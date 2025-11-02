Thần tượng tân binh 'gây sốt' nhờ ngoại hình chỉ vì thay đổi kiểu tóc

Trong những bức ảnh chụp ở sân bay gần đây, James để xõa tóc, trông dài hơn và có cảm giác mềm mại hơn trước. Sự chuyển đổi này lại được phen khiến người hâm mộ K-pop 'rú rít': Tôi thường thích kiểu tóc vuốt ngược ra sau, nhưng trong trường hợp này, tôi thích mái tóc xõa xuống của anh ấy; Tôi thích điều này! Anh ấy trông thật tuyệt khi xõa tóc xuống; Anh ấy đẹp trai đến mức việc anh ấy để tóc vuốt cao hay xõa xuống cũng không thành vấn đề; Tôi cũng là Team Slickback, nhưng anh ấy để tóc xõa trông đẹp hơn. Nhưng trông anh ấy gầy quá. Có lẽ đó là những gì được mong đợi ở các thần tượng K-pop...; Anh ấy nhảy rất giỏi; Thật đẹp trai!; Wow, kiểu tóc mới thật điên rồ. Bây giờ trông giống một cậu bé dễ thương; Anh ấy đang minh họa bìa cho tiểu thuyết web; Tôi thích cả hai kiểu tóc; Anh ấy trông đẹp trong cả hai phong cách. Nói chung anh ấy đẹp sẵn rồi; Anh ấy làm tôi nhớ tới Edward của Twilight...