Tây Ninh lên tiếng về thông tin sắp xếp lại xã, phường

TPO - Sở Nội vụ Tây Ninh khẳng định tỉnh chưa có đề án sắp xếp lại xã, phường, hiện mới rà soát các đơn vị hành chính sau sắp xếp và vận hành mới.

Ngày 16/8, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương chưa ban hành đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời đang rà soát thực trạng hoạt động của các xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện một số nội dung cho rằng Tây Ninh đã có phương án, đề án sắp xếp lại các xã, phường trên địa bàn.

Các đơn vị hành chính cấp xã tại Tây Ninh đang được rà soát sau quá trình sắp xếp.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo Sở Nội vụ, cơ quan này đang rà soát các đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc bộc lộ những điểm chưa phù hợp trong quá trình vận hành sau sắp xếp.

Việc rà soát được thực hiện theo Kết luận số 76 ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy trình do Trung ương quy định, cùng định hướng quy hoạch của tỉnh và đặc thù của từng địa phương, Tây Ninh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nếu nhận thấy thực sự cần thiết.

Một góc Chợ Long Hoa, nằm tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, thuộc trung tâm thị xã Hòa Thành trước đây. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Sở Nội vụ nhấn mạnh việc này được thực hiện thận trọng, khoa học, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và hướng đến sự đồng thuận cao. Mục tiêu là không làm xáo trộn hoạt động của bộ máy cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, nếu sau quá trình rà soát phát sinh phương án sắp xếp, các phương án này phải được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi tổ chức thực hiện.

Vì vậy, theo Sở Nội vụ, thông tin cho rằng Tây Ninh đã có đề án sắp xếp các xã, phường đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa có cơ sở.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh chia sẻ, lan truyền các nội dung chưa rõ nguồn gốc, đồng thời chủ động theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh.

Hiện Tây Ninh mới dừng ở việc rà soát các đơn vị hành chính cấp xã để đánh giá mức độ phù hợp với tiêu chuẩn và thực tiễn vận hành. Chỉ khi thực sự cần thiết, địa phương mới đặt vấn đề xây dựng đề án sắp xếp và mọi phương án đều phải được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.