

Có những khu đô thị đang âm thầm viết tiếp những câu chuyện hàng trăm năm tại Vĩnh Long.

Trường giang bồi đắp miền di sản

Nhìn trên bản đồ, Cổ Chiên chỉ là một nhánh của sông Tiền. Đến đoạn Mê Kông chuẩn bị gặp biển, con sông khổng lồ ấy bất ngờ chia đôi: một xuôi về cửa Tiểu, một theo dòng Cổ Chiên.

Nhưng trong tâm thức người Vĩnh Long, Cổ Chiên chưa bao giờ chỉ là một nhánh sông. Với những lớp lưu dân đầu tiên xuôi về phương Nam, đó là con đường mở cõi. Với thương hồ, đó là mạch giao thương. Trong nhiều ghi chép cũ, Cổ Chiên luôn xuất hiện trước cả thành quách, phố chợ. Người xưa không dựng nên đô thị rồi mới có dòng sông; chính dòng sông đã chọn vùng đất ấy.

Phù sa bồi nên những doi đất màu mỡ, ghe thuyền mở ra những tuyến giao thương, rồi từ đó hình thành Long Hồ Dinh - tiền thân của tỉnh Vĩnh Long ngày nay. Từ vùng đất ấy, cha ông xưa tiếp tục khai mở Trà Vinh, Bến Tre và nhiều vùng đất phương Nam khác.

Văn Thánh Miếu Vĩnh Long nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long)

Xuôi thêm một đoạn, Cổ Chiên chạm Văn Thánh Miếu Vĩnh Long - biểu tượng của truyền thống hiếu học. Mỗi lần dừng chân ở đây, người ta thường nhớ đến những bậc hiền tài từng làm rạng danh vùng đất phương Nam. Hơn hai trăm năm trước, có lẽ cũng trên một bến nước ven Cổ Chiên, cậu bé Phan Thanh Giản đã lớn lên cùng tiếng chèo khua mỗi sớm và những chuyến ghe ngược xuôi về Gia Định. Không ai biết Cổ Chiên đã gieo vào cậu bé ấy điều gì. Nhưng cũng từ vùng đất được phù sa bồi đắp, Nam Kỳ đã có vị tiến sĩ đầu tiên.

Rời Long Hồ, sông tiếp tục đưa khách xuôi về Mang Thít.

Giới thương hồ xưa truyền cho nhau nghe: Trên ghe, chỉ cần nhìn mặt nước lúc chiều xuống là biết đã đến Mang Thít. Bởi, ánh lửa từ hàng nghìn lò nung hắt xuống sông đã chỉ đường. Người ta gọi Mang Thít là "vương quốc gạch ngói", nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó là câu chuyện về cách một dòng sông đã tạo nên cả một nền văn hóa lao động - biểu tượng của Vĩnh Long suốt trăm năm.

Làng gốm cổ Mang Thít. (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long)

Lịch sử của Cổ Chiên vì thế cũng là lịch sử của những vùng đất mà nó đi qua, từ Long Hồ, Trà Vinh, Bến Tre đến những vùng đất phương Nam được khai mở sau này.

Hơn ba thế kỷ đã trôi qua. Những chuyến ghe mở cõi đã nhường chỗ cho những cây cầu và những tuyến cao tốc. Nhưng dòng Cổ Chiên vẫn làm công việc quen thuộc của mình: kết nối những vùng đất, kết nối những con người và mở ra những hành trình phát triển mới.

Khi đô thị viết tiếp câu chuyện Cổ Chiên

Nhà văn Sơn Nam khi viết về Nam Bộ đã đặc biệt quan tâm tới tính cách của lớp cư dân đi mở đất. Họ là những con người dám rời quê hương để bước vào một miền đất mới, nơi mọi khuôn mẫu cũ đều phải thích nghi với thiên nhiên. Chính hoàn cảnh ấy đã tạo nên một phẩm chất rất riêng mà GS Trần Ngọc Thêm định danh là khả năng “tiếp biến văn hóa”.

Có lẽ vì thế mà bản sắc của Vĩnh Long chưa bao giờ được tạo nên bởi sự khép kín. Từ những lớp lưu dân đầu tiên theo dòng Cổ Chiên đến Long Hồ lập nghiệp, từ những người thợ Mang Thít biến phù sa thành gạch ngói, cho đến chủ nhân của nhà cổ Cai Cường mạnh dạn tiếp nhận kiến trúc phương Tây rồi điều chỉnh để phù hợp với khí hậu và nếp sống Nam Bộ, lịch sử của vùng đất này luôn là lịch sử của sự tiếp biến. Người Vĩnh Long không giữ gìn bản sắc bằng cách từ chối cái mới. Họ gìn giữ bản sắc bằng cách biến cái mới thành một phần của chính mình.

Cách nhìn ấy cũng tương đồng với nhận định của GS. TSKH Vũ Minh Giang khi ông cho rằng lịch sử và văn hóa không chỉ là di sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực nội sinh, tạo nên sức cạnh tranh và động lực phát triển của mỗi địa phương. Với Vĩnh Long, chính khả năng tiếp biến ấy là nền tảng để những giá trị mới có thể hòa vào bản sắc của vùng đất.

Từ tinh thần này, T&T Group không bắt đầu câu chuyện của Khu dân cư Phước Thọ bằng câu hỏi sẽ xây một khu đô thị đẹp đến đâu. Họ tự đặt ra câu hỏi khác: Làm thế nào để một khu đô thị mới vẫn được người Vĩnh Long xem là của Vĩnh Long?

