Thần tượng tân binh 'gây sốt' nhờ ngoại hình chỉ vì thay đổi kiểu tóc

Tuệ Nghi
SVO - Thành viên CORTIS, James đang khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì vẻ ngoài như tiểu thuyết web bước ra, sau khi thay đổi kiểu tóc ướt vuốt ngược đặc trưng của mình.

Trong những bức ảnh chụp ở sân bay gần đây, James để xõa tóc, trông dài hơn và có cảm giác mềm mại hơn trước. Sự chuyển đổi này lại được phen khiến người hâm mộ K-pop 'rú rít': Tôi thường thích kiểu tóc vuốt ngược ra sau, nhưng trong trường hợp này, tôi thích mái tóc xõa xuống của anh ấy; Tôi thích điều này! Anh ấy trông thật tuyệt khi xõa tóc xuống; Anh ấy đẹp trai đến mức việc anh ấy để tóc vuốt cao hay xõa xuống cũng không thành vấn đề; Tôi cũng là Team Slickback, nhưng anh ấy để tóc xõa trông đẹp hơn. Nhưng trông anh ấy gầy quá. Có lẽ đó là những gì được mong đợi ở các thần tượng K-pop...; Anh ấy nhảy rất giỏi; Thật đẹp trai!; Wow, kiểu tóc mới thật điên rồ. Bây giờ trông giống một cậu bé dễ thương; Anh ấy đang minh họa bìa cho tiểu thuyết web; Tôi thích cả hai kiểu tóc; Anh ấy trông đẹp trong cả hai phong cách. Nói chung anh ấy đẹp sẵn rồi; Anh ấy làm tôi nhớ tới Edward của Twilight...

cortis-7284.jpg
cortis.jpg
‘GO!’ của CORTIS vượt 50 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. Trong số các nhóm nhạc nam ra mắt năm nay, họ là nhóm đầu tiên đạt được 50 triệu lượt nghe cho một bài hát. Lượng người nghe hàng tháng của Team Spotify (số lượng người nghe trong 28 ngày qua) lên tới 6,85 triệu (tính đến ngày 30/10). Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi hoạt động ra mắt chính thức của họ kết thúc, độ nổi tiếng của CORTIS vẫn rất ổn định. Đây là kỷ lục cao nhất trong số các tân binh ra mắt trong năm nay và là con số không hề thua kém các nhóm nhạc nam đã thành danh. Những lời mời gọi liên tục từ thị trường âm nhạc Mỹ đã hỗ trợ cho sự nổi tiếng thực sự của CORTIS. Vào ngày 31/10, họ đã xuất hiện trên 'Open Mic’, một chương trình của Genius, một nền tảng kỹ thuật số chuyên về âm nhạc Mỹ và biểu diễn trực tiếp ‘GO!’. Các thành viên đã thể hiện sự thích thú với màn trình diễn bằng cách giao tiếp bằng mắt với nhau và choàng tay qua vai nhau khi hát. Giọng hát độc đáo và kỹ năng ca hát ổn định của họ đã nhận được những đánh giá tích cực ở phần bình luận như “Sự tự tin tràn trề khiến bài hát càng hấp dẫn hơn” hay “Một màn trình diễn kích thích não bộ”. Vào lúc 11h tối cùng ngày, CORTIS cũng xuất hiện trên chương trình trò chuyện nổi tiếng trên YouTube ‘Zach Sang Show’, trong đó có sự góp mặt của Ariana Grande và Billie Eilish, đồng thời nói về nhóm và album đầu tay của họ, gây ấn tượng với người hâm mộ âm nhạc Mỹ. ﻿CORTIS đang chiêu đãi người hâm mộ bằng những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, chẳng hạn như xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng ở nước ngoài và các buổi biểu diễn quy mô lớn cũng như nội dung chứa đựng cuộc sống hằng ngày của họ. Vào ngày 3/11, chương trình âm nhạc tiêu biểu của Nhật Bản TBS ‘CDTV Live! Live!’ đã mời CORTIS biểu diễn trên sân khấu tại ‘NHK MUSIC SPECIAL ‘NHK MUSIC EXPO LIVE 2025’’ được tổ chức tại Tokyo Dome. Một showcase độc ​​quyền sẽ được tổ chức tại Tokyo vào ngày 5/11.
Tuệ Nghi
#Nổi bật thần tượng tân binh #Thay đổi kiểu tóc và ảnh hưởng #Thành công của nhóm CORTIS #Chiến lược quảng bá quốc tế #Hoạt động biểu diễn và truyền thông

