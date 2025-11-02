Thần tượng tân binh 'gây sốt' nhờ ngoại hình chỉ vì thay đổi kiểu tóc

SVO - Thành viên CORTIS, James đang khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì vẻ ngoài như tiểu thuyết web bước ra, sau khi thay đổi kiểu tóc ướt vuốt ngược đặc trưng của mình.
Trong những bức ảnh chụp ở sân bay gần đây, James để xõa tóc, trông dài hơn và có cảm giác mềm mại hơn trước. Sự chuyển đổi này lại được phen khiến người hâm mộ K-pop 'rú rít': Tôi thường thích kiểu tóc vuốt ngược ra sau, nhưng trong trường hợp này, tôi thích mái tóc xõa xuống của anh ấy; Tôi thích điều này! Anh ấy trông thật tuyệt khi xõa tóc xuống; Anh ấy đẹp trai đến mức việc anh ấy để tóc vuốt cao hay xõa xuống cũng không thành vấn đề; Tôi cũng là Team Slickback, nhưng anh ấy để tóc xõa trông đẹp hơn. Nhưng trông anh ấy gầy quá. Có lẽ đó là những gì được mong đợi ở các thần tượng K-pop...; Anh ấy nhảy rất giỏi; Thật đẹp trai!; Wow, kiểu tóc mới thật điên rồ. Bây giờ trông giống một cậu bé dễ thương; Anh ấy đang minh họa bìa cho tiểu thuyết web; Tôi thích cả hai kiểu tóc; Anh ấy trông đẹp trong cả hai phong cách. Nói chung anh ấy đẹp sẵn rồi; Anh ấy làm tôi nhớ tới Edward của Twilight...