T&T lựa chọn phát triển khu đô thị tại kinh Cái Cá – một tuyến thủy đạo trong mạng lưới sông rạch được nuôi dưỡng bởi Cổ Chiên, nơi dòng sông lịch sử tiếp tục len sâu vào không gian đô thị. Ở một nghĩa khác, đó cũng là điểm hội tụ giữa dòng chảy của lịch sử mở cõi, dòng chảy của văn hóa bản địa và dòng chảy của khát vọng phát triển hôm nay.

Khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long

Nhưng vị trí chỉ là điểm khởi đầu. Để một đô thị thực sự thuộc về vùng đất, điều quyết định nằm cách nó đối thoại với lịch sử, văn hóa và điều kiện tự nhiên của chính vùng đất ấy. Chính từ suy nghĩ đó, T&T lựa chọn tiếp cận kiến trúc như một quá trình tiếp biến, thay vì sao chép.

Với quy mô hơn 11,53 ha, dự án được quy hoạch như một tổ hợp đô thị thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại, lấy mặt nước làm trục tổ chức không gian. Ngay từ những nét phác thảo đầu tiên, dự án đã hướng đến trở thành một điểm đến mới của Vĩnh Long, nơi không gian sống, thương mại, khách sạn và các tiện ích cộng đồng cùng phát triển trong một tổng thể thống nhất.

Lấy cảm hứng từ tư duy phát triển đô thị ven mặt nước của Florida, dự án được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải. Nhưng, điều T&T kế thừa không nằm ở hình thức kiến trúc, mà ở tư duy ứng xử với điều kiện tự nhiên. Florida và Vĩnh Long, dù cách nhau nửa vòng trái đất, lại có nhiều điểm tương đồng hơn người ta vẫn nghĩ: cùng được hình thành trên hệ sinh thái sông nước, cùng mang khí hậu nhiệt đới nóng ẩm với nắng nhiều, mưa lớn và độ ẩm cao. Những khoảng hiên rộng, ban công sâu, cửa mở lớn hay các tuyến phố hướng ra mặt nước trước hết là lời giải cho khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Theo thời gian, những yếu tố ấy tạo nên một phong cách sống, nơi thiên nhiên trở thành một phần của đời sống cư dân.

Nhưng vị trí chỉ là điểm khởi đầu. Để một đô thị thực sự thuộc về vùng đất, điều quyết định nằm cách nó đối thoại với lịch sử, văn hóa và điều kiện tự nhiên của chính vùng đất ấy. Chính từ suy nghĩ đó, T&T lựa chọn tiếp cận kiến trúc như một quá trình tiếp biến, thay vì sao chép.

Với quy mô hơn 11,53 ha, dự án được quy hoạch như một tổ hợp đô thị thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại, lấy mặt nước làm trục tổ chức không gian. Ngay từ những nét phác thảo đầu tiên, dự án đã hướng đến trở thành một điểm đến mới của Vĩnh Long, nơi không gian sống, thương mại, khách sạn và các tiện ích cộng đồng cùng phát triển trong một tổng thể thống nhất.

Lấy cảm hứng từ tư duy phát triển đô thị ven mặt nước của Florida, dự án được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải. Nhưng, điều T&T kế thừa không nằm ở hình thức kiến trúc, mà ở tư duy ứng xử với điều kiện tự nhiên. Florida và Vĩnh Long, dù cách nhau nửa vòng trái đất, lại có nhiều điểm tương đồng hơn người ta vẫn nghĩ: cùng được hình thành trên hệ sinh thái sông nước, cùng mang khí hậu nhiệt đới nóng ẩm với nắng nhiều, mưa lớn và độ ẩm cao. Những khoảng hiên rộng, ban công sâu, cửa mở lớn hay các tuyến phố hướng ra mặt nước trước hết là lời giải cho khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Theo thời gian, những yếu tố ấy tạo nên một phong cách sống, nơi thiên nhiên trở thành một phần của đời sống cư dân.

Hilton Garden Inn lấy cảm hứng từ di sản và kiến trúc Nam Bộ để hình thành một diện mạo vừa hiện đại vừa giàu bản sắc

Nhưng suy cho cùng, kiến trúc chỉ là phương tiện. Giá trị lớn nhất của một đô thị vẫn là con người.

Hơn hai thế kỷ trước, vùng đất bên dòng Cổ Chiên từng nuôi lớn vị tiến sĩ đầu tiên của Nam Kỳ lục tỉnh. Hôm nay, điều T&T hướng tới cũng không chỉ là kiến tạo những tuyến phố đẹp hay những công trình mang dấu ấn kiến trúc, mà là xây dựng một môi trường sống đủ giàu bản sắc để mỗi thế hệ cư dân đều hiểu và yêu vùng đất mình đang sống, đủ cởi mở để tiếp nhận những giá trị mới của thế giới và đủ cảm hứng để tiếp tục kể tiếp câu chuyện tương lai.

Lịch sử chắc chắn không thể lặp lại. Những đoàn lưu dân sẽ không thể một lần nữa xuôi theo Cổ Chiên để mở cõi. Những đoàn ghe gạch đỏ cũng đã trở thành ký ức. Nhưng lịch sử luôn có thể được viết tiếp. Bằng cách mỗi thế hệ hiểu hơn về vùng đất mình đang sống. Bằng những đô thị mới hòa mình vào câu chuyện của quê hương, để trở thành một chương mới trong chính câu chuyện ấy.

Và rồi, vào một buổi chiều nào đó của nhiều năm sau, có thể sẽ lại có một cậu bé đứng ở khu đô thị bên dòng Cổ Chiên, nhìn theo những con thuyền xuôi về cửa biển như Phan Thanh Giản từng nhìn. Biết đâu, chính cậu bé ấy sẽ viết tiếp chương mới cho vùng đất này. Bởi nếu một vùng đất còn nuôi dưỡng được những ước mơ mới, thì dòng sông của nó vẫn chưa bao giờ ngừng chảy